White 2115 dołącza do Maybelline NY Music Stories, zamykając tegoroczny line-up

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-25 15:56

Maybelline NY Music Stories ogłasza ostatnie nazwisko w tegorocznym line-upie. Już 21 sierpnia na scenie festiwalu wystąpi również White 2115, dołączając do grona artystów, którzy tego lata rozgrzeją Błonia PGE Narodowego w Warszawie.

Scena Maybelline NY Music Stories na Błoniach PGE Narodowego z tłumem festiwalowiczów z rękami w górze, oświetlona fioletowo. W tle duże, podświetlone litery MAYBELLINE oraz drzewa, również podświetlone na fioletowo, symbolizujące energię wydarzenia opisanego na naszym portalu.
Autor: Maybelline NY Music Stories 2025/ Materiały prasowe

Na scenie pojawią się artyści reprezentujący różne muzyczne style i energie, tworząc program, który będzie towarzyszył uczestnikom przez cały dzień pełen festiwalowych emocji. Maybelline NY Music Stories to wyjątkowe wydarzenie łączące świat muzyki i beauty. W ciągu dnia uczestnicy będą mogli odwiedzać strefy makijażowe, poznawać najnowsze trendy, tworzyć własne festiwalowe looki i korzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez markę Maybelline NY. Wieczorem przestrzeń Błoń PGE Narodowego przejmą koncerty największych gwiazd młodego pokolenia. 

21 sierpnia uczestnicy Maybelline NY Music Stories będą mogli usłyszeć na żywo Żabsona, Modelki, Bletkę, PlanBe oraz White 2115. Tegoroczny line-up łączy najgłośniejsze nazwiska młodego pokolenia, gwarantując dzień pełen muzycznych emocji i niezapomnianych koncertowych momentów. Pełny line-up festiwalu jest już znany, a 2 lipca w aplikacji Rossmann PL ruszy drugi drop biletów na Maybelline NY Music Stories.  

Pełny line-up Maybelline NY Music Stories 2026: 

  • Żabson 
  • Modelki 
  • Bletka 
  • PlanBe 
  • White 2115 

21 sierpnia | Błonia PGE Narodowego | Warszawa Bądź tam z nami. Poczuj rytm miasta. Poczuj Maybelline NY. 

Maybelline NY Music Stories
Autor: Maybelline NY Music Stories/ Materiały prasowe
Maybelline
Autor: Maybelline/ Materiały prasowe
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