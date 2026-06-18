Dramatyczne sceny w Moskwie! Zmasowany atak, miasto tonie w dymie [WIDEO]

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-06-18 9:11

Stolica Rosji po raz kolejny znalazła się pod ostrzałem dronów. W nocy nad Moskwą rozległy się eksplozje, a w mediach społecznościowych pojawiły się liczne nagrania dokumentujące skutki ataku. Rosyjskie władze informują o przechwyceniu bezzałogowców, jednak w różnych częściach miasta odnotowano zniszczenia. Szczegóły poniżej.

Dramatyczne sceny w Moskwie: Zmasowany atak, miasto tonie w dymie
Autor: NEXTA / x.com; OSINTtechnical/ X (Twitter)

Nocny atak na Moskwę. Rosjanie mówią o zestrzeleniu 15 dronów

Według informacji przekazanych przez mera Moskwy Siergieja Sobianina, rosyjska obrona przeciwlotnicza miała zestrzelić 15 dronów zmierzających w kierunku stolicy. Na miejsce skierowano służby ratunkowe i techniczne, które zabezpieczały tereny, gdzie spadły szczątki bezzałogowców.

Jak przekazuje portal „WP”, w sieci szybko pojawiły się nagrania, na których widać eksplozje oraz ich następstwa. Na filmach publikowanych przez mieszkańców w mediach społecznościowych uwieczniono m.in. uszkodzenia budynków i pracę służb w miejscach objętych alarmem.

Problemy na lotniskach i uszkodzenia infrastruktury

Jak dodaje „WP”, nocny atak wpłynął również na funkcjonowanie największych lotnisk obsługujących Moskwę. Jak podaje ukraiński portal TSN, Rosawiacja wprowadziła czasowe ograniczenia w portach lotniczych Domodiedowo, Wnukowo i Szeremietiewo. W części lotnisk wstrzymano odprawy samolotów, co spowodowało opóźnienia i utrudnienia dla pasażerów. Ograniczenia dotknęły także inne miasta, między innymi Kazań i Bugulmę.

Według doniesień publikowanych w mediach społecznościowych jeden z dronów miał uszkodzić blok mieszkalny. Pojawiły się również informacje o uderzeniu w obiekt przemysłowy na terenie Moskwy. Portal RBK Ukraina podał, że mogła to być rafineria Kapotnia. Jak przekazał portal, wszystko wskazuje na to, że jest to ta sama rafineria, która została zaatakowana kilka dni temu.

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