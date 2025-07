Golfowa podróż z Polski do Turcji z Corendon Airlines

Wspierana przez Corendon Airlines seria turniejów rozpoczęła się w maju i obejmuje sześć wydarzeń rozgrywanych na prestiżowych polach golfowych w różnych miastach Polski. Finał odbędzie się 11 listopada 2025 r. w luksusowym ośrodku Cullinan Belek.

Silne wsparcie dla turystyki sportowej w jubileuszowym roku

Corendon Airlines, która od 20 lat łączy miliony podróżnych z ich wymarzonymi wakacjami, w jubileuszowym roku angażuje się nie tylko w rozwój branży turystycznej i lotniczej, ale również aktywnie wspiera sport.

Najlepsi zawodnicy turnieju w Polsce zostaną zaproszeni do Belek, gdzie czeka na nich luksusowy pobyt i udział w profesjonalnie zorganizowanym finale. Dzięki bezpośrednim lotom Corendon Airlines z Polski do Antalyi, podróż na turniej będzie szybka i komfortowa. Dodatkowo uczestnicy mogą liczyć na bezpłatny przewóz sprzętu golfowego, atrakcyjne nagrody oraz niespodzianki.

„Wspieramy rozwój golfa i budujemy mosty między kulturami”

Przewodniczący Rady Nadzorczej Corendon Airlines, Yıldıray Karaer, podkreślił:

„W roku jubileuszu kontynuujemy realizację międzynarodowych projektów, wierząc w jednoczącą siłę sportu. Partnerstwo przy organizacji Golf Trips Tour Tournaments to wyraz tej wizji. Z wielką radością powitamy polskich golfistów w Belek – stolicy tureckiego golfa. Wierzymy, że inicjatywa ta przyczyni się nie tylko do promocji sportu, ale także do zacieśniania więzi kulturowych między naszymi krajami. Łączymy nasze doświadczenie lotnicze z energią sportu, by zapewnić uczestnikom niezapomniane przeżycia. Liczymy, że ta współpraca będzie rozwijać się także w kolejnych latach.”