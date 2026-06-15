Na wakacje tylko z PKP INTERCITY

Nowością w sezonie wakacyjnym jest bezpośrednie połączenie, obsługiwane popularnym Pendolino – EIP z Bielska-Białej aż do Ustki. To dzięki wydłużeniu relacji z Gdyni do Bielska-Białej i Katowic. Do Ustki pociąg wyjeżdża o 20.21, a z Ustki wyjeżdża o 7.23 Czas przejazdu między Warszawą Centralną a Ustką wynosi poniżej 5 godzin.

Latem podróżni mogą skorzystać również z drugiej pary pociągu EIP do Kołobrzegu. Dodatkowe Pendolino wyruszy z Zakopanego o godz. 8.31, dotrze do stacji docelowej o 19.27. Skład zatrzymuje się po drodze w największych miastach wojewódzkich: Kraków, Warszawa, Gdańsk, Gdynia, oferując bezpośrednią możliwość dojazdu do Kołobrzegu. W drogę powrotną pojedzie o 8.47, docierając do Krakowa o 17.32, a o 19.31 w Zakopanym.

Pendolino na trasie Warszawa – Szczecin, dzięki wydłużeniu relacji, dotrze do Świnoujścia. Pierwszy kurs zaplanowany jest na 26 czerwca. Skład wyruszy ze stolicy o 16.00, na miejscu jest o 21.28. Pendolino w drodze powrotnej wyruszy ze Świnoujścia o 6.26 i dotrze do Warszawy o 11.59.

Nad morze tylko pociągiem

Wśród nowych pociągów, które obsłużą nadbałtyckie miejscowości są również: niedzielny EIC Morena z Gdyni do Warszawy oraz weekendowy IC Promenada z Wrocławia do Kołobrzegu, który po drodze zatrzymuje się w m.in. w Poznaniu. Pociąg ekspresowy EIC Posejdon kursujący z Krakowa do Koło- brzegu (w ubiegłe lato zaczynał bieg w Warszawie). Każdego dnia w Trójmieście będzie zatrzymywać się w wakacje aż 114 pociągów PKP IC. W czasie długich weekendów, liczba ta jeszcze wzrośnie –do 122 pociągów w dobie.

W wakacje pasażerowie chętnie wybierają się w podróż pociągiem na Hel. Nowością jest szybki pociąg EIC Neptun, który kursuje z Krakowa przez Warszawę. Jak co roku ze stolicy wyrusza EIC Jantar, zatrzymując się po drodze w Trójmieście, Władysławowie, Jastarni czy Juracie. Wśród połączeń ekonomicznych na Hel pojawiły się:

TLK Wydmy z Bohumina na Hel przez m.in. Katowice,

TLK Korsarz relacji Kraków – Hel przez m.in. Łódź, Toruń ,

IC Artus łączący Bielsko- Białą i Hel przez m.in. Wrocław, Poznań,

IC Żeglarz z Helu do Łodzi Fabrycznej przez Warszawę.

W związku z pracami modernizacyjnymi na odc. Łeba – Lębork kursuje zastępcza komunikacja autobusowa dla pięciu par pociągów, z czego dwie pary skomunikowane są z pociągami Pendolino w Lęborku.

Latem na Podlasie, Warmię i Mazury

Mieszkańcy Łomży w czerwcu, po raz pierwszy od ponad 30 lat, mogą wyruszyć w podróż koleją. Do ich dyspozycji są całoroczne pociągi jeżdżące na trasie Białystok – Olsztyn – Białystok: IC Omulew oraz IC Orzyc.

W wakacje pasażerowie skorzystają z rekordowej liczby połączeń na linii Olsztyn –Giżycko – Białystok. Będą ich mieli do dyspozycji aż 6, czyli trzykrotnie więcej niż dotychczas. Poza obecnymi pociągami IC Rybak iTLK Biebrza kursują również:

IC Mamry z Wrocławia – wydłużenie o odcinek Olsztyn – Białystok przez Giżycko,

IC Niegocin z Wrocławia – wydłużenie o odcinek Olsztyn – Białystok przez Giżycko,

IC Ukiel z Poznania – wydłużenie o odcinek Olsztyn – Białystok przez Giżycko,

IC Słowacki z Wrocławia – wydłużenie o odcinek Olsztyn – Giżycko.

Dzięki wykorzystaniu parametrów zmodernizowanego i zelektryfikowanego odcinka Ełk – Korsze, pociągi kursują już szybciej na odcinku Białystok – Olsztyn.

Szybciej pojedziemy również z Ełku do Olsztyna, oraz z Giżycka do Olsztyna.

Nowością na sezon letni jest pociąg IC Stańczyk, który kursuje z Pisza przez Olsztyn, Trójmiasto do Szczecina.

W góry szybko niczym kozica

W sezonie letnim do Zakopanego jadą dwa dodatkowe pociągi kategorii ekonomicznej: TLK Kozica z Poznania i TLK Małopolska z Trójmiasta. Ich relacja jest wydłużona z Krakowa do Zakopanego. Latem codziennie kursuje pociąg TLK Planty, który aktualnie tylko weekendowo jeździe na trasie Kraków – Wrocław przez Rybnik.

Od 21 lipca pociągi kursujące na trasie Warszawa – Przemyśl – Warszawa: IC San i IC Witos wracają na trasę przez Rzeszów, dzięki czemu czas przejazdu na odcinku Warszawa Centralna – Rzeszów skróci się do 3 godzin 40 minut.

Nowością dla mieszkańców Krakowa jest połączenie międzynarodowe IC Olza do Pragi. Skład zatrzyma się m.in. na stacjach Oświęcim, Czechowice-Dziedzice, Zebrzydowice czy Bohumin. Będzie to czwarta para połączeń PKP Intercity ze stolicy Małopolski do stolicy Czech.

Wraca Adriatic Express 26 czerwca na tory wraca popularny Adriatic Express, który w tegoroczne lato będzie kursował do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu (a nie 4 jak w zeszłe lato). W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię. Nowością jest wagon do Kopru –będzie więc można bezpośrednio z Polski dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża. Na stacji w Lublanie od pociągu Adriatic Express zostanie odłączona grupa wagonów, która pojedzie do Kopru.

Partnerem materiału jest PKP INTERCITY