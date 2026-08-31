Coolcation to nowy trend w podróżach Polaków. Na czym polega? W 2026 roku wybieraliśmy go coraz częściej

Tego lata Polacy podróżowali z rekordową intensywnością: liczba rezerwacji wzrosła o 77%, jednocześnie wydając mniej i wybierając krótsze wyjazdy.

Choć Morze Śródziemne wciąż kusi, to chłodniejsze destynacje oraz nowe hity, takie jak Rumunia czy Albania, zanotowały najszybszy wzrost popularności.

Sprawdź, jak zmieniają się preferencje podróżnicze Polaków i które kierunki okazały się tegorocznymi hitami!

Lato powoli dobiega końca, a Kiwi.com podsumowuje, jak w tym roku podróżowali Polacy: czy tradycyjnie ruszali w poszukiwaniu słońca i wysokich temperatur, czy coraz częściej wybierali chłodniejsze kierunki? Najnowsze dane pokazują, że był to kolejny bardzo intensywny sezon podróżniczy: liczba polskich pasażerów wzrosła o 64% rok do roku, a liczba rezerwacji aż o 77%. Choć Morze Śródziemne niezmiennie pozostaje numerem jeden, chłodniejsze kierunki zyskiwały popularność znacznie szybciej, pokazując, że wakacyjna mapa Polaków stopniowo wychodzi poza tradycyjny zestaw „słońce, plaża i upał”. Co więcej, tego lata podróżowaliśmy również bardziej przystępnie cenowo: średnia wartość sprzedaży brutto przypadająca na pasażera, obejmująca bilety lotnicze i usługi dodatkowe, spadła o 12%.

Morze Śródziemne wciąż króluje, ale coolcation coraz mocniej zaznacza swoją obecność

Podsumowując lato 2026, trudno wskazać jednoznacznego zwycięzcę w starciu heatcation z coolcation. Polacy nadal chętnie wybierali słoneczne kierunki nad Morzem Śródziemnym, jednak to chłodniejsze destynacje rosły w siłę szybciej. To pokazuje, że wakacyjna mapa Polaków stopniowo się poszerza, a idealny letni wyjazd nie musi już oznaczać wyłącznie plaży i wysokich temperatur.

Z danych Kiwi.com wynika, że kierunki typu heatcation, czyli południowoeuropejskie i północnoafrykańskie kraje kojarzone z gorącym latem, odpowiadały za 51% wszystkich letnich podróży Polaków. Na kierunki typu coolcation przypadało natomiast 36% podróży.

Choć heatcation nadal ma przewagę pod względem udziału w podróżach, coolcation zdecydowanie wygrywa pod względem dynamiki wzrostu. Z danych Kiwi.com wynika, że liczba polskich pasażerów podróżujących w chłodniejsze miejsca zwiększyła się o 77% rok do roku, podczas gdy w przypadku kierunków typu heatcation wzrost wyniósł 55%. Szczególnie mocno zyskiwały kierunki w Europie Północnej i Zachodniej: liczba polskich pasażerów podróżujących do Wielkiej Brytanii wzrosła o 76%, Holandii o 74%, a Norwegii o 63%. Dania odnotowała wzrost o 46%, a Szwecja o 30%.

Tegoroczne dane pokazują, że Polacy zdecydowanie nie żegnają się z tradycyjnymi wakacjami nad morzem, wręcz przeciwnie. Włochy, Hiszpania czy Grecja nadal należą do ulubionych kierunków. Jednocześnie coraz wyraźniej widać, że lato zaczyna być postrzegane szerzej. Dla części podróżnych atrakcyjna może być nie tylko gwarancja słońca, ale również przyjemniejsza temperatura, możliwość aktywnego spędzania czasu czy odkrywania nowych miejsc. To pokazuje, że zamiast wybierać między heatcation a coolcation, Polacy mają dziś po prostu znacznie więcej pomysłów na idealne wakacje

– mówi Daniela Chovancová, rzeczniczka Kiwi.com.

Włochy, Hiszpania i Grecja wciąż na szczycie wakacyjnych wyborów Polaków

Choć wakacyjna mapa Polaków wyraźnie się poszerza, klasyka nadal ma się świetnie. Jak wynika z danych Kiwi.com, Włochy pozostały najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem tego lata, a tuż za nimi znalazły się Hiszpania i Grecja. Liczba polskich pasażerów podróżujących do Włoch wzrosła o 47% rok do roku, do Hiszpanii o 66%, a do Grecji o 48%.

