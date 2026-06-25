White 2115 dołącza do Maybelline NY Music Stories, zamykając tegoroczny line-up

Na scenie pojawią się artyści reprezentujący różne muzyczne style i energie, tworząc program, który będzie towarzyszył uczestnikom przez cały dzień pełen festiwalowych emocji. Maybelline NY Music Stories to wyjątkowe wydarzenie łączące świat muzyki i beauty. W ciągu dnia uczestnicy będą mogli odwiedzać strefy makijażowe, poznawać najnowsze trendy, tworzyć własne festiwalowe looki i korzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez markę Maybelline NY. Wieczorem przestrzeń Błoń PGE Narodowego przejmą koncerty największych gwiazd młodego pokolenia.

21 sierpnia uczestnicy Maybelline NY Music Stories będą mogli usłyszeć na żywo Żabsona, Modelki, Bletkę, PlanBe oraz White 2115. Tegoroczny line-up łączy najgłośniejsze nazwiska młodego pokolenia, gwarantując dzień pełen muzycznych emocji i niezapomnianych koncertowych momentów. Pełny line-up festiwalu jest już znany, a 2 lipca w aplikacji Rossmann PL ruszy drugi drop biletów na Maybelline NY Music Stories.

Pełny line-up Maybelline NY Music Stories 2026:

Żabson

Modelki

Bletka

PlanBe

White 2115

21 sierpnia | Błonia PGE Narodowego | Warszawa Bądź tam z nami. Poczuj rytm miasta. Poczuj Maybelline NY.

Autor: Maybelline NY Music Stories/ Materiały prasowe