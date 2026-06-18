Pierwsze w Europie Maybach Atelier otwarte w Warszawie łączy motoryzację z kulturą i biznesem

Na powierzchni około 500 metrów kwadratowych przestrzeni w zabytkowym Centrum Bankowo-Finansowym przy Nowym Świecie 6/12 w Warszawie powstało pierwsze w Europie Maybach Atelier oraz salon Mercedes‑Benz, tworzące ekskluzywne i zarazem dostępne środowisko marki. Nowe miejsce ożywia świat Mercedes‑Benz poprzez płynne połączenie luksusu, innowacji i designu. Jednocześnie ma ambicję stać się tętniącym życiem centrum kultury i networkingu, łącząc pasję do motoryzacji ze sztuką, modą, biznesem i lifestylem.

Polska i Warszawa hubem motoryzacyjnym Europy

Wybór Warszawy dla jedynego w Europie, a drugiego na świecie Maybach Atelier to ogromne wyróżnienie dla Polski i jej stolicy:

Europa Środkowo-Wschodnia to region definiowany przez nieustającą potrzebę rozwoju, której towarzyszy coraz bardziej wyrafinowane podejście do ekskluzywności, rzemiosła i doświadczania luksusu. Dziś pragnienie indywidualności oraz najwyższej jakości jest silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W odpowiedzi na te potrzeby stworzyliśmy w Warszawie coś więcej niż salon — powołaliśmy do życia motoryzacyjne atelier: miejsce będące azylem, w którym nasi klienci mogą doświadczać marki w jej najbardziej osobistej i podniesionej do rangi sztuki formie. Nowa przestrzeń w sercu Warszawy łączy światy Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG oraz Klasy G. To wyjątkowe miejsce, które odzwierciedla dynamikę regionu oraz nadejście nowej ery luksusu szytego na miarę – takiego, w którym indywidualność nie tylko jest pożądana, lecz przede wszystkim celebrowana. – powiedział Alexander Henzler, CEO i Dyrektor Generalny Mercedes‑Benz dla Europy Środkowo‑Wschodniej.

Inwestorem Maybach Atelier i Mercedes-Benz Nowy Świat jest Grupa Auto Forum, zaufany partner Mercedes-Benz Polska:

Z ogromną dumą i zaszczytem przyjęliśmy rolę inwestora pierwszego w Europie Maybach Atelier oraz Mercedes-Benz Nowy Świat. To, że Mercedes‑Benz Polska wybrała właśnie Grupę Auto Forum, jest dla nas dowodem na to, że skutecznie postawiliśmy na profesjonalizm, najwyższe standardy obsługi i wyjątkowe relacje z klientami oparte na zaufaniu i bliskości. Budujemy nie tylko salon, ale miejsce, w którym luksusowa motoryzacja spotyka się ze stylem życia, sztuką i biznesem – dokładnie tak, jak tego oczekują nasi klienci. – powiedział Paweł Brzozowski, Prezes Zarządu Grupy Auto Forum.

Mercedes-Benz Nowy Świat - centrum motoryzacji, kultury, sztuki i biznesu

Salon przy Nowym Świecie składa się z dwóch części: Maybach Atelier oraz Mercedes-Benz. Wnętrza salonu zaprojektowano jak ekskluzywny butik albo galeria sztuki: kameralne strefy do

rozmów, przestrzenie, które zachęcają do zatrzymania się, inspirujące detale, światło, które podkreśla formy samochodów niczym monumentalne rzeźby. To miejsce, w którym każdy element tworzy spójną narrację luksusu i stylu.

Część Mercedes-Benz jest bardziej dynamiczna, futurystyczna, utrzymana w tonacji eleganckiej, lustrzanej czerni i grafitowo-srebrnych detali. Maybach Atelier wykorzystuje z kolei kolorystykę i fakturę oryginalnej marmurowej posadzki oraz monumentalnych filarów przestrzeni dawnego “Domu Partii”, wzniesionego na przełomie lat 40’ i 50’ ubiegłego wieku, dostosowując do nich designerskie detale w tonacji miedzi. Projektantowi salonu, Marcelowi Hellerowi, bardzo zależało na tym, aby salon wszedł w dialog z dziedzictwem budynku i przestrzeni, a nie w nie ingerował:

Nowe, sygnowane obiekty wprowadziliśmy do zabytkowej przestrzeni z precyzyjną wrażliwością: każdy z nich szanuje dziedzictwo miejsca, dodając do niej charakterystyczne elementy Maybach i Mercedes. Osłonę w formie ciężkich, lejących kotar dobraliśmy kolorystycznie do marmurowej podłogi i umieściliśmy we wnętrzu z wielką precyzją – unosi się w nim z szacunkiem dla przestrzeni. Do dialogu z wnętrzem nową materialność dodają obłe przegrody ścienne, a miękkie dywany kontrastują z naturalnym kamieniem. Bohaterami całej przestrzeni salonu są oczywiście samochody. – powiedział projektant salonu, Marcel Heller.

Unikalny proces zakupu

Doświadczenie oferowane przez Mercedes-Benz Nowy Świat, którego inwestorem jest Grupa Auto Forum, zostało zaprojektowane jako w pełni spersonalizowany, szyty na miarę proces wyboru, obsługi i zakupu, charakterystyczny wyłącznie dla tej lokalizacji i wyraźnie wykraczający poza standardy typowych salonów samochodowych.

Integralną częścią salonu przy Nowym Świecie 6/12 jest Manufaktur Lounge, czyli strefa, w której klienci otrzymują ekskluzywne doradztwo w zakresie personalizacji samochodu, a eksperci pomagają przekładać kreatywne pomysły na rzeczywistość przy pomocy innowacyjnego narzędzia Visualizer.

Wyjątkowe dla nowego salonu jest także to, że cały proces – od wyboru konfiguracji i personalizacji pojazdu, przez finansowanie i ubezpieczenie, aż po odbiór auta – odbywa się wyłącznie w przestrzeni Mercedes-Benz przy Nowym Świecie, w samym sercu Warszawy. Aby proces zakupu był jeszcze bardziej wyjątkowy, goście odbierający modele Maybach mają zapewniony nocleg w ekskluzywnym apartamencie Hotelu Warszawa oraz kolację degustacyjną przygotowaną specjalnie dla nich przez szefa kuchni Hotelu, Dariusza Barańskiego.

Mercedes Vision Iconic gwiazdą oficjalnego otwarcia

Na oficjalnym otwarciu warszawskiego salonu goście mogli podziwiać spektakularny model Mercedes Vision Iconic, istniejący w zaledwie jednym egzemplarzu na świecie. Model ten zapowiada przyszłość designu Mercedesa – to więcej niż samochód, to rzeźba w ruchu, hołd dla ponadczasowej elegancji i manifest przyszłości. Mercedes-Benz otwiera nim nową erę tzw. „iconic design", a Vision Iconic jest jej ucieleśnieniem: mostem między przeszłością a przyszłością, łączącym dziedzictwo lat 30., czyli złoty wiek designu samochodowego z najbardziej zaawansowaną technologią.

Autor: Maybach Atelier/ Materiały prasowe

Autor: Maybach Atelier/ Materiały prasowe