Już dziś zarezerwuj wyjazd na narty

Niektórzy nie lubią rezerwacji first minute, czyli wtedy, gdy na rynku pojawiają się oferty wyjazdów. Wolą polować na okazje w ostatnim momencie. Last minute to świetna opcja dla osób, które nie mogą lub nie chcą wcześniej zaplanować urlopu, albo szukają spontanicznego wyjazdu. Jednak w ostatnim momencie dostępność ofert, lokalizacji czy hoteli jest mocno ograniczona. Na początku sprzedaży zaś można w nich przebierać, a ceny są bardzo atrakcyjne. Sprawdź na przykład na SnowTrex – masz tu nie tylko ogromny wybór, ale także gwarancję najniższej ceny.

Jak wybrać odpowiedni ośrodek narciarski?

Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste. Jeśli jesteś zaawansowanym narciarzem czy snowboardzistą, szukasz stoków, które pozwolą ci na odpowiednią frajdę czy satysfakcję z białego szaleństwa. Jeśli jesteś początkujący, wybierasz stoki, na których możesz szusować w swoim tempie, dostosowanym do twoich umiejętności i możliwości.

Po nartach lubisz ciszę, książkę i film? Poszukaj kurortu, w którym nie ma zbyt wielu klubów czy barów. Może za to będzie ci odpowiadać duży pakiet usług typu spa, wellness czy beauty. I odwrotnie – jeśli lubisz rozrywki, szukaj większego ośrodka, w którym nie będziesz się nudzić.

Z dziećmi czy bez

To dla wielu ważna sprawa. Osoby, których drażni hałaśliwość maluchów i obecność dzieci na stokach coraz częściej oczekują, że w wybranym przez nich ośrodku nie będzie zbyt wielu rodzin z dziećmi. Rodzice zaś szukają miejsc ze szkółkami narciarskimi, stokami, po których można zjeżdżać na sankach czy jabłuszkach i odpowiednimi rozrywkami dla dzieci w hotelach. W okresie first minute na pewno znajdziesz ofertę odpowiednią do swoich potrzeb.

Pamiętaj, że jadąc z osobami, które nie gustują w białym szaleństwie, trzeba pomyśleć o ich potrzebach. Są ośrodki, które oprócz wyboru stoków i wyciągów, mogą pochwalić się świetnymi trasami spacerowymi, trekkingowymi, a także do narciarstwa biegowego itp. Szukaj przejażdżek widokowych i innych atrakcji.

Planowanie budżetu

Musisz oszacować koszty podróży – bilety na samolot, pociąg czy autobus lub paliwo i opłaty za autostrady. Jeśli wypożyczasz sprzęt, policz, ile cię to będzie kosztowało. Sprawdź, jaka jest cena karnetu na stoki. Dodaj do tego pieniądze na posiłki i rozrywki. Chcesz korzystać ze spa i wellness? Policz koszt tych usług. Za te usługi trzeba dodatkowo płacić. Weź pod uwagę niespodziewane wydatki – awarię samochodu kupno leków itp. Pamiętaj, być może będziesz musiał płacić w niektórych miejscach gotówką, a nie będzie bankomatu w pobliżu.

Dzięki specjalistycznym organizatorom wycieczek, takim jak SnowTrex, liczne opcje zakwaterowania z karnetami narciarskimi i innymi dodatkowymi usługami można wygodnie zarezerwować w pakiecie. Szeroki wybór ofert łączonych nie tylko oszczędza czas podczas planowania, ale także oferuje korzyści cenowe w porównaniu z rezerwacją pojedynczych usług. Dla bezpieczeństwa sprawdź, czy karnet narciarski można anulować na życzenie, na przykład podróżując z osobami niejeżdżącymi na nartach.

Koniecznie policz koszt wykupienia ubezpieczenia turystycznego, które będzie dostosowane do wyjazdu na narty i obejmie kwestie zdrowotne i możliwe urazy, utratę czy zniszczenie bagażu. Jeśli jedziesz własnym samochodem, musisz mieć ubezpieczenie komunikacyjne.

