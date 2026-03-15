Polacy w Wielkanoc chętnie wyjeżdżają na Maltę. Jak obchodzone są tam święta?

Wielkanoc na Malcie to niezwykłe widowisko religijne, gdzie uliczne procesje z figurami Męki Pańskiej odgrywają główną rolę, w przeciwieństwie do kameralnych obchodów w Polsce.

Szczególnie intensywne obchody odbywają się na Gozo, gdzie Wielki Piątek to kulminacja procesji, a Niedziela Wielkanocna to radosne biegi z figurą Chrystusa.

Odkryj maltańskie tradycje, takie jak odwiedzanie siedmiu kościołów i przygotowywanie figolli, które łączą duchowość z zaangażowaniem całej społeczności!

Wielkanoc na Malcie. Jak jest obchodzona?

Najbardziej charakterystycznym elementem Wielkanocy na Malcie są widowiskowe procesje uliczne. W Wielki Piątek w wielu miejscowościach organizowane są długie pochody, podczas których mieszkańcy niosą ogromne figury przedstawiające sceny z Męki Pańskiej. Rzeźby często mają naturalne rozmiary, a uczestnicy procesji ubrani są w stroje nawiązujące do czasów biblijnych.

Wydarzenia te mają niemal teatralny charakter. Mieszkańcy wcielają się w role postaci z Ewangelii, a całe miasta zamieniają się w scenę religijnego widowiska. W Polsce podobne wydarzenia zdarzają się znacznie rzadziej i mają zdecydowanie bardziej kameralny charakter.

Maltańskie obchody Wielkanocy mają wyraźny rytm. Wielki Piątek jest dniem skupienia i refleksji. Procesje odbywają się powoli, przy dźwiękach marszowej muzyki i w bardzo podniosłej atmosferze.

Zupełnie inaczej wygląda Niedziela Wielkanocna. W wielu miastach odbywają się radosne procesje ze zmartwychwstałym Chrystusem. Jednym z najbardziej charakterystycznych momentów jest chwila, gdy uczestnicy biegną z figurą Chrystusa przez ulice, symbolizując triumf życia nad śmiercią.

Obchody Wielkanocy na Gozo

Szczególnie wyjątkową atmosferę Wielkanocy można poczuć na Gozo - drugiej co do wielkości wyspie archipelagu maltańskiego. Tamtejsze obchody uchodzą za jedne z najbardziej autentycznych i intensywnych w całym kraju.

Święta zaczynają się już przed Wielkim Tygodniem od procesji Matki Bożej Bolesnej, która przechodzi ulicami wielu miejscowości. W Niedzielę Palmową wierni uczestniczą w procesjach z gałązkami palmowymi i oliwnymi, nawiązując do biblijnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

W Wielki Czwartek popularną tradycją jest odwiedzanie siedmiu kościołów i modlitwa przy specjalnie przygotowanych ołtarzach symbolizujących grób Chrystusa.

Kulminacją obchodów jest Wielki Piątek. Na Gozo odbywają się jedne z najbardziej widowiskowych procesji na Malcie - z dużymi figurami przedstawiającymi kolejne sceny Męki Pańskiej. W wielu przypadkach uczestnicy traktują udział w nich jako formę pokuty. Dlatego warto w tym czasie odwiedzić Victorię - stolicę wyspy.

Oprócz procesji organizowane są także wystawy religijne, koncerty muzyki sakralnej oraz rekonstrukcje scen biblijnych. Popularnym miejscem pielgrzymek w tym czasie jest wzgórze Għammar, gdzie znajduje się droga krzyżowa z marmurowymi rzeźbami przedstawiającymi kolejne stacje Męki Chrystusa.

W Polsce Wielkanoc kojarzy się przede wszystkim z domową atmosferą. W Wielką Sobotę święci się pokarmy w koszyczkach, a w niedzielny poranek rodziny spotykają się przy świątecznym śniadaniu. Na stołach pojawiają się jajka, żurek, biała kiełbasa czy mazurek.

Na Malcie świąteczne potrawy również mają znaczenie, ale centrum wydarzeń stanowią wspólne obchody w przestrzeni publicznej. Wielkanoc to wydarzenie społeczne, w które angażują się całe lokalne społeczności.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli wielkanocnych na Malcie jest figolla - słodkie ciasto migdałowe wypełnione masą marcepanową. Najczęściej przybiera kształty baranków, ryb lub serc i jest bogato dekorowane lukrem. Co ciekawe w okresie okołoświątecznym są tam organizowane darmowe warsztaty dla dzieci i dorosłych z tworzenia swojej figolli.

W Polsce podobną rolę pełnią tradycyjne wypieki wielkanocne - przede wszystkim mazurki i babki.

Choć tradycje wielkanocne w Polsce i na Malcie różnią się formą, łączy je ten sam duch. W obu krajach jest to czas refleksji, spotkań rodzinnych i nadziei na nowe początki.

Różnica polega przede wszystkim na sposobie przeżywania tych dni. W Polsce Wielkanoc celebruje się głównie w domach, natomiast na Malcie i na Gozo święta przenoszą się na ulice, gdzie religia, tradycja i lokalna społeczność tworzą wyjątkowe widowisko. Oprócz procesji odbywają się także wydarzenia dla całych rodzin - jak wielkanocne poszukiwanie jajek w Għajnsielem. Z kolei w miejscowości Ta' Kerċem organizowany jest Irxoxt Firefest - widowiskowy pokaz fajerwerków połączony z mechaniczną instalacją przedstawiającą Zmartwychwstanie Chrystusa, przygotowaną z materiałów z recyklingu.

