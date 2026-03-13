Wielkanoc 2026: Skyscanner zdradza, jak złapać najlepsze oferty hoteli na długi weekend

Odwiedź topowe kierunki bez płacenia cen z wysokiego sezonu Wśród destynacji, które wciąż oferują atrakcyjne ceny last-minute w okresie 4-7 kwietnia 2026, znalazły się:

Mediolan, Włochy

Mediolan w okresie wielkanocnym łączy ciepłą atmosferę z elegancją włoskiej metropolii, oferując zarówno zabytki, jak i znakomitą kuchnię. To atrakcyjny kierunek na wiosenny city break dla osób szukających kultury, zakupów i włoskiego stylu życia. Aktualne ceny lotów bezpośrednich w obie strony do Mediolanu zaczynają się od 260 zł, a średnia cena za noc to 747 zł.

Zadar, Chorawcja

W okresie wielkanocnym miasto przyciąga spokojniejszą atmosferą niż w szczycie sezonu wakacyjnego. To dobry moment na odkrywanie historycznego centrum i nadmorskich widoków. Aktualne ceny lotów bezpośrednich w obie strony do Zadaru zaczynają się od 493 zł, a średnia cena za noc to 406 zł.

Dubrownik, Chorwacja

Miasto oferuje przekrój niesamowitych zabytków – można tu podziwiać monumentalne mury obronne i klimatyczną starówkę wpisaną na listę UNESC. Idealny wybór dla podróżnych, którzy chcą połączyć wielkanocne aktywności z wypoczynkiem nad Adriatykiem. Aktualne ceny lotów bezpośrednich w obie strony do Dubrownika zaczynają się od 472 zł, a średnia cena za noc to 526 zł.

Zurych Szwajcaria

To propozycja na wielkanocny wyjazd dla tych, którzy cenią połączenie nowoczesnego miasta z bliskością natury i wysokim standardem podróży. Wiosną zachęca eleganckim centrum, spacerami nad jeziorem oraz dostępem do licznych atrakcji kulturalnych. Aktualne ceny lotów** bezpośrednich w obie strony do Zurychu zaczynają się od 694 zł, a średnia cena za noc to 934 zł.

Wciąż warto odkryć destynacje, które oferują dobre ceny i poszukać najlepszej okazji ze Skyscanner. Korzystając z funkcji „Dane dotyczące cen”, dostępnej w zakładce Hotele, podróżni mogą porównać ceny i wyszukiwać ofert w cenach niższych niż zwykle w wybranym terminie.

Podróżni mogą łatwo znaleźć miejsca, które nadal są okazją, korzystając z funkcji „Danych dotyczących cen” w Skyscanner.

„Raport Trendy w podróżach 2026 pokazuje, że zakwaterowanie coraz częściej kształtuje całe doświadczenie naszego wyjazdu***. Dla wielu podróżnych to właśnie hotel nadaje ton całej podróży i zapewnia pełne oderwanie od codzienności. Weekend wielkanocny nie jest tu wyjątkiem. W Skyscanner podróżni mogą łatwo sprawdzić, czy ich wymarzony kierunek nadal jest okazją dzięki niższym niż zwykle cenom hoteli, a następnie porównać konkretne obiekty, aby znaleźć najlepszą ofertę. Można filtrować wyniki według najwyższych ocen lub najniższej ceny, a także przeglądać opcje na mapie, by wybrać idealną lokalizację na swój wypoczynek.” – podkreśla Kacper Trela, ekspert marki Skyscanner.

Więcej podpowiedzi eksperta na temat tego, jak znaleźć tańszy hotel na następną podróż:

Rezerwuj wcześniej: „Szybkie działanie może oznaczać, że upolujesz dobrą okazję, zanim wzrośnie popyt na wybrane kierunki. Niektóre miejsca będą cieszyć się większym zainteresowaniem niż inne, więc im wcześniej zarezerwujesz, tym mniejsze ryzyko, że zabraknie dostępnych opcji, gdy ceny wzrosną. Dla większego spokoju filtr „Bezpłatne anulowanie” w zakładce „Hotele” w Skyscanner umożliwia rezerwację już teraz i pozwala na zmianę decyzji później.”

Bądź elastyczny: „Dni bezpośrednio przed i po święcie ustawowo wolnym od pracy mogą być droższe. Przetestuj różne kombinacje dat, aby sprawdzić, czy da się znaleźć prawdziwą okazję – np. meldując się kilka dni wcześniej albo zostając w wybranej destynacji nieco dłużej. Wielkanoc to świetna okazja, by elastycznie wykorzystać urlop i nadal znaleźć realne oszczędności.”

Okazje na wyciągnięcie ręki: „W aplikacji mobilnej Skyscanner masz dostęp do ekskluzywnych ofert i cen hoteli. Skorzystaj z filtra „Rabaty”, aby wyświetlać jedynie obiekty objęte zniżkami.”

Wyjdź poza utarte schematy: „Hotele w popularnych miastach niezmiennie przyciągają wielu gości w weekend wielkanocny – w efekcie mogą być droższe. Aby zaoszczędzić, warto poszukać alternatywnych opcji noclegu w okolicy, korzystając z funkcji mapy w Skyscanner. Na przykład zamiast Mediolanu można rozważyć nocleg w Bergamo czy w Bresci. Czasem w tej samej cenie da się znaleźć lepszy hotel, nawet jeśli jest on tylko ulicę dalej od preferowanej lokalizacji.”

Sprawdź, co jest w cenie: „Nie zakładaj, że najniższa cena zawsze oznacza najlepszą ofertę. Zobacz, co obejmuje każda propozycja hotelu, np. bezpłatne śniadanie czy darmowy parking. W niektórych przypadkach korzystniej będzie zapłacić więcej za pokój, ale zyskać dodatkowe udogodnienia, które pozwolą zaoszczędzić gdzie indziej – na przykład na jedzeniu.”