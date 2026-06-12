Roksana Węgiel gorzko o byłych współpracownikach. "Ludzie oszukiwali mnie na pieniądze"

Roksana Węgiel to dzisiaj jedna z najbardziej rozchwytywanych, co za tym idzie, najlepiej zarabiających polskich gwiazd. Fani z chęcią przychodzą na jej koncerty i słuchają jej muzyki. Jak udało nam się ustalić, piosenkarka za jeden koncert otrzymuje od 60 do 70 tysięcy złotych. W rozmowie z serwisem ESKA.pl tak wyjaśniała, co wpływa na tę kwotę:

Biorę tyle, żeby mi na wszystko wystarczyło, np. opłacenie całego bandu, bo gram koncerty z muzykami. To są duże koszty. Trzeba opłacić całą ekipę, a chcę, żeby te koncerty były jak najbardziej dopracowane, żeby muzyka brzmiała na żywo. Zależy mi na jakości, więc inwestuję. W przyszłym roku planuję koncerty plenerowe - wyjawiła nam w rozmowie.

Roxie Węgiel była oszukiwana na pieniądze!

Piosenkarka korzysta dziś ze swojej pozycji. Na sukces pracowała bowiem od najmłodszych lat. Choć dzisiaj wszystko układa się tak, jak należy, był czas, kiedy na jej talencie postanowili dorobić się ludzie, z którymi wtedy współpracowała. Artystka otwarcie przyznała, że była notorycznie oszukiwana. W czasach, gdy bilety na jej koncerty kosztowały prawie tysiąc złotych (sic!), ona zarabiała grosze.

Mnie bardzo dużo osób oszukiwało, właśnie dlatego, że jestem zbyt naiwna i dla mnie te pieniądze nie miały żadnego znaczenia. Kiedyś z koncertów prawie nic nie zarabiałam, a wręcz dopłacałam, taka byłam naiwna. Nic z tego nie miałam praktycznie. Nie chcę tego rozpamiętywać, nie mam żalu do tamtych lat, sytuacji, ale wiem, że ludzie mnie skrupulatnie oszukiwali. Może właśnie dlatego te pieniądze nie były dla mnie tak ważne - powiedziała w rozmowie z Maksem Kluziewiczem dla ESKA.pl.

Roxie Węgiel Sopot Hit Festiwal

Roxie Węgiel ma doskonały czas

Dziś piosenkarka ma wokół siebie zaufane osoby, które chcą dla niej jak najlepiej. Oczywiście z mężem Kevinem Mglejem na czele.

Teraz mam takich ludzi, którzy chcą dla mnie dobrze, żeby każdy był zadowolony, ja tak samo. Nie mogę powiedzieć, że nie zarabiam, bo zarabiam i jestem naprawdę szczęśliwa. Przez długi czas nie było jednak tak, jak się ludziom wydawało. Teraz jest wspaniale, oczywiście, ale były lata, kiedy zarabiał każdy dookoła mnie, tylko nie ja - dodała.

Gwiazda wpadła do studia Eski, żeby opowiedzieć o swojej nowej płycie "Błękit", której premiera już 19 czerwca. Cała rozmowa będzie dostępna na kanale YouTube Radia ESKA już w ten piątek, 12 czerwca.