Polacy wybierają najpiękniejsze zamki i pałace!

Pierwsza edycja rankingu ma zwrócić uwagę na polskie dziedzictwo nie tylko jako część historii, ale również jako jeden z ważnych powodów do podróżowania po Polsce. W czterech kategoriach – „Najpiękniejszy zamek”, „Najpiękniejszy pałac”, „Najbardziej klimatyczne ruiny” oraz „Najlepszy hotel zamkowo-pałacowy” – eksperci Magazynu Travelist i Polskiej Organizacji Turystycznej wspólnie wybrali po 15 nominowanych obiektów. W zestawieniu znalazły się zarówno najbardziej rozpoznawalne zabytki w kraju, jak Wawel, zamek w Malborku, Zamek Książ, pałac w Wilanowie czy Pałac w Łańcucie, jak i miejsca, które dla części podróżnych mogą być całkiem nową inspiracją na kolejny wyjazd.

Natomiast piątą i zarazem główną kategorią jest „Ulubiony zamek lub pałac Polaków”, która nie ma listy nominowanych, a każdy uczestnik może wskazać dowolny obiekt w Polsce, który jego zdaniem zasługuje na wyróżnienie.

– W wyborze nominowanych nie kierowaliśmy się wyłącznie listą najbardziej znanych czy najczęściej odwiedzanych zabytków. Razem z ekspertami POT długo dyskutowaliśmy o tym, które obiekty najlepiej pokazują bogactwo polskiego dziedzictwa i jednocześnie są dziś atrakcyjnym celem podróży. Braliśmy pod uwagę ich rangę historyczną, kulturową i architektoniczną, stan zachowania i autentyczność, znaczenie turystyczne, a także wyróżniki takie jak obecność na liście UNESCO, wyjątkowa historia czy niepowtarzalny charakter miejsca. Przy tak wielu znakomitych obiektach w Polsce wybór zaledwie piętnastu w każdej kategorii wywoływał naprawdę burzliwe dyskusje – przyznaje Marek Świrkowicz, redaktor naczelny Magazynu Travelist.

Zabytki, które chce się zwiedzać

Ideą rankingu jest pokazanie, jak różnorodna może być podróż śladami historii: od królewskich rezydencji i wielkich twierdz, przez renesansowe pałace i warownie, aż po romantyczne ruiny położone z dala od najpopularniejszych szlaków. To także próba zwrócenia uwagi na miejsca, które dzięki swojej historii, architekturze i otoczeniu mogą stać się pretekstem do odkrywania całych regionów.

– Ranking Zamków i Pałaców Magazynu Travelist to wartościowa inicjatywa promująca polskie dziedzictwo historyczne i rozwój turystyki kulturowej. Zachęca do odkrywania zamków, pałaców i ruin jako atrakcyjnych celów podróży oraz zwraca uwagę na ich walory historyczne, kulturowe i turystyczne. Wierzę, że pierwsza edycja rankingu będzie inspirować do poznawania zarówno najbardziej znanych zabytków, jak i mniej oczywistych miejsc oraz bogactwa kulturowego różnych regionów Polski – podkreśla Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Głosowanie i konkurs dla podróżnych

Głosować można do 14 października 2026 r. W każdej z kategorii tematycznych uczestnicy wybierają swoich faworytów, a w kategorii „Ulubiony zamek lub pałac Polaków” wpisują własną propozycję. Wyniki rankingu zostaną ogłoszone 28 października na łamach Magazynu Travelist.

Rankingowi towarzyszy konkurs dla internautów. Po oddaniu głosu w kategorii otwartej uczestnicy mogą napisać, dlaczego właśnie ten obiekt zrobił na nich największe wrażenie. Na autora najlepszej odpowiedzi czeka 1,5 tys. zł na rezerwacje hotelowe na Travelist.pl oraz rodzinny pobyt połączony z wstępem do atrakcji Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Za drugie miejsce przewidziano 1 tys. zł w środkach Travelist oraz zimowy pakiet w Szwajcarii Bałtowskiej z noclegiem, a za trzecie – 500 zł oraz rodzinny Pakiet Mikołajowy w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym.