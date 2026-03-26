Biedronka obniża ceny przed świętami. Rabaty na wędliny, nabiał i świeże produkty

Nowa gazetka Biedronki na Wielkanoc

Popularna sieć dyskontów ruszyła z przedświąteczną ofensywą rabatową, mocno ścinając ceny wielu artykułów spożywczych. Akcje w stylu "kup więcej – zapłać mniej" mają za zadanie odciążyć budżety domowe w gorącym okresie przygotowań do Wielkanocy. Aby skorzystać z najatrakcyjniejszych obniżek, klienci muszą posiadać aplikację Moja Biedronka lub fizyczną kartę lojalnościową. Warto również zwrócić uwagę na dzienne limity zakupowe, które wymagają sprytnego planowania wizyt w sklepie. Oferta skupia się przede wszystkim na produktach niezbędnych do przygotowania świątecznych potraw, obejmując świeżą żywność oraz bazowe składniki tradycyjnych dań. Taka polityka cenowa dyskontu, oparta na mocnych rabatach, ma przyciągnąć jak największą liczbę kupujących przed świętami.

Przedświąteczne okazje bazują w dużej mierze na jednodniowych strzałach rabatowych dla lojalnych klientów. W czwartek czeka na nich promocja "1+1 gratis" na duże opakowania ketchupu Pudliszki. W piątek podobny mechanizm zadziała w przypadku proszków do prania marki E, a w sobotę za darmo będzie można dobrać ogórki kiszone Nasza Spiżarnia oraz bakalie Bakello (w ofercie "2+2 gratis"). Nowa oferta promocyjna obowiązuje w dniach 26-31 marca. Ponieważ większość rabatów wymaga użycia karty lojalnościowej i podlega limitom, zakupy warto dokładnie przemyśleć.

Promocje w Biedronce na świeże produkty i mięso

Od czwartku do soboty klienci będą mogli również skorzystać z nielimitowanych ofert "1+1 gratis" na dziale owocowo-warzywnym. Promocją objęte są m.in. truskawki (opakowania 500 g), zielone szparagi, awokado Hass oraz młody czosnek. To dowód na to, że Biedronka chce kusić nie tylko suchym prowiantem, ale i świeżymi produktami.

Prawdziwe hity czekają na stoisku mięsnym, gdzie cena świeżej kaczki bez podrobów spadła z 16,99 zł na 7,99 zł za kilogram. Posiadacze aplikacji Moja Biedronka mogą też upolować szynkę wieprzową bez kości taniej aż o 61 procent – cena wynosi 6,99 zł za kilogram (obowiązuje limit do 5 kg).

Tanie wędliny, jaja i nabiał w Biedronce

W ofercie wędlin wyróżnia się kiełbasa żywiecka z Krainy Wędlin, objęta promocją, w której drugi produkt kosztuje 82 proc. mniej. Kupując dwa opakowania, za jedną sztukę zapłacimy 10,99 zł, co stanowi świetną przedświąteczną okazję.

Promocją objęto również niezbędne na wielkanocnym stole jajka. Przy zakupie jaj z chowu ściółkowego Moja Kurka, drugie opakowanie jest o 40 proc. tańsze. Można mieszać różne wielkości, jednak wprowadzono limit czterech opakowań na dzień.

Na stoisku z nabiałem na uwagę zasługuje twaróg sernikowy Delikate (1 kg), którego cena spadła o połowę, do zaledwie 4,99 zł. Dodatkowo serek mascarpone objęto akcją "1+1 gratis", dzięki czemu sztuka kosztuje 3,49 zł. W promocyjnych cenach z gratisami dostępne są również inne wyroby mleczne, w tym jogurty i desery ryżowe (z limitem na paragon).

Biedronka obniża również ceny podstawowych artykułów spożywczych. Masło ekstra Mleczna Dolina kosztuje 1,99 zł za kostkę, jednak warunkiem jest zakup trzech sztuk. Za kilogram cukru białego zapłacimy 1,29 zł (przy zakupie dwóch opakowań). Z kolei w czwartek, 26 marca, cena mleka UHT wyniesie tylko 1,25 zł za litr, o ile kupimy całą zgrzewkę.

