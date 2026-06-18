Turystyka kamperowa nad Balatonem rośnie w siłę

Rosnąca popularność turystyki kamperowej wpisuje się w szerszy trend podróżowania samochodem. Z badania ARC Rynek i Opinia przeprowadzonego w marcu 2026 r. wynika, że ponad 60 proc. Polaków rozważających wyjazd na Węgry planuje podróż własnym samochodem. To właśnie łatwość dojazdu i stosunkowo niewielka odległość sprawiają, że Węgry pozostają jednym z najbardziej dostępnych zagranicznych kierunków dla rodzin oraz osób ceniących niezależność podczas podróży.

Kempingi i kampery jako formę zakwaterowania podczas pobytu na Węgrzech wskazuje już 9 proc. badanych. Choć nadal dominują hotele, apartamenty i pensjonaty, caravaning staje się coraz bardziej widocznym elementem krajobrazu turystycznego kraju. Według ACSI, jednego z największych portali oferujących noclegi na campingach w całej Europie, w tym momencie nad Balatonem jest dostępnych 26 różnych campingów.

Balaton wraca do łask kolejnego pokolenia podróżników

Popularność Balatonu wśród polskich turystów nie jest przypadkowa. Dla wielu osób jezioro stanowi część rodzinnej historii. Niemal połowa osób rozważających wyjazd na Węgry ma osobisty lub rodzinny kontakt z Balatonem z przeszłości. Dla jednych są to wspomnienia wakacji z dzieciństwa, dla innych opowieści rodziców i dziadków o pierwszych zagranicznych wyjazdach.

Dziś Balaton przeżywa swój renesans. Odnowione promenady, rozwijająca się gastronomia, infrastruktura rekreacyjna oraz nowoczesne obiekty noclegowe sprawiają, że region przyciąga zarówno miłośników tradycyjnego wypoczynku, jak i osoby podróżujące kamperami.

Gdzie kamperem na Węgry?

Jednym z najpopularniejszych miejsc wybieranych przez caravaningowców jest Balatontourist Füred Camping & Bungalows bezpośrednio nad wodą w Balatonfüred na północnym brzegu jeziora. Obiekt zajmuje powierzchnię 18 hektarów i może jednocześnie przyjąć około 2 500 gości. Camping oferuje blisko 480 parcel przeznaczonych dla namiotów, przyczep kempingowych oraz kamperów. Dla osób preferujących bardziej tradycyjną formę wypoczynku campingi jak te przygotowują także jednostki noclegowe pod dachem – od domków wakacyjnych dla 3, 4 i 6 osób.

– Węgierskie campingi coraz częściej zdobywają uznanie zarówno wśród międzynarodowych turystów. Potwierdzają to m.in. nagrody przyznawane przez gości w prestiżowych konkursach, takich jak ACSI Awards. Coraz większa liczba odwiedzających z Polski pokazuje również, że caravaning i wypoczynek na campingach stają się ważnym elementem odkrywania Węgier, szczególnie regionu Balatonu – mówi Georgina Janny, Camping Manager w Balatontourist Füred Camping & Bungalows.

Rodziny z dziećmi w trakcie wizyt na camperingach mogą korzystać z dodatkowych opcji, które proponują ośrodki - prywatną plażę, baseny, zjeżdzanie wodne oraz rozbudowaną infrastrukturę sportową, obejmującą wypożyczalnie sprzętu wodnego, rowerów i gokartów, boiska sportowe oraz korty tenisowe. Dla dzieci są również dostępne place zabaw, programy animacyjne oraz liczne wydarzenia sezonowe.

Blisko, wygodnie i z nutą nostalgii

Badania pokazują, że Polska postrzega Węgry przede wszystkim jako kraj sprzyjający wypoczynkowi, spokoju i przyjaznej atmosferze. To właśnie te skojarzenia sprawiają, że Węgry pozostają jednym z najczęściej rozważanych kierunków podróży w Europie Środkowej.

Autor: Balatontourist Füred Camping & Bungalows/ Materiały prasowe