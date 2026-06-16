Primavera Sound Barcelona 2026 – Levi's® i powrót do korzeni festiwalowego stylu

Centrum festiwalowej aktywacji była Levi's® Plaza – otwarta przestrzeń, gdzie można było odkryć letnią kolekcję marki, stworzyć własny unikatowy custom i posłuchać wschodzących artystów, których warto zapamiętać. Na scenach Levi's® pojawili się Isabella Lovestory, Rose Gray, Barry B i Natalia Lacunza.

Marka była jednak obecna daleko poza własną strefą. Fakemink wystąpił w kultowych 501® Original Selvedge Jeans, Role Model wyszedł na scenę w jeansach Levi's®, a tancerze Addison Rae dopełnili swoje looki denimem marki.

Wśród gości Levi's® Plaza pojawili się Paul Mescal, Harris Dickinson, Lila Moss, Lily Chee, Stefanie Giesinger, Nicole Wallace i Alice Pagani – wszyscy postawili na ten sam letni styl: vintage'owe 501® lub sprane jeansowe szorty, prosty t-shirt i minimalna biżuteria. Prosto, swobodnie i bez kombinowania.

Letnia kolekcja Levi's®, stworzona z myślą o festiwalach, dostępna jest w sklepach Levi's® oraz na levi.com.

Autor: Levi's/ Materiały prasowe

Autor: Levi's/ Materiały prasowe

Autor: Levi's/ Materiały prasowe

Autor: Levi's/ Materiały prasowe