Ludzie kolei. Poznaj tych, którzy tworzą jej przyszłość

100 lat historii pisanej przez ludzi

24 września 1926 r. Polskie Koleje Państwowe zostały przekształcone w przedsiębiorstwo. Przez kolejne sto lat zmieniały się pociągi, technologie, dworce i sposób organizacji transportu. Jedno pozostawało niezmienne – kolej zawsze tworzyli ludzie.

Rok 2026 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Polskiej Kolei. Jubileusz 100-lecia PKP, przypadający rok po 200. rocznicy pierwszego przejazdu pociągu pasażerskiego na świecie, to dobra okazja, by spojrzeć na kolej nie tylko przez pryzmat infrastruktury i inwestycji, ale także ludzi, którzy za nimi stoją.

– PKP to wspólnota ludzi, którzy każdego dnia tworzą system mający wpływ na codzienność, ale też rozwój kraju. Chcemy, by kolejne pokolenia specjalistów dostrzegały w kolei miejsce, gdzie można realizować ambitne projekty, rozwijać kompetencje i uczestniczyć w tworzeniu przyszłości zrównoważonego transportu – mówi Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP, przewodniczący Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER).

Nie tylko maszynista

Kiedyś odpowiedź na pytanie „kto pracuje na kolei?” była znacznie prostsza. Dziś trudno zamknąć ją w kilku zawodach.

W Grupie PKP i spółkach kolejowych pracują m.in. maszyniści, dyżurni ruchu, inżynierowie, technicy, informatycy, programiści, analitycy danych, specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, logistycy, prawnicy, finansiści, eksperci HR, marketingu i komunikacji. Są też specjaliści od energetyki, zarządzania nieruchomościami oraz współpracy międzynarodowej.

To dziesiątki tysięcy pracowników tworzących różnorodną społeczność zawodową. Ich kompetencje są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania kolei.

Autor: PKP S.A./ Materiały prasowe

Kolej wkracza w cyfrową przyszłość

Współczesna kolej coraz częściej korzysta z zaawansowanych technologii. Nowoczesne systemy zarządzania ruchem zwiększają bezpieczeństwo i sprawność prowadzenia pociągów. Cyfrowe rozwiązania ułatwiają zakup biletów i kontakt z pasażerem, a technologie służą do monitorowania infrastruktury i przewidywania awarii. Coraz większą rolę odgrywa zarządzanie danymi, automatyzacja, sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo.

Za tymi rozwiązaniami stoją jednak przede wszystkim ludzie. Programista tworzy nowe narzędzia, analityk interpretuje dane, inżynier sprawdza, jak technologia może poprawić bezpieczeństwo, a specjalista ds. cyberbezpieczeństwa przewiduje zagrożenia, zanim się pojawią. Kolej stała się miejscem, w którym tradycyjne kompetencje spotykają się z umiejętnościami przyszłości.

Tu można rozwijać skrzydła

Dynamiczne zmiany otwierają kolej na nowe specjalizacje i wymagają ciągłego rozwoju. Pracownicy mogą zdobywać nowe kwalifikacje, uczestniczyć w szkoleniach, programach talentowych czy projektach realizowanych przez różne zespoły. Mogą rozwijać się w swojej specjalizacji, ale także zmieniać obszar zawodowy.

Dla młodych osób kolej może być pierwszym, rozwijającym miejscem pracy, a dla doświadczonych specjalistów – przestrzenią do wykorzystania wiedzy przy dużych projektach.

Kolej bez granic

Kolej to także współpraca międzynarodowa. Eksperci utrzymują kontakty z przewoźnikami, zarządcami infrastruktury, instytucjami unijnymi i organizacjami kolejowymi z innych państw. Uczestniczą w ciekawych projektach transgranicznych i wymianie doświadczeń.

Młodzi już dziś budują kolej jutra

Przyszłość kolei zaczyna się w szkołach i na uczelniach. Dlatego spółki kolejowe rozwijają współpracę z systemem edukacji. PKP Intercity współpracuje obecnie z 58 szkołami ponadpodstawowymi w całej Polsce. Każdego roku ponad 500 uczniów odbywa tam praktyczną naukę zawodu.

Flagowym projektem spółki jest Program Stypendialny, który objął dotychczas ponad 560 osób. Ważną rolę odgrywają także staże studenckie i współpraca z uczelniami. Spółki grupy przyjmują stażystów na płatne staże, które pozwalają im się rozwijać i poznać środowisko pracy.

Dziś kolej może być miejscem pracy dla absolwenta politechniki, informatyka, ekonomisty, prawnika czy specjalisty nowych technologii.

Autor: PKP S.A./ Materiały prasowe

Pomysł może mieć każdy

Rozwój pracowników idzie w parze z innowacyjnością. Poprzez programy takie jak np. „Bank pomysłów” osoby najlepiej znające codzienne procesy mogą wskazywać rozwiązania usprawniające pracę, poprawiające obsługę pasażera czy zwiększające bezpieczeństwo. Ich pomysły mogą realnie zmieniać sposób funkcjonowania kolei.

Kolej łączy pokolenia

Sto lat PKP to historia kolejnych pokoleń pracowników. Doświadczeni kolejarze przekazywali wiedzę młodszym kolegom, a wraz z rozwojem technologii pojawiały się nowe specjalizacje.

Jubileusz jest okazją do pokazania, jak tradycja spotyka się dziś z nowoczesnością. Obok osoby, która od kilkudziesięciu lat zna kolejowe procesy, pracuje młody specjalista, dla którego naturalnymi narzędziami są sztuczna inteligencja, chmura czy analiza danych. Obie perspektywy są potrzebne.

Za każdym pociągiem stoją ludzie

Kiedy zobaczymy pociąg wjeżdżający na stację, warto pamiętać, że jego trasa zaczyna się znacznie wcześniej.

Stoją za nim ludzie pracujący przy infrastrukturze, bezpieczeństwie, technologii, organizacji ruchu, obsłudze pasażerów i wielu innych obszarach. To oni sprawiają, że kolej każdego dnia może odpowiadać na potrzeby podróżnych, przedsiębiorców i lokalnych społeczności.

100 lat PKP to 100 lat historii ludzi kolei. Kolejne rozdziały tej historii będą pisać następne pokolenia. Bo kolej łączy ludzi, miejsca i historie.