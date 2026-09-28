Dolomity są dostępne jesienią. Jak zaplanować górski wyjazd?

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Materiały prasowe
2026-09-28 13:02

Jesienne Dolomity Trentino czekają! Dzięki przedłużonej działalności wyciągów, łatwo dotrzesz w góry, by podziwiać złote panoramy. Czekają na Ciebie szlaki, kulinarne festiwale i niezwykłe widoki bez wielogodzinnego trekkingu. Idealne na aktywny wypoczynek w sercu włoskich Alp.

Para wędrowców na szlaku w Dolomitach obok rudych modrzewi. O jesieni w Trentino przeczytasz na SE.
Autor: Trentino Marketing/ Materiały prasowe
  • Jesień w Trentino to zapierające dech w piersiach górskie panoramy, a przedłużone działanie wyciągów umożliwia łatwy dostęp do szczytów.
  • Odkryj różnorodne szlaki – od spokojnych po wymagające – oraz kulinarną ucztę podczas jesiennych festiwali smaków.
  • Zanim wyruszysz w góry, poznaj kluczowe zasady bezpieczeństwa i dowiedz się, jak zaplanować niezapomnianą przygodę w sercu włoskich Alp.

Rozległe panoramy gór w najpiękniejszych kolorach jesieni czekają na tych, którzy wybiorą się na wędrówkę. Nie zawsze jednak mamy czas lub siły na wielogodzinny trekking, dlatego wyciągi w Trentino przedłużają działalność poza sezonem letnim. Wiele z nich funkcjonuje do końca września, a nawet do połowy października. Dzięki temu można łatwo dostać się w wyższe partie gór, wędrować granią i zachwycać jesiennymi widokami.

Przedstawiamy pomysły na to, co robić jesienią w tym malowniczym regionie północnych Włoch i o co zadbać przed wyruszeniem na szlak. 

Jesień w Val di Sole i na płaskowyżu Paganella

W Val di Sole jesienne kolory można podziwiać na okrężnej trasie wokół wodospadów Saènt w Val di Rabbi – jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc Parku Narodowego Stelvio. Jeśli masz ochotę na spokojną wędrówkę, wybierz trasę z Andalo na płaskowyżu Paganella. Prowadzi ona przez lasy iglaste aż do Malga Spora, górskiej hali położonej u stóp surowych turni wschodniej części Dolomitów Brenta.

Tydzień kulinarny w Dolomitach Fassa

Koniec września i początek października to dobry moment na odkrywanie Dolomitów Fassa. Modrzewie przybierają wtedy złoty kolor, a zachody słońca stają się jeszcze piękniejsze. Wyjazd w góry warto połączyć z udziałem w „Fassa Fall... in love with Food” – tygodniu kulinarnym poświęconym jesiennym smakom. Wydarzenie odbędzie się w różnych miejscach Val di Fassa od 20 do 26 września 2026 r. Lokalni szefowie kuchni przygotują specjalne menu z regionalnych składników, takich jak dziczyzna, grzyby, dynia i rzemieślnicze sery. Tydzień zakończy się w sobotę 26 września 2026 r. festiwalem na malowniczych łąkach Fraine w Pera.

„Primiero Slow Tour” w Dolomitach

W odróżnieniu od klasycznych wysokogórskich tras Palaronda, te położone niżej szlaki prowadzą przez lasy i górskie hale u podnóża Pale di San Martino i Vette Feltrine. Trasa „Primiero Slow Tour” rozpoczyna się w Fiera di Primiero i łączy najważniejsze miejsca w okolicy: Val Canali, Passo Cereda, Caltenę, łąki San Giovanni oraz jezioro Noana. Szlak podzielono na pięć etapów z noclegami w schroniskach. Propozycja ta pozwala poznać nieskażoną przyrodę Dolomitów, lokalną kuchnię Trentino i alpejskie tradycje doliny Primiero.

Wielodniowe trekkingi w Trentino

Jesienią Trentino oferuje również długodystansowe, kilkudniowe trasy, przeznaczone dla doświadczonych wędrowców:

  • Dolomiti di Brenta Trek: wymagająca trasa prowadząca przez górskie schroniska, wśród pionowych ścian skalnych i technicznych odcinków.
  • Lagorai Trek i Alta Via del Granito: trasy w Val di Fiemme i Valsugana, prowadzące w bardziej dzikie rejony z charakterystycznymi porfirowymi skałami, alpejskimi jeziorami i rozległymi panoramami.
  • Park2Trek Dolomites i Dolomiti Palaronda Trek: trasy pozwalające poznać bliżej pasmo Pale di San Martino – od łatwiejszych górskich spacerów po wymagające technicznie odcinki z via ferratami i linami stalowymi, w tym Via delle Normali, Via delle Valli i Dolomites Ronda.

Bezpieczeństwo w górach

Przed wyruszeniem na wycieczkę w wysokie partie gór należy dokładnie zaplanować trasę i ocenić swoje przygotowanie, pamiętając również o tym, że dni stają się coraz krótsze. Jeśli wybierasz się na trasę o wysokim stopniu trudności technicznej lub nie masz doświadczenia w górskich wędrówkach, skorzystaj z pomocy przewodnika. Warto również skontaktować się ze schroniskami w odwiedzanym rejonie, aby uzyskać aktualne informacje o możliwości przejścia danej trasy i warunkach pogodowych.

Na wycieczkę należy wybrać odpowiednią odzież, dostosowaną do charakteru trasy i wysokości, oraz zabrać właściwy sprzęt. Jest on szczególnie ważny, jeśli planujesz wyruszyć na szlak we wczesnych godzinach, gdy na niektórych zboczach podłoże może być pokryte cienką warstwą lodu. 

Aplikacja Mio Trentino

W planowaniu podróży po Trentino pomaga oficjalna aplikacja Mio Trentino, która zawiera aktualne informacje o atrakcjach, godzinach otwarcia obiektów, wydarzeniach i usługach. Udostępnia również praktyczne funkcje związane z lokalnym transportem oraz korzystaniem z Trentino Guest Card.

O regionie Trentino

Malownicze Trentino położone jest w północno-wschodnich Włoszech, w sercu włoskich Alp, pomiędzy jeziorem Garda a Dolomitami. Znajduje się w niewielkiej odległości od tętniących życiem miast – Werony, Wenecji i Mediolanu. Region słynie z niezwykłych górskich krajobrazów, zielonych dolin i jezior – jest ich tu aż 297. Dzięki temu region stanowi idealny kierunek dla miłośników aktywnego wypoczynku przez cały rok.

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