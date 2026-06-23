Rusza drugi drop biletów na najbardziej wyczekiwany festiwal lata - Maybelline NY Music Stories 2026

Pierwsze ogłoszenia line-upu już za nami. Na scenie wystąpią Żabson, Modelki, Bletka oraz PlanBe, a to dopiero początek atrakcji przygotowanych na tegoroczną edycję. Kolejne nazwiska i niespodzianki zostaną ogłoszone już wkrótce.

Drugi drop biletów startuje 2 lipca

2 lipca rusza drugi drop biletów dostępnych w aplikacji Rossmann PL. To kolejna okazja dla wszystkich, którzy nie zdążyli zdobyć wejściówek podczas pierwszej puli. Podobnie jak podczas pierwszego dropu, uczestnicy będą mogli zdobyć aż 4 kupony rezerwujące bilety i udostępnić je znajomym, aby wspólnie przeżyć festiwalowe emocje.

Aby zdobyć wejściówkę, należy:

zalogować się do aplikacji Rossmann PL,

odebrać kupon rezerwujący bilet,

kupić produkty Maybelline NY za minimum 99 zł i zeskanować aplikację przy kasie.

Dobra wiadomość dla fanów zakupów online – o bilet na Maybelline NY Music Stories będzie można powalczyć również podczas zakupów w sklepie internetowym Rossmann. Liczba biletów jest ograniczona, dlatego warto działać szybko.

Beauty, muzyka i festiwalowe doświadczenie w jednym miejscu

Maybelline NY Music Stories to coś więcej niż festiwal. To całodniowe doświadczenie stworzone dla tych, którzy kochają muzykę, chcą eksperymentować z makijażem i spędzić czas w inspirującym gronie.

Wpadnij rano na makeup, zostań na wieczorne koncerty i przeżyj dzień pełen pozytywnych emocji. To właśnie tutaj rytm miasta spotyka się z energią muzyki i światem beauty.

21 sierpnia | Błonia PGE Narodowego, Warszawa

Bądź tam z nami. Poczuj rytm miasta. Poczuj Maybelline NY.