Autem na wakacje? Tak, ale z dobrą polisą

Drogowe historie z wakacji

Niderlandy: Kolizja przez rutynę Pan Mirek wraz z żoną wybrał się na czternastodniową objazdówkę po Niderlandach, odwiedzając m.in. Hagę, Rotterdam, Amsterdam i kilka malowniczych miasteczek portowych. Na jednym z mniej uczęszczanych skrzyżowań, rozluźniony i nieco zmęczony nie ustąpił pierwszeństwa, co zakończyło się kolizją. Dzięki pakietowi ubezpieczeń C i AC w LINK4, nie musiał pokrywać kosztów naprawy drugiego auta ani swojego własnego. Zamiast przykrej przerwy w urlopie mógł kontynuować podróż z samochodem zastępczym.

Niemcy: Wybita szyba w centrum Bremy Pan Przemysław zaparkował swój nowy samochód w centrum Bremy – dzielnicy uznawanej za spokojną i bezpieczną. Po kilkugodzinnym zwiedzaniu miasta wrócił i zastał rozbitą szybę oraz brak bagaży z tyłu. Na szczęście miał wykupione ubezpieczenie Autocasco w LINK4, które pokryło zarówno szkodę w pojeździe, jak i wartość skradzionego bagażu. W ciągu dwóch dni auto zostało naprawione, a reszta wyjazdu przebiegła bez dodatkowych turbulencji.

Chorwacja: bez Assistance, bez szans Tę historię można znaleźć opisaną na forach dotyczących podróży po Bałkanach, gdzie funkcjonuje jako przestroga dla innych kierowców. Pewna rodzina z Rzeszowa, podróżująca z dwójką dzieci i psem, wracała z wakacji nad Adriatykiem, kiedy w okolicach Splitu ich samochód nagle zgasł. Brak Assistance okazał się katastrofą – nikt nie chciał ich odholować na koszt właściciela, a lokalny warsztat miał terminy za trzy dni. Zatrzymali się w przydrożnym pensjonacie, a całą sytuację opisali w emocjonalnym poście na FB, ostrzegając znajomych: „Nie popełnijcie naszego błędu. Assistance to nie dodatek, to fundament każdej podróży”. Dopiero po czterech dniach udało im się wrócić do Polski, z odchudzonym portfelem i masą niepotrzebnych nerwów.

Awaria? Zostaw to fachowcom!

Ubezpieczenie Auto Assistance wciąż bywa traktowane głównie jako dodatkowy koszt, mimo że w wielu sytuacjach awaryjnych okazuje się absolutnie niezbędne. Tymczasem awaria może zdarzyć się zawsze, niezależnie od tego, jak często jeździ się autem; przebita opona, brak paliwa czy rozładowany akumulator to codzienność wielu kierowców, a koszt pomocy na miejscu czy holowania, choćby za granicą, bywa kilkukrotnie wyższy niż cena polisy assistance. Na szczęście coraz więcej podróżujących autem to rozumie i szuka produktów jakościowych, ale jednocześnie w dobrej cenie.

LINK4 stawia na przejrzystość i elastyczność produktów. Stąd aż trzy warianty ubezpieczenia Auto Assistance – dla każdego według potrzeb.

Wariant Auto Assistance w LINK4 zapewnia holowanie pojazdu po wypadku lub awarii do 200 km w Polsce i poza granicami RP. Można skorzystać też z pojazdu zastępczego do 4 dni po wypadku lub kradzieży auta.

Wariant Auto Assistance Plus jest zapewnia holowanie pojazdu po wypadku lub awarii do 500 km w Polsce i poza granicami RP. Tu pojazd zastępczy jest do dyspozycji do 5 dni po wypadku lub kradzieży oraz do 3 dni po awarii auta. W wariancie Auto Assistance dostajemy holowanie pojazdu po wypadku lub awarii bez limitu kilometrów w Polsce i do 750 km poza granicami RP. Kierowca może skorzystać z pojazdu zastępczego aż do 10 dni po wypadku lub kradzieży oraz do 5 dni po awarii auta.

Mocne strony ubezpieczenia Assistance w LINK4 to szeroki wachlarz świadczeń – od klasyki – czyli pomocy drogowej czy holowania na trasie, po wsparcie w opiece nad przewożonymi w pojeździe zwierzętami w razie hospitalizacji ubezpieczonego, czy infolinii, gdzie udzielimy informacji np. o warunkach pogodowych, sytuacji na przejściach granicznych, możliwości wypożyczenia pojazdu, opłatach drogowych w danym kraju, a nawet o repertuarze w kinie czy teatrze.

A co LINK4 zapewnia w ramach ubezpieczenia Auto Assistance?

