Więcej niż posiłek: Ingka Centres zaprasza na festiwale kulinarne w całej Polsce, by łączyć ludzi

W świecie, w którym wszystko dzieje się szybko, a obowiązki mnożą się z każdą godziną, wspólny posiłek staje się rzadkim momentem wytchnienia. Tej wiosny Ingka Centres – globalny zarządca Miejsc Spotkań – chce na nowo przypomnieć o wartości takich chwil, startując w Polsce z kampanią „Smakuj wspólne chwile” (Savor the Moment). Jej przesłanie jest proste: najcenniejsze momenty rodzą się przy spontanicznym dzieleniu się jedzeniem, niespiesznej kawie między zakupami czy rodzinnym obiedzie, który potrafi zamienić zwykły dzień w małe święto.

W ramach kampanii zaplanowano różnorodne wydarzenia – od globalnej kulinarnej podróży z kultowym klopsikiem IKEA w roli głównej po dekadencki festiwal czekolady – chodzi o to, by zwolnić, odkrywać nowe smaki i po prostu cieszyć się przyjemnością bycia razem.

Jedzenie jest jednym z najbardziej naturalnych sposobów, w jaki łączymy ludzi na całym świecie. W naszych Miejscach Spotkań tworzymy przyjazne przestrzenie, w których można zwolnić, porozmawiać, spróbować czegoś nowego i po prostu poczuć się dobrze. Dlatego celebrujemy te chwile bycia razem przy ulubionych daniach, organizując różnorodne, inspirowane jedzeniem wydarzenia w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Lublinie. Wspólny posiłek pozwala nam lepiej się poznać – przez nasze gusta, wybory i historie, które za nimi stoją – mówi Ferhan Topal, Ingka Centres Market Manager na Europę Północno‑Wschodnią i Amerykę Północną.

Między 27 marca a 30 maja Port Łódź, Wola Park, Skende i Aleja Bielany zaproszą odwiedzających na wydarzenia, warsztaty i limitowane propozycje kulinarne, które zachęcają do odkrywania smaków i wspólnego spędzania czasu. Oto przedsmak tego, co czeka na odwiedzających w każdej z lokalizacji.

Co jest w menu?

Port Łódź – Światowa trasa klopsika

Legendarny klopsik IKEA świętuje w tym roku swoje 40‑lecie, a z tej okazji w łódzkiej restauracji IKEA zaplanowano specjalną odsłonę kulinarną, prezentującą jego nowe interpretacje inspirowane smakami różnych regionów świata. 27 marca br. w restauracji IKEA Łódź odwiedzający spróbują bezpłatnie trzech nowych wersji klopsików. To nie będzie zwykła degustacja, lecz mała kulinarna podróż. Każda odsłona klopsików nawiązuje do innego zakątka świata – od aromatycznych przypraw Indii, przez świeże nuty kuchni włoskiej, po charakterystyczne smaki Grecji.

Klopsik IKEA to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych dań, które w tym roku świętuje swoje 40‑lecie, a jego nowe odsłony pokazują, że nawet klasyk potrafi zaskoczyć. Wspólnie z zespołem kucharzy łódzkiego sklepu IKEA chcemy zaserwować naszym gościom doświadczenie, które łączy i inspiruje, a także staje się szansą, by otworzyć się nie tylko na nowe smaki, ale też na siebie nawzajem. W kampanii Smakuj wspólne chwile zachęcamy do szczypty ciekawości, dzięki której jesteśmy po prostu bliżej – mówi Maria Szwed, przedstawicielka Portu Łódź.

Dla najmłodszych przygotowano warsztaty kulinarne, podczas których dzieci będą mogły własnoręcznie przygotować pizzę. W ramach wydarzenia przewidziano również 150 zestawów nagród od IKEA.

Wola Park, Warszawa – Gotuj, twórz, nie marnuj.

Wola Park stawia na zabawę i mądre podejście do jedzenia. 11 kwietnia 2026 r. będzie można połączyć siły z ekspertką od zero waste w kuchni Sylwią Majcher, aby odkryć sekrety pysznego gotowania. Bank Żywności również będzie na miejscu, dzieląc się sprytnymi trikami na mądrzejsze zakupy i planowanie posiłków, które są dobre dla portfela i planety.

Wola Park to miejsce naturalnych spotkań podczas zakupów, spaceru czy wspólnego posiłku. Nasza rozbudowana strefa kulinarna sprawia, że jedzenie staje się tu ważnym elementem codzienności. Zależało nam, aby kampania „Smakuj wspólne chwile” w Wola Parku nie tylko inspirowała, ale też uczyła. Warsztaty zero waste pokazują, że odpowiedzialne gotowanie może być proste, przyjemne i dostępne dla każdego – mówi Emilia Szkudlarek, dyrektorka centrum handlowego Wola Park.

Skende, Lublin – Witaj na Festiwalu Czekolady!

Życie jest za krótkie, by rezygnować z deseru. Od 20 do 30 kwietnia 2026 r. Skende zamieni się w raj dla miłośników czekolady. Wystarczy podążać za żółtymi oznaczeniami festiwalowymi, aby odkryć świat słodkich pokus. Nie zabraknie oryginalnych smaków – jak pączki z norweskim serem Brunost i białą czekoladą w Krainie Serów czy czekoladowe buble tea w wersji premium – oraz tradycyjnych smakołyków, m.in. czekoladowych lodowych wariacji w Magia d’italia czy kaw i herbat o czekoladowych nutach w Czasie na Herbatę.

W codziennym pośpiechu łatwo zapomnieć o deserze – o tej małej słodkiej chwili, która domyka posiłek. Dlatego w Skende wiosenna odsłona kampanii „Smakuj wspólne chwile” ma smak czekolady. To ona stała się inspiracją do stworzenia programu zachęcającego odwiedzających do odkrywania przyjemności w najprostszych momentach. Czekolada budzi emocje, inspiruje i tworzy radosne chwile. Zapraszamy na ten wyjątkowy festiwal do Skende wszystkich miłośników czekolady i dobrej zabawy – mówi Jacek Garbaczewski, dyrektor Skende.

A najsłodsza część? W weekend 25–26 kwietnia dzieci będą mogły dosłownie malować czekoladą i tworzyć własne arcydzieła przy magicznej czekoladowej fontannie!

Aleja Bielany, Wrocław – Wielki Festiwal Smaków

Tu też trzeba przygotować się na ucztę dla zmysłów! W połowie kwietnia Aleja Bielany organizuje wielkie święto kuchni świata. Zaproszeni zostali czołowi influencerzy kulinarni, którzy stworzą własne, unikalne interpretacje menu centrum, a odwiedzający będą mogli zagłosować na zwycięzcę. To kulinarne starcie, którego nie można przegapić, a towarzyszyć mu będą kreatywne warsztaty dla wszystkich. Kampania „Smakuj wspólne chwile” przypomina, że prawdziwy smak jedzenia kryje się nie tylko w tym, co na talerzu, ale przede wszystkim w tym, z kim je dzielimy!