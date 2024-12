Zimowy azyl pełen magii

Historia spotyka nowoczesność

Hotel Bristol to miejsce, gdzie przeszłość i współczesność splatają się w harmonijną całość. Z jednej strony zabytkowa Willa Bristol, z drugiej – nowoczesna przestrzeń hotelowa. Ta unikalna kombinacja oferuje gościom niezwykłe doświadczenie, gdzie komfort, styl i elegancja współtworzą idealne tło dla zimowego wypoczynku. W pokojach z widokiem na Park Zdrojowy każda chwila staje się magiczna. Aromatyczna kawa wypita o poranku, ciepło otulające własnego pokoju – to detale, które tworzą wspomnienia. Każdy szczegół – od wystroju wnętrz po personalizowaną obsługę – został dopracowany, aby zapewnić maksymalny komfort i przyjemność.

Rozgrzej zmysły zimą w SPA

Kiedy mróz maluje szyby lodowymi wzorami, w Hotelu Bristol Art & Medical SPA rozkwita ciepło, które koi ciało i zmysły. To miejsce, gdzie regeneracja staje się sztuką. Szczególnie zimą warto zanurzyć się w rytuale kąpieli, takich jak kąpiel w szałwii, kąpiel borowinowa czy siarczkowa, które nie tylko odprężają, ale i wzmacniają zdrowie. Dla spragnionych głębszego relaksu przygotowano zabiegi na twarz i ciało, które pielęgnują skórę i przywracają jej naturalny blask. W światłach delikatnie migoczących świec każdy gest jest celebrowany, a czas zdaje się płynąć wolniej. W obiekcie znajdują się również niecki do kąpieli lodowych, podgrzewany basen czyszczony nanosrebrem, jacuzzi, a także sauny – fińska, parowa, biosauna, a także Infrared.

Sztuka w zimowej scenerii

Hotel Bristol Art & Medical SPA to nie tylko elegancja i luksus, ale również sztuka obecna na wyciągnięcie ręki. Zimowe spacery po otaczających ogrodach przenoszą gości do świata inspiracji, gdzie rzeźby i instalacje artystyczne komponują się z śnieżno-białym krajobrazem. Dzieła znanych, polskich artystów znajdziemy tu na każdym kroku. Niemalże każdy zakątek hotelu jest nimi ozdobiony. To przestrzeń dla tych, którzy w spokoju i harmonii szukają twórczego natchnienia.

Smaki zimowych wieczorów

Nie ma zimy bez aromatycznych smaków. Restauracja hotelowa, a także kawiarnia w Bristolu to miejsca, gdzie można rozgrzać się filiżanką zimowej herbaty, rozkoszować gorącą czekoladą lub delektować się wykwintnymi daniami, których receptura bazuje na lokalnych składnikach. Każdy kęs to połączenie tradycji z nowoczesnością, serwowane w atmosferze przytulności i ciepła.

Aktywność zimą

Zima w Bristolu nie oznacza braku aktywności. Goście mogą skorzystać z nowoczesnej strefy fitness, wyposażonej w innowacyjne urządzenia, w tym antygrawitacyjną bieżnię, która pozwala na efektywny i bezpieczny trening. Spacer po Parku Zdrojowym lub wycieczka po malowniczym Ponidziu zwanym Polską Toskanią to doskonała opcja na aktywny dzień i regenerację w otoczeniu natury.

Zima, którą można podarować

Pobyt w Hotelu Bristol to prezent, którego nie da się zapakować w papier – to czas, który zostaje w pamięci na zawsze. Vouchery podarunkowe, oferujące noclegi, zabiegi SPA czy wyżywienie, to idealny sposób na obdarowanie bliskich czymś wyjątkowym. To prezent zdrowia, relaksu i niezapomnianych wspomnień.

Hotel Bristol – Twój zimowy azyl

Zimowy wypoczynek w Hotelu Bristol to historia luksusu, sztuki i niezapomnianych chwil. W tym miejscu można odnaleźć harmonię, zadbać o ciało i duszę, a także zanurzyć się w atmosferze, która każdą chwilę zmienia w magię. Niech Bristol stanie się Twoim zimowym azylem, gdzie każda chwila nabiera znaczenia.

