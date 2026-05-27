Bolesne ząbkowanie u niemowlaka? Sprawdź jak bezpiecznie przynieść dziecku ulgę i jakich metod unikać

Jak podaje portal MedlinePlus, bolesne wyrzynanie się pierwszych zębów u malucha zaczyna się zazwyczaj między szóstym a ósmym miesiącem życia

Zwykły masaż czystym palcem i podanie schłodzonej w lodówce myjki to najbezpieczniejsze sposoby na domowe łagodzenie bólu dziąseł

Zgodnie z informacjami z portalu HealthyChildren, stosowanie popularnych żeli na ząbkowanie niesie duże ryzyko i mocno utrudnia dziecku połykanie

Modne naszyjniki z bursztynu nie pomagają na bolesne ząbkowanie u niemowlaka i stwarzają niezwykle groźne ryzyko zadławienia

Ząbkowanie u niemowlaka spędza sen z powiek. Wyjaśniamy przyczyny

Ząbkowanie to po prostu wyrzynanie się zębów przez dziąsła, co powoduje u niemowlaka duży ból i dyskomfort. Jak przeczytamy na portalu MedlinePlus, ten trudny czas zaczyna się zazwyczaj, gdy dziecko ma od około 6 do 8 miesięcy. To właśnie wtedy maluch staje się bardzo marudny, a jego małe dziąsła są opuchnięte i wrażliwe na każdy dotyk.

Rodzice często zastanawiają się, dlaczego ten proces tak bardzo męczy ich pociechę w dzień i w nocy. Opuchnięte dziąsła mocno swędzą i rwą, co sprawia, że maluch ciągle płacze i wkłada do buzi wszystko, co ma tylko pod ręką. Warto wtedy sięgnąć po proste domowe sposoby, żeby bezpiecznie pomóc dziecku i ułatwić mu przetrwanie tego bolesnego czasu.

Jak bezpiecznie złagodzić ból przy ząbkowaniu? Sprawdzone sposoby

Dobrym pomysłem może być delikatny masaż dziąseł, który wykonasz swoim czystym palcem, lekko uciskając bolące miejsca w buzi dziecka. Jeśli maluch ciągle szuka czegoś do gryzienia, świetnie sprawdzą się miękkie gryzaki z gumy lub plastiku, ale warto uważać, żeby nie zamrażać ich na kość, ponieważ twardy lód może uszkodzić dziąsła. W ciągu dnia możesz też dać dziecku specjalny kubek niekapek z miękkim ustnikiem, do którego wlejesz po prostu zimną wodę. Kiedy ból jest bardzo silny i domowe sposoby nie przynoszą ulgi, można rozważyć podanie zwykłego syropu przeciwbólowego dla dzieci. Zawsze warto dokładnie przeczytać ulotkę i trzymać się zaleceń, a w razie wątpliwości zwyczajnie dopytać lekarza.

Dziecko budzi się z płaczem w nocy przez zęby. Jak uśpić malucha?

Nocne pobudki to niestety codzienność, kiedy wyrzynają się nowe zęby i ból staje się najbardziej uciążliwy. Jeśli twoje dziecko wybudza się z płaczem, dobrym rozwiązaniem będzie podanie mu do gryzienia czystej myjki, którą wcześniej zmoczysz, zawiążesz na niej supełek i lekko schłodzisz w lodówce. Czasami ogromne poczucie bezpieczeństwa daje maluchowi zwykłe ssanie lub delikatne gryzienie twojego palca, co szybko pomaga mu z powrotem zasnąć. Możesz też po prostu lekko pouciskać palcem obolałe dziąsła, żeby przynieść dziecku ulgę w środku nocy i ułatwić mu powrót do snu.

Czego unikać przy ząbkowaniu? Te przedmioty są bardzo niebezpieczne

Wielu rodziców szuka w internecie szybkich rozwiązań dla płaczącego malucha, jednak portal HealthyChildren wyraźnie ostrzega przed kilkoma popularnymi metodami łagodzenia bólu. W trosce o bezpieczeństwo dziecka lepiej omijać szerokim łukiem następujące rzeczy:

maści i żele znieczulające na dziąsła (ślina szybko je zmywa, a sam środek może znieczulić gardło i mocno utrudnić dziecku połykanie)

leki zawierające benzokainę lub lidokainę (mogą wywołać rzadką i bardzo groźną chorobę krwi, która utrudnia przenoszenie tlenu)

zabawki i gryzaki wypełnione płynem (maluch może je łatwo przegryźć, a wyciekający ze środka płyn i ostre krawędzie plastiku stanowią duże zagrożenie)

naszyjniki z bursztynu, drewna lub silikonu (zakładanie ich na szyję to ogromne ryzyko zadławienia lub uduszenia dziecka)

homeopatyczne żele i tabletki na ząbkowanie (często zawierają szkodliwe dla niemowląt wyciągi z roślin)

