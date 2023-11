Znana marka kosmetyczna otwiera drugi sklep w Polsce. Gdzie i kiedy będzie otwarcie?

Nowy sklep jako jeden z pierwszych na świecie będzie miał nowy wystrój wnętrza, zgodny z koncepcją ReMind. To wyjątkowy projekt skupiający się na przekazywaniu wartości marki i wyraźnej ekspozycji poszczególnych kategorii produktów. Od historii składników po zalety kosmetyków, klienci będą mogli dowiedzieć się więcej o tym, czym zajmuje się firma Lush i jakie są jej wartości.

Koncepcja ReMind naprawdę przypomina zarówno klientom, jak i pracownikom o wszystkich niesamowitych korzyściach, jakie produkty Lush przynoszą nie tylko ich skórze i włosom, ale także planecie.

Działania związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem są również widoczne w projekcie wnętrza. Znajdujące się w sklepie meble zostały wykonane przez firmy o podobnychwartościach. Blaty to dzieło Good Plastics Company, firmy produkującej tworzywa sztuczne, które w 100% pochodzą z recyklingu i nadają się do ponownego przetworzenia. Na przykład biały materiał, który zostanie wykorzystany, o nazwie Vintage Pearl, pochodzi ze zużytych lodówek, a czarny materiał o nazwie Dark Knight pochodzi ze zużytej elektroniki domowej, takiej jak odtwarzacze DVD!

Zobacz także: Już nigdy nie pomalujesz paznokci inaczej. Cieplutki trend w manicure, który pokochają kobiety po 50-tce. Ten lakier do paznokci wygładza zmarszczki na dłoniach i dodaje blasku skórze

Natomiast front sklepu to Senso, który posiada certyfikat cradle to cradle i jest wykonany z naturalnych materiałów. Nowy sklep będzie miał 107m2 i tradycyjnie, będzie podzielony na strefy dedykowane różnym kategoriom produktów. Klienci będą mieli możliwość powąchać i dotknąć kosmetyków, a także skonsultować swoje potrzeby i wybrać to co najbardziej im odpowiada.W dniu otwarcia odwiedzający będą mieli wyjątkową możliwość własnoręcznego zrobienia bomby do kąpieli, kostki bąbelkowej lub świeżej maski do twarzy.

Ponadto dla pierwszych 50 osób, które zrobią zakupy w nowym sklepie przewidziany jest prezent.

i Autor: Materiały prasowe LUSH

i Autor: Materiały prasowe LUSH

i Autor: Materiały prasowe LUSH