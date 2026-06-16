LEGO® Football Truck rusza w trasę po Polsce, by łączyć fanów futbolu i budowania z klocków

Jedyna taka ciężarówka LEGO

LEGO Football Truck to charakterystyczna żółta ciężarówka, która stanie się centrum wakacyjnych aktywności marki związanych z futbolem. Nie jest to jednak tylko mobilna ekspozycja. To przestrzeń zaprojektowana tak, aby odwiedzający mogli wejść w świat piłkarskich inspiracji i zobaczyć, jak motywy znane z boiska zostały zbudowane z klocków LEGO.

Wewnątrz LEGO Football Trucka będzie można z bliska obejrzeć wszystkie zestawy z nowej linii LEGO Editions. Wśród nich znajdą się modele inspirowane piłką nożną, w tym między innymi LEGO® Editions Oficjalny Puchar Świata FIFA™ (43020), LEGO® Editions Piłka z klocków (42019) oraz zestawy poświęcone legendom futbolu, które zostały zaprezentowane w kwietniu tego roku. To okazja, by przyjrzeć się detalom konstrukcji i zobaczyć, jak poprzez klocki można interpretować najbardziej rozpoznawalne symbole futbolu.

Równie ważna będzie strefa kreatywnej zabawy zlokalizowana obok LEGO Football Trucka. To właśnie tam uczestnicy będą mogli wykorzystać swoją kreatywność i wyobraźnię podczas zabawy klockami LEGO. Dzieci, rodziny i fani piłki nożnej będą mogli samodzielnie zbudować i zabrać ze sobą mały model piłkarskiego buta, mini-puchar lub samodzielnie zaprojektować małą wersję koszulki piłkarskiej z klocków LEGO w swoim ulubionym kolorze.

– Nasz LEGO Foot Truck to odpowiedź na to, w jaki sposób wiele osób przeżywa sport. Coraz większe znaczenie mają emocje, osobiste historie, towarzystwo, kultowe momenty i symbole, które zostają z kibicami na dłużej. Chcemy przenieść te elementy do świata budowania. Dzięki temu futbol staje się punktem wyjścia do kreatywnej zabawy, która angażuje wszystkie pokolenia – mówi Baris Dilek, p.o. General Manager Grupy LEGO na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie.

Trasa LEGO Football Trucka obejmie cztery miasta w Polsce:

Warszawa, Elektrownia Powiśle, od 19 do 21 czerwca,

Gdańsk, Forum Gdańsk, 27 i 28 czerwca,

Wrocław, Magnolia Park, 4 i 5 lipca,

Kraków, Galeria Krakowska, od 10 do 12 lipca.

Świat klocków LEGO łączy się ze sportem

Nowa linia LEGO Editions, wprowadzona w tym roku przez Grupę LEGO, stanowi rozwinięcie działań marki wokół sportu, w szczególności piłki nożnej. Zestawy bezpośrednio odwołują się do świata futbolu i jego najbardziej rozpoznawalnych symboli. Zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić budowanie, eksponowanie i dzielenie się pasją do piłki w domowym otoczeniu – zarówno przez dorosłych, jak i dzieci powyżej 10. roku życia.