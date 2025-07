Z kartą na wakacje – wygodniej niż myślisz

Za co możesz płacić kartą? Za nocleg w hotelu, bilety na komunikację zbiorową, parking, przejazd autostradą w kraju czy posiłki w restauracji. Używanie karty płatniczej zmniejsza ryzyko kradzieży twoich środków, bo nie musisz nosić przy sobie portfela wypchanego gotówką.

Spakuj się wcześniej

Upragniony urlop już za tydzień? W takim razie czas zacząć pakowanie! W walizce podróżnej powinny się znaleźć nie tylko ubrania, kosmetyki i elektronika, lecz także: apteczka podróżna, kremy z filtrem UV i akcesoria kąpielowe. Pamiętaj, aby mieć przy sobie niezbędne dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy), a jeśli wyjeżdżasz za granicę, zabierz ze sobą paszport i Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Warto też wykupić ubezpieczenie turystyczne. W nowym miejscu wielu z nas rozgląda się za pamiątkami, chcemy skosztować lokalnych specjałów i odwiedzić najciekawsze miejsca. Bez gotówki ani rusz? Nic bardziej mylnego! Za wiele rzeczy możesz zapłacić kartą lub za pomocą płatności mobilnych.

W jaki sposób płacimy w wakacje?

W czasie letnich wojaży, także zagranicznych, wśród Polaków wciąż króluje gotówka. Z tegorocznego, styczniowego Barometru1 Providenta wynika, że aż 62,5 proc. respondentów woli w tym czasie płacić papierowymi pieniędzmi w kraju, a 33 proc. – za granicą. Być może jest to przyzwyczajenie lub rezultat wcześniejszych doświadczeń – sytuacji, w których przy kasie nasz wzrok padał na kartkę z napisem „Terminal zepsuty, płatność tylko gotówką”. Wolimy być przygotowani na takie sytuacje, niż rezygnować z naszych planów zakupowych. Chcąc skorzystać z toalety publicznej, zapłacić za parking lub wyjąć przekąskę z automatu – do niedawna lepiej było mieć w kieszeni monety. Na przestrzeni lat sporo się jednak zmieniło i dziś w podobnych sytuacjach bez problemu zapłacimy kartą, za pomocą smartfonu lub smartwatcha, a mobilne płatności stają się coraz bardziej popularne. Już niemal 31 proc. urlopowiczów używa karty debetowej, a ok. 24 proc. badanych używa w tym celu karty kredytowej.

Płatności kartą są wygodne i bezpieczne

Płatności kartą są wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem nie tylko podczas urlopu, lecz także na co dzień. Jeśli właściwie dbasz o ochronę dostępu do bankowości i nie klikasz bezmyślnie w pierwszy lepszy link załączony do anonimowej wiadomości, to ryzyko utraty środków jest praktycznie zerowe. Gotówka spoczywająca w portfelu lub kieszeni, zwłaszcza w tłumnie odwiedzanych miejscach turystycznych, nie jest w żaden sposób chroniona. Dlatego lepiej mieć kartę – dla ponad 33 proc. Polaków to synonim bezpieczeństwa. Mając kartę kredytową, możesz także płacić w obcych walutach (o ile wydawca karty daje Ci taką możliwość) oraz odroczyć płatność. Poza tym urlop to czas, w którym choć na moment chcemy zapomnieć o obowiązkach i o ograniczeniach, także tych finansowych. Karta kredytowa to dodatkowy limit środków na wypadek nieprzewidzianych wydatków i drobnych przyjemności.

Usługi fintechowe – co to takiego?

Fintech to branża łącząca nowoczesne technologie z finansami – w Polsce ten sektor dynamicznie się rozwija. Jeśli na co dzień używasz np. BLIK-a, Google Pay czy Apple Pay, to korzystasz właśnie z usług fintechowych. Wymienione płatności mobilne są najbardziej popularne wśród osób w wieku 18-34 lat. Co ciekawe, chętnie używają ich także seniorzy, bo aż ok. 58 proc. osób powyżej 65 r.ż. Z usług fintechowych korzystają prawie ¾ Polaków – tak wynika z Barometru Providenta. Jednocześnie niemal połowa respondentów obawia się oszustw związanych z usługami fintechowymi, a część osób ma wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa danych.

[1] Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1001 dorosłych Polaków w styczniu 2025 r.