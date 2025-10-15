Muzyka na żywo, PubQuizy i atrakcje dla całej rodziny - Ogrody Ulricha świętują swoje trzecie urodziny

Świętowanie rozpocznie się w piątek, 17 października, kiedy to klienci Ogrodów Ulricha będą mogli przywitać weekend taneczną imprezą z DJ-em. Natomiast w sobotę, 18 października, od południa aż do późnego wieczora na gości czekać będą liczne atrakcje, w tym m.in. animacje dla dzieci, DJ oraz pokaz barmański z udziałem publiczności. Wieczór z muzyką na żywo rozpocznie się powitalnym drinkiem dla wszystkich uczestników wydarzenia.

Punktem kulminacyjnym dnia będzie koncert Janka Młynarskiego z zespołem Warszawskie Combo Taneczne, który przeniesie publiczność w klimat dawnej Warszawy. Zespół założony przez Jana Emila Młynarskiego, muzyka, producenta, laureata m.in. nagrody Fryderyka, od lat przywraca do życia przedwojenne melodie, nadając im świeże, autorskie brzmienie.

W tym roku zespół obchodzi swoje 15-lecie, które świętuje premierą nowej płyty „Pamiętam Twoje oczy” oraz serią jubileuszowych koncertów.

- 18 października zapraszamy do Ogrodów Ulricha na koncert Warszawskiego Combo Tanecznego. Będziemy świętować podwójnie: 3. urodziny Ogrodów i 15-lecie zespołu. Oczywiście na warszawską nutę! Do zobaczenia! – zaprasza Jan Młynarski.

W sobotni wieczór wystąpi także DJ Burn Reynolds, który zagra dla gości sety z płyt winylowych – zarówno podczas before, jak i after party. Obecny na scenie od ponad 20 lat, DJ jest członkiem legendarnego kolektywu Soul Service. Występował na wielu festiwalach muzycznych, filmowych czy teatralnych w Polsce i za granicą, a jego sety to unikalne połączenie funku, soulu i rytmów z różnych stron świata.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń na sobotę, 18 października:

12:00- 16:00 Animacje dla dzieci (zaplanowano między innymi Malowanie buziek)

17:00- 18:00 DJ Live act

18:00- 19:00 DJ Burn Reynolds (Before na winylu I set)

18:30- 19:00 Bar Show - Pokaz barmański z udziałem publiczności

18:30- 19:30 Urodzinowy Welcome drink - Powitajmy wspólnie urodziny Ogrodów Ulricha

19:00- 20:30 Janek Młynarski i Warszawskie Combo Taneczne

20:30- 22:30 DJ Burn Reynolds (Winylowe After Party II set)

W niedzielę 19 października, Ogrody Ulricha zapraszają na pełen atrakcji dzień, przygotowany z myślą o najmłodszych gościach. W programie znajdą się animacje dla dzieci oraz koncert uczniów Autorskiej Szkoły Muzycznej im. Krzysztofa Komedy pod hasłem „Młodzi Artyści w Ogrodach Ulricha”. Zwieńczeniem dnia będzie spektakl Teatru Katarynka „Kalejdoskop marzeń i snów”, czyli muzyczna opowieść dla najmłodszych złożona z najpiękniejszych piosenek Walta Disneya.

Harmonogram aktywności przewidziany na niedziele 19 października:

12:00 – 16:00 Animacje dla dzieci -Malowanie buziek, skręcanie baloników

12:00- 15:00 „Młodzi Artyści w Ogrodach Ulricha” - Koncert Autorskiej Szkoły Muzycznej im. Krzysztofa Komedy

16:00 – 17:00 Spektakl Teatru Katarynka „Kalejdoskop marzeń i snów”

- Z okazji 3 urodzin Ogrodów Ulricha serdecznie zapraszam na koncert uczniów Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu I i II st. im. Krzysztofa Komedy w Warszawie. Koncert jest dla nas wyjątkowy. Jako wieloletni partner Ogrodów Ulricha, które wspólnie z nami wspierają młodych muzyków, mamy możliwość świętować z Nimi kolejne urodziny. Bądźcie z nami 19 października. Od 12:00 scena jest nasza. Do zobaczenia – zachęca do udziału Angelika Wolman, Dyrektor Autorskiej Szkoły Muzycznej im. K. Komedy

Jesienne miesiące z nowymi atrakcjami w Ogrodach Ulricha

Zabawa nie kończy się jednak na weekendzie – przez całą jesień Ogrody Ulricha zapraszają warszawiaków na serię wydarzeń, które umilą im nadchodzące chłodne wieczory. W każdy wtorek w Ogrodach Ulricha odbywać się będą Pub Quizy z wiedzy ogólnej, natomiast w każdą środę spotkania Speed Dating dla różnych grup wiekowych. W każdy piątkowy i sobotni wieczór klienci Ogrodów Ulricha będą mogli natomiast cieszyć się występami DJ-a na żywo.

Co więcej, wśród jesiennych atrakcji nie zabraknie muzycznych wyzwań – teleturniej muzyczny Spin the Beat odbędzie się 6 listopada oraz 18 grudnia. Z myślą o młodszych klientach Ogrody Ulricha zaplanowały natomiast multimedialny quiz ChillQuiz w formacie TikTokowym, który odbędzie się w trzech terminach: 23 października, 20 listopada oraz 11 grudnia.

Harmonogram PubQuizów tematycznych odbywających się w wybrane czwartki:

16 października – Disney

30 października – Zmierzch

13 listopada - Ranczo

27 listopada - Harry Potter

4 grudnia- Stranger Things

i Autor: Ogrody Ulricha/ Materiały prasowe