Odwiedź strefę Garnier podczas Red Bull Dance Your Style. 20 czerwca twoje włosy zyskają diamentowy blask

Co przygotował Garnier Fructis?

Bitwie tanecznej Red Bull Dance Your Style będzie towarzyszyć interaktywna strefa Garnier Fructis. Wszyscy uczestnicy i odwiedzający będą mogli przekonać się na własnych włosach, co potrafi nowość – Fructis Diamond Sleek Spray z linii produktowej Keratin Sleek. Podczas gdy do tanga trzeba dwojga, to ten kosmetyk potrafi wytańczyć diamentowy blask solo. Prezentacja i premierowe testy pozwolą wpaść w rytm perfekcyjnej gładkości i spektakularnego blasku.

Strefa Garnier Fructis będzie dostępna dla odwiedzających w godzinach: 15:00 –20:00. Plan w tym czasie obejmuje szeroki wachlarz bezpłatnych atrakcji:

Profesjonalna Strefa Metamorfoz: Doświadczeni styliści fryzur będą kreować na włosach gości najmodniejsze, festiwalowe stylizacje w duchu 'sleek hair'. Do stylizacji zostanie wykorzystana nowość – Diamond Sleek Spray. Aby podkreślić unikalny charakter fryzur, styliści dopełnią je błyszczącymi diamencikami.

InstaSpot ze ścianką Memory: Specjalnie zaprojektowana przestrzeń ze ścianką typu memory, stworzona z myślą o twórcach internetowych i uczestnikach eventu. To doskonałe miejsce do uwiecznienia spektakularnych metamorfoz włosów oraz dynamicznej atmosfery wydarzenia.

Aktywacja z nagrodami: Na uczestników wydarzenia czekać będzie proste, angażujące zadanie kreatywne. Każda osoba, która weźmie w nich udział, otrzyma w prezencie pełnowymiarowy produkt Fructis Diamond Sleek Spray, umożliwiający kontynuację pielęgnacji i stylizacji w warunkach domowych

Garnier Fructis konsekwentnie wspiera inicjatywy łączące pasję i ekspresję. Jako partner Red Bull Dance Your Style wspiera tak ważny element scenicznego wizerunku, jakim są włosy. Pokazuje też, że poza parkietem pewne rzeczy się nie zmieniają. Dobra energia, świetna zabawa i lśniące włosy powinny wpisywać się w codzienną choreografię.

Kosmetyki Garnier

Kosmetyki Garnier to wiele różnych linii, które odpowiadają rozmaitym potrzebom – Garnier Skin Naturals, Garnier Fructis, Garnier Pure Active, Garnier Hair Food czy Garnier Color Sensation. Ta różnorodność pokazuje, że z marką można kompleksowo zadbać o pielęgnację i nie tylko o nią. Cały przekrój kosmetyków pozwala bowiem skompletować pełną rutynę. Pielęgnacja twarzy i pielęgnacja ciała to nie wszystko. W grę wchodzi bowiem nie tylko pielęgnacja skóry, ale również pielęgnacja włosów i koloryzacja włosów. Dzięki Garnier można zatem znaleźć ulubiony krem lub serum do twarzy, a także zadbać o demakijaż. Nowy szampon do włosów i maska do włosów, która odmieni fryzurę także są na wyciągnięcie ręki.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe