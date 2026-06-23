Rusza drugi drop biletów na najbardziej wyczekiwany festiwal lata - Maybelline NY Music Stories 2026

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-23 17:03

Już 21 sierpnia Błonia PGE Narodowego zamienią się w przestrzeń pełną koncertów, beauty inspiracji i festiwalowych emocji za sprawą kolejnej edycji Maybelline NY Music Stories.To wydarzenie, które od lat przyciąga fanów muzyki, makijażu i dobrej zabawy. W ciągu dnia uczestnicy będą mogli korzystać z wyjątkowych stref beauty, odkrywać najnowsze trendy i tworzyć własne festiwalowe looki, a wieczorem bawić się pod sceną podczas koncertów najgorętszych artystów młodego pokolenia.

Plakat festiwalowy Maybelline NY Music Stories przedstawiający Żabsona i Lilę Janowską w ramce telewizora, na tle panoramy miasta. Widać również loga Maybelline New York i Rossmann, datę 21 sierpnia oraz lokalizację Błonia PGE Narodowego. Dowiedz się więcej o festiwalu na naszym portalu.
Autor: Maybelline/ Materiały prasowe

Pierwsze ogłoszenia line-upu już za nami. Na scenie wystąpią Żabson, Modelki, Bletka oraz PlanBe, a to dopiero początek atrakcji przygotowanych na tegoroczną edycję. Kolejne nazwiska i niespodzianki zostaną ogłoszone już wkrótce. 

Drugi drop biletów startuje 2 lipca 

2 lipca rusza drugi drop biletów dostępnych w aplikacji Rossmann PL. To kolejna okazja dla wszystkich, którzy nie zdążyli zdobyć wejściówek podczas pierwszej puli. Podobnie jak podczas pierwszego dropu, uczestnicy będą mogli zdobyć aż 4 kupony rezerwujące bilety i udostępnić je znajomym, aby wspólnie przeżyć festiwalowe emocje. 

Aby zdobyć wejściówkę, należy:

  • zalogować się do aplikacji Rossmann PL, 
  • odebrać kupon rezerwujący bilet, 
  • kupić produkty Maybelline NY za minimum 99 zł i zeskanować aplikację przy kasie. 

Dobra wiadomość dla fanów zakupów online – o bilet na Maybelline NY Music Stories będzie można powalczyć również podczas zakupów w sklepie internetowym Rossmann.  Liczba biletów jest ograniczona, dlatego warto działać szybko. 

Beauty, muzyka i festiwalowe doświadczenie w jednym miejscu 

Maybelline NY Music Stories to coś więcej niż festiwal. To całodniowe doświadczenie stworzone dla tych, którzy kochają muzykę, chcą eksperymentować z makijażem i spędzić czas w inspirującym gronie. 

Wpadnij rano na makeup, zostań na wieczorne koncerty i przeżyj dzień pełen pozytywnych emocji. To właśnie tutaj rytm miasta spotyka się z energią muzyki i światem beauty. 

  • 21 sierpnia | Błonia PGE Narodowego, Warszawa 
  • Bądź tam z nami. Poczuj rytm miasta. Poczuj Maybelline NY. 
Maybelline
Autor: Maybelline/ Materiały prasowe
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