Podróż i transport

Zastanów się, jak dotrzesz na miejsce. Jeśli decydujesz się na podróż samolotem lub pociągiem, zacznij dużo wcześniej polować na tańsze bilety. Szacując koszty podróży, weź pod uwagę ewentualne przewożenie sprzętu. Może cena pożyczonych nart czy deski będzie niższa niż opłata za bagaż?

Decydując się na jazdę samochodem, dobrze opracuj trasę. Zaplanuj postoje i ewentualny nocleg. Sprawdź przepisy drogowe, bo niektóre mogą cię zaskoczyć. Choćby to, że w wielu krajach nie można korzystać z kamerki w samochodzie. W Austrii już samo istnienie kamer w samochodzie karane jest bardzo wysoką grzywną.

Ustal z jaką prędkością możesz jechać. Zabierz ze sobą jedzenie, czekoladę, ciepłe picie oraz koce na wypadek długiego oczekiwania w korku. Zaopatrz się w tradycyjną mapę, bo sam GPS nie wystarczy. Po pierwsze czasem wprowadza w błąd, a po drugie wcale nie rzadko możesz się spotkać z brakiem zasięgu internetu.

Autor: Chris Biron/ Unsplash.com SkiWelt WilderKaiser - Brixental

Co spakować na wyjazd?

Zacznij od dokumentów – weź paszport lub dowód (ten z mObywatela nie jest honorowany za granicą!), prawo jazdy, kartę pojazdu, kartę EKUZ i dokumenty od ubezpieczyciela.

Teraz sprzęt – masz swój czy wypożyczasz na miejscu? Pamiętaj, że musisz mieć kask i gogle. Skompletuj też strój do jazdy – wodoodporne i wiatroszczelne spodnie oraz kurtkę. Powinny być przy tym na tyle lekkie, by cię dodatkowo nie obciążać i nie blokować ci ruchów. Pod strój narciarski przyda się bielizna termoaktywna (przynajmniej dwa komplety). Zapewni ciepło i będzie odprowadzać wilgoć od ciała. Konieczne są długie i ciepłe skarpety narciarskie, wygodne, ciepłe rękawiczki, czapka pod kask i komin na szyję.

Autor: Mathäus Gartner/ Materiały prasowe SkiWelt WilderKaiser - Brixental

Musisz także spakować ubranie na „po nartach” z ciepłą kurtką, czapką, rękawiczkami, a także zimowymi butami, w których dobrze chodzi ci się po śniegu.

Gdy planujesz rozrywki, zabierz ze sobą strój, w którym będziesz się dobrze czuć. Korzystanie ze spa, basenu czy sauny także wymaga odpowiedniego stroju.

Zabierając kosmetyki, pamiętaj o kremie z wysokim filtrem, zwłaszcza dla dziecka (najlepiej 50 SPF). Przydadzą ci się okulary przeciwsłoneczne. Warto mieć z sobą podstawowe leki – plastry opatrunkowe, żel czy maść na stłuczenia i opuchliznę, lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, a także jakiś medykament na biegunkę.

Koniecznie pamiętaj o ładowarce do telefonu. Przyda ci się powerbank. Weź ze sobą niewielki plecak z bidonem i kubkiem termicznym na picie. Warto mieć też ze sobą zapas czekolady, by uzupełnić energię spaloną podczas intensywnego uprawiania sportu. Koniecznie weź też pokrowiec na buty.

Wzmocnij formę!

Jeśli nie uprawiasz na co dzień sportu, wyjście zza biurka i przypięcie nart nie jest dobrym pomysłem. Postaraj się choć na miesiąc, dwa przed wyjazdem trochę poćwiczyć, by wzmocnić mięśnie nóg i elastyczność stawów, zwłaszcza kolan. Warto pamiętać o ćwiczeniach równoważnych – bardzo się przydadzą przy szusowaniu.

Tak wszechstronnie przygotowany możesz już cieszyć się nadchodzącym wyjazdem na narty, relaksem i perspektywą uprawiania sportów zimowych.