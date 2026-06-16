Roxie Węgiel podbija polskie ulice. Jej nowy bus rzuca się w oczy z daleka

Kariera Roksany Węgiel na polskim rynku muzycznym nabiera ogromnego tempa, a sama wokalistka przeżywa obecnie zdecydowanie najlepszy moment w dotychczasowym dorobku. W niedawnym wywiadzie, którego udzieliła Maksowi Kluziewiczowi na łamach portalu ESKA.pl, artystka wyznała, że dopiero teraz otacza się życzliwymi osobami. Piosenkarka przyznała, że wcześniej padała ofiarą oszustów, co wiązało się dla niej ze stratami finansowymi.

Mnie bardzo dużo osób oszukiwało, właśnie dlatego, że jestem zbyt naiwna i dla mnie te pieniądze nie miały żadnego znaczenia. Kiedyś z koncertów prawie nic nie zarabiałam, a wręcz dopłacałam, taka byłam naiwna. Nic z tego nie miałam praktycznie. Nie chcę tego rozpamiętywać, nie mam żalu do tamtych lat, sytuacji, ale wiem, że ludzie mnie skrupulatnie oszukiwali. Może właśnie dlatego te pieniądze nie były dla mnie tak ważne - powiedziała w wywiadzie dla ESKA.pl.

Premiera albumu Roksany Węgiel i trasa koncertowa

Młoda gwiazda skupia się na promocji kolejnego krążka, z którego słuchacze znają już utwory „Błękit”, „Na szeroką wodę” oraz stworzony we współpracy z czołowym raperem White 2115 kawałek „Chciałam ciebie więcej”. Wokalistka rozpoczęła występy na żywo jeszcze przed zaplanowanym na 19 czerwca wydaniem płyty. Obecny harmonogram Roksany jest całkowicie zapełniony licznymi wywiadami, koncertami i działaniami w mediach społecznościowych. Wysiłek przyniósł efekty, ponieważ artystka ogłosiła niedawno podpisanie kontraktu reklamowego z popularnym producentem kosmetyków do włosów. Motywem przewodnim jej aktualnego wizerunku jest błękit, co idealnie komponuje się z potężnym, turkusowym tour busem służącym do przemierzania kraju.

Turkusowy bus Roksany Węgiel przyciąga uwagę fanów

Wspomniany pojazd został ozdobiony logotypem nowego partnera biznesowego piosenkarki. Samochód pełni rolę mobilnego centrum wypoczynkowego, zapewniając całej ekipie komfortowe warunki do regeneracji przed wejściem na scenę i zaraz po występie. Dla rozchwytywanej wokalistki własny środek transportu o takim standardzie to niezwykle cenne udogodnienie. Wyrazista kolorystyka maszyny sprawia również, że miłośnicy artystki mogą bez trudu rozpoznać jej busa, gdy tylko pojawi się na drogach.

Wywiad Roksana Wegiel