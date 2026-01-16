Babcia gotowała „na oko”, oni sprawdzili, co na to nauka. Tak powinno się gotować jajko na miękko

Naukowcy z Włoch opracowali nowatorską, choć czasochłonną, metodę gotowania jajek na miękko.

Dzięki tej metodzie uzyskujemy idealnie kremowe żółtko i miękkie białko.

Sprawdź, jak naukowcy zmienili podejście do gotowania jajek i odkryj ich sekret!

Jak ugotować jajko na miękko? Podejście naukowców

Niby gotowanie jajek to żadna filozofia, ale żeby ugotować idealne jajko na miękko, trzeba się trochę natrudzić. Ile razy okazywało się, że zamiast kremowego lejącego się żółtka, wnętrze jajka skrywało zwartą konsystencję, albo płynne było i żółtko, i białko? Sprawa idealnie ugotowanego jajka na miękko, nie dawała spokoju także naukowcom z Uniwersytetu Neapolitańskiego im. Fryderyka II. Pod okiem specjalisty ds. technologii przetwarzania polimerów — Ernesta Di Maio opracowali innowacyjną metodę gotowania jajek. Jest czasochłonna, ale pozwala ugotować jajko tak, by żółtko było kremowe, a białko miękkie, lecz zwarte.Ugotowanie idealnego jajka na miękko jest niezwykle trudne, dlatego że białko ścina się w niższej temperaturze niż żółtko. I choć zgodnie ze sztuką kulinarną jajko na miękko powinno gotować się trzy i pół minuty, to bardzo często nawet po zastosowaniu tej zasady okazuje się, że żółtko owszem jest płynne, ale białko zamiast stałej konsystencji przypomina galaretowate gluty. Dlatego badacze z Włoch przetestowali mnóstwo sposobów gotowania, aż w końcu znaleźli idealny. Metodę nazwali „okresowym gotowaniem" (periodic cooking). Polega ona na gotowaniu jajek raz we wrzątku, raz w 30 stopniach C. Jajka umieszcza się w koszyku i co dwie minuty przenosi się z jednego naczynia do drugiego. Czynność powtarza się 8 razy, czyli gotowanie jajek na miękko trwa wtedy 32 minuty. Następnie postępujemy już tak jak przy zwykłym gotowaniu, czyli schładzamy jajko pod zimną bieżącą wodą. Dzięki takiemu przygotowaniu żółtko jest idealnie kremowe, białko ma stałą, ale miękką konsystencję. Jak podaje BBC, włoscy naukowcy przeanalizowali także wartości odżywcze tak ugotowanych jaj i okazały się one znacznie wyższe niż przygotowanych metodą tradycyjną.

Gotowanie jajek na miękko domowym i prostym sposobem

Jeśli nie mamy czasu na gotowanie jaj na miękko nową i czasochłonną metodą, zawsze można przygotować jajka tradycyjnie. Wyjmij jajka z lodówki na około 10-15 minut przed gotowaniem, aby osiągnęły temperaturę pokojową. Dzięki temu unikniesz pękania skorupki podczas gotowania. Napełnij garnek wodą, na tyle, aby pokryła całkowicie jajka. Zagotuj wodę, następnie, za pomocą łyżki, delikatnie umieść je we wrzącej. Zmniejsz ogień, aby woda delikatnie bulgotała. Ustaw minutnik na 3:30 – 4:30 minut, w zależności od preferencji co do konsystencji żółtka (3:30 minuty: bardzo miękkie żółtko, 4 minuty: lekko ścięte żółtko, 4:30 żółtko nie jest jeszcze twarde, ale nie jest też miękkie). Po upływie wyznaczonego czasu natychmiast wyjmij jajka z wrzątku i umieść je w misce z lodowatą wodą. Pozwól im chłodzić się przez około 1-2 minuty. Możesz też ustawić garnek pod bieżącą zimną wodą. Dzięki temu zatrzymasz proces gotowania i jajka będą łatwiejsze do obrania.

Jak ugotować jajko na twardo?

Zielona obwódka na żółtku najczęściej pojawia się w wyniku zbyt długiego gotowania lub trzymania go w gorącej wodzie. Kiedy jajko jest gotowane przez długi czas, żelazo z żółtka reaguje z siarką z białka, tworząc siarczek żelaza, który ma zielonkawy kolor. Idealnie ugotowane jajka na twardo mają ścięte białko i żółtko bez zielonej obwódki.

Wyjmij jajka z lodówki na około 10-15 minut przed gotowaniem, aby osiągnęły temperaturę pokojową. Napełnij garnek wodą, na tyle, aby pokryła całkowicie jajka. Doprowadź wodę do wrzenia. Delikatnie umieść jajka we wrzącej wodzie za pomocą łyżki, aby uniknąć pękania skorupki. Zmniejsz ogień, aby woda delikatnie bulgotała. Ustaw minutnik na 8-10 minut, w zależności od preferencji co do konsystencji żółtka (8 minut: żółtko lekko wilgotne w środku, 10 minut: w pełni ścięte żółtko). Po upływie wyznaczonego czasu natychmiast wyjmij jajka z wrzątku i umieść je w misce z lodowatą wodą. Pozwól im chłodzić się przez około 1-2 minuty. Możesz też ustawić garnek pod bieżącą zimną wodą. Dzięki temu zatrzymasz proces gotowania i jajka będą łatwiejsze do obrania.