Wśród najchętniej wybieranych miast znalazły się m.in. Mediolan, Rzym, Barcelona, Alicante, Malaga, Ateny, Bari, Katania i Palma de Mallorca. Niektóre z nich przyciągnęły w tym roku dużo więcej polskich podróżnych w porównaniu z ubiegłym sezonem. Jak podaje Kiwi.com, Liczba pasażerów do Barcelony wzrosła aż o 121%, do Aten o 76%, a do Katanii o 75%.

Jednocześnie coraz większą popularnością cieszą się kierunki spoza tradycyjnej wakacyjnej czołówki. Czarnogóra odnotowała wzrost liczby polskich pasażerów o 169%, Węgry o 153%, a Albania o 136%. Prawdziwym hitem wzrostów okazała się natomiast Rumunia – liczba podróżujących tam Polaków zwiększyła się aż o 200% rok do roku.

Krótsze wyjazdy kształtują polskie lato

Jedną z najbardziej widocznych zmian w sposobie podróżowania Polaków tego lata była długość wyjazdów. Jak pokazują dane Kiwi.com, średnia długość wakacyjnej podróży spadła w 2026 roku do 3,2 nocy, podczas gdy Polacy nadal stosunkowo późno rezerwowali swoje wyjazdy, średnie wyprzedzenie rezerwacji wyniosło 44 dni.

Połączenie krótszych pobytów z dynamicznym wzrostem liczby rezerwacji może oznaczać, że wakacyjne podróżowanie coraz częściej zmienia się z jednego długiego urlopu w serię krótszych wyjazdów. To może również tłumaczyć rosnącą popularność chłodniejszych kierunków. Dwu- czy trzydniowy wypad do Oslo, Kopenhagi, Amsterdamu czy Wielkiej Brytanii to zupełnie inny rodzaj letniego doświadczenia: przyjemna temperatura, zwiedzanie i aktywności na świeżym powietrzu mogą być równie atrakcyjne jak gwarancja słońca

– dodaje Daniela Chovancová, rzeczniczka Kiwi.com.

Więcej podróży, niższy średni wydatek

Tegoroczne podsumowanie Kiwi.com pokazuje, że Polacy podróżowali więcej, ale średnio wydawali mniej. Liczba polskich pasażerów wzrosła o 64% rok do roku, a liczba rezerwacji aż o 77%. Jednocześnie średnia wartość sprzedaży brutto przypadająca na pasażera, obejmująca bilety lotnicze i usługi dodatkowe, spadła o 12%.

Najwięcej polskich podróżnych wyruszało w drogę z Warszawy. Lotnisko Chopina odpowiadało za 15% wszystkich pasażerów posiadających polskie obywatelstwo, a kolejne miejsca zajęły Kraków-Balice (13%) i Warszawa-Modlin (10%). Jak wskazuje Kiwi.com, to właśnie Modlin zanotował jednak najbardziej dynamiczny wzrost spośród czołowych polskich lotnisk, gdzie liczba pasażerów zwiększyła się o 185% rok do roku.

Słońca nigdy za wiele

Dane Kiwi.com pokazują, że Polacy nie rezygnują ze słońca wraz z końcem lata. Włochy, Hiszpania, Grecja, Malta, Portugalia i Chorwacja pozostają wśród najpopularniejszych kierunków jesiennych podróży, co pokazuje, że wraz z końcem sierpnia nie kończy się również apetyt na ciepło i słońce.

Najszybciej rosnące kierunki wskazują na coraz bardziej otwarte podejście Polaków do jesiennych podróży. Albania, Czarnogóra, Gruzja, Islandia i Maroko odnotowują wzrosty sięgające kilkudziesięciu, a nawet ponad stu procent. Coraz więcej Polaków wybiera również kierunki bardziej egzotyczne, takie jak Japonia, Korea Południowa czy Singapur. Analiza opiera się na danych dotyczących rezerwacji dokonanych na Kiwi.com przez pasażerów posiadających polskie obywatelstwo. Porównano rezerwacje potwierdzone do 21 sierpnia 2026 roku z rezerwacjami potwierdzonymi do tego samego dnia w 2025 roku, dotyczące podróży w sezonie letnim.

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