- Holowanie do wskazanego miejsca - samochód na dobre utknął na drodze? W takim razie w ramach ubezpieczenia LINK4 Ubezpieczony może liczyć na holowanie do wskazanego miejsca do 200 km w wariancie Auto Assistance i do 500 kilometrów w wariancie Auto Assistance Plus. Ponadto w wariancie Auto Assistance Komfort nie ma limitów na terenie Polski, a w razie wystąpienia zdarzenia na terenie Europy istnieje możliwość holowania do 750 km.

- Samochód zastępczy - jednym z udogodnień w Auto Assistance jest samochód zastępczy w ramach ubezpieczenia. Już w podstawowym wariancie Ubezpieczony może skorzystać z samochodu zastępczego nawet do 4 dni w razie wypadku lub kradzieży. W wariancie Assistance Plus otrzyma samochód na 5 dni w razie kradzieży lub wypadku, a na 3 dni w razie awarii. Wybierając wariant Assistance Komfort, ubezpieczony może liczyć na pojazd do 10 dni w razie kradzieży/ wypadku, a w razie awarii do 5 dni.

- Opiekę nad pasażerami - jeśli w wyniku wypadku Ubezpieczony trafi do szpitala, Auto Assistance w LINK4 zapewni opiekę nad dziećmi czy też opiekę nad zwierzętami. Po hospitalizacji Ubezpieczony może też liczyć na transport medyczny do miejsca zamieszkania (jeśli pobyt w szpitalu trwał minimum 5 dni).

- Transport kierowcy i pasażerów – LINK4 zapewnia transport do miejsca docelowego podróży lub do miejsca zamieszkania ubezpieczonego – w zależności od tego, które z nich będzie bliżej miejsca zdarzenia assistance.

- Wizytę osoby bliskiej – jeśli po wypadku stan zdrowia ubezpieczonego będzie wymagał hospitalizacji, Ubezpieczyciel pokryje koszty przejazdu do szpitala oraz koszt noclegu dla osoby bliskiej.

- Pomoc informacyjną, w tym medyczną.

Auto Casco w trzech odsłonach

Kolejne ubezpieczenie, o którym warto pamiętać, to Auto Casco. AC w LINK4 to ochrona pojazdu w razie wszelkich zdarzeń, poza tymi wyraźnie wskazanymi w warunkach ubezpieczenia jako wyłączenia.

Klienci, którzy decydują się na ubezpieczenia Auto Casco w LINK4 mogą wybierać pomiędzy wariantami KOSZTORYS, WARSZTAT i ASO. Dzięki tym trzem wariantom klient może wybrać taki wariant, jaki najbardziej odpowiada jego potrzebom i wymaganiom:

ASO – naprawa uszkodzonego pojazdu w autoryzowanej stacji obsługi (ASO). Idealna dla właścicieli nowych lub leasingowanych pojazdów. Przy czym klient ma oczywiście możliwość wybrania przez siebie dowolnego warsztatu.

– naprawa uszkodzonego pojazdu w autoryzowanej stacji obsługi (ASO). Idealna dla właścicieli nowych lub leasingowanych pojazdów. Przy czym klient ma oczywiście możliwość wybrania przez siebie dowolnego warsztatu. Warsztat – naprawa w dowolnym nieautoryzowanym warsztacie. To doskonała opcja dla właścicieli aut nieco starszych, już poza okresem gwarancji, gdy nie jest wymagana obsługa warsztatów autoryzowanych.

– naprawa w dowolnym nieautoryzowanym warsztacie. To doskonała opcja dla właścicieli aut nieco starszych, już poza okresem gwarancji, gdy nie jest wymagana obsługa warsztatów autoryzowanych. Kosztorys – wypłata odszkodowania na podstawie wyceny rzeczoznawcy i samodzielna naprawa pojazdu.

W przypadku dwóch pierwszych wariantów, klient ma możliwość rozszerzenia ich zakresu o opcję auta zastępczego. Dzięki temu w sytuacji, gdy pojazd będzie wymagał naprawy w ramach AC, LINK4 zapewni samochód zastępczy na czas do 7 dni.

Wakacje zaczynają się od polisy

Coraz częściej klienci rozumieją, że ubezpieczenie to nie wydatek. To składka na święty spokój. A spokój na wakacjach jest więcej wart niż klimatyzacja, najpiękniejsze selfie czy paragon z Chorwacji. Ważne, żeby wybrać takie ubezpieczenie, które da nam prawdziwe poczucie bezpieczeństwa i gdy przyjdzie zmierzyć się z sytuacją awaryjną i klient powie ubezpieczycielowi „sprawdzam”, aby otrzymał szybką i fachową pomoc.