Asymetryczne raczkowanie u dziecka? Sprawdź, kiedy nietypowy ruch wymaga wizyty u fizjoterapeuty

Asymetryczne raczkowanie i ciągłe szuranie pupą po podłodze często wskazuje na słabsze mięśnie po jednej stronie ciała

Jak podaje portal Thames Valley Children's Centre, utrwalone poruszanie się na trzech punktach podparcia bywa przyczyną opóźnień w nauce chodzenia

Zwykłe chodzenie na palcach czy koślawe stawianie stópek to najczęściej zupełnie naturalny element łapania równowagi u zdrowego malucha

Według informacji ze strony szpitala Doncaster and Bassetlaw Teaching Hospitals, wyraźne preferowanie jednej rączki u niemowlaka to ważny powód do wizyty u fizjoterapeuty

Dlaczego dziecko dziwnie raczkuje i szura pupą po podłodze?

Kiedy twój maluch zaczyna pełzać po dywanie, często wymyśla własne, czasem dość śmiesznie wyglądające techniki przemieszczania się. Bywa tak, że brzdąc odpycha się tylko jedną nóżką, ciągnie drugą za sobą albo po prostu szura pupą po podłodze. Jeśli to tylko przelotny etap, zazwyczaj nie ma powodu do zmartwień, bo dzieci zwyczajnie testują różne sposoby na szybkie dotarcie do ulubionych zabawek.

Jak możemy przeczytać na portalu Thames Valley Children's Centre, sprawa wygląda zupełnie inaczej, gdy taki asymetryczny ruch staje się głównym i jedynym sposobem wędrówek po domu. Utrwalone raczkowanie na trzech punktach podparcia lub ciągłe szuranie pupą może wskazywać na słabsze mięśnie albo zbyt duże napięcie po jednej stronie ciała. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ ignorowanie takiego nawyku bywa czasami przyczyną wyraźnych opóźnień w późniejszej nauce chodzenia.

Kiedy krzywe chodzenie u niemowlaka to naturalny etap rozwoju?

Widok malucha, który stawia pierwsze kroki na szeroko rozstawionych nóżkach z rączkami uniesionymi do góry, to dla rodziców powód do dumy, choć sam chód bywa z początku mocno nieporadny. Na portalu Choose PT zaznaczono, że początkowo dzieci bardzo często mają płaskostopie i lekko wygięte nogi, ale ta postawa zazwyczaj prostuje się samoistnie w okolicach drugiego roku życia. Chodzenie na palcach również jest zupełnie naturalne na etapie pierwszych prób odkrywania świata i sprawdzania swoich możliwości. Warto pamiętać, że płynny i poprawny chód od pięty do palców to dość trudna umiejętność, którą dziecko opanowuje o wiele później, często dopiero w wieku od pięciu do siedmiu lat. Zatem drobne potknięcia, szukanie balansu i dziwne ustawianie stópek na początku drogi to po prostu naturalny element nauki łapania równowagi.

Kiedy iść z dzieckiem do fizjoterapeuty? Sygnały ostrzegawcze

Choć każde dziecko rozwija się we własnym tempie i ma prawo do drobnych potknięć, istnieją pewne zachowania, które warto po prostu skonsultować ze specjalistą. Według zaleceń opublikowanych na stronie szpitala Doncaster and Bassetlaw Teaching Hospitals, wizytę u fizjoterapeuty dobrym pomysłem będzie zaplanować, gdy zauważysz u swojego malucha następujące sygnały:

wyraźne preferowanie jednej rączki u niemowlaka przed pierwszymi urodzinami

uporczywe chodzenie na palcach u dziecka powyżej drugiego roku życia

asymetryczne raczkowanie lub widoczne pomijanie jednej strony ciała

wyraźna sztywność mięśni, wiotkość lub częste potykanie się na prostej drodze

nagła utrata zdobytych już umiejętności ruchowych lub problemy z podniesieniem się z podłogi

Jeśli twój maluch wykazuje opóźnienia w siadaniu lub chodzeniu wynoszące ponad trzy miesiące w stosunku do wieku, również warto poszukać fachowego wsparcia. Pamiętaj, że wczesna pomoc to dla dziecka najlepszy start, a wizyta u sprawdzonego terapeuty najczęściej pozwala bardzo szybko rozwiać rodzicielskie obawy i zaplanować mądre ćwiczenia w formie zabawy.

Źródła

Thames Valley Children's Centre (TVCC) — “Crawling and Bum Scooting” () (https://www.tvcc.on.ca/sites/default/files/Physio%20Resources/Crawling%20and%20Bum%20Scooting.pdf)

Choose PT – American Physical Therapy Association () (https://www.choosept.com/guide/physical-therapy-guide-to-atypical-pediatric-walking-patterns-gait-deviations)

Doncaster and Bassetlaw Teaching Hospitals NHS Foundation Trust — "Referral for Children’s Physiotherapy or Occupational Therapy" () (https://www.dbth.nhs.uk/referral-for-childrens-physiotherapy-or-occupational-therapy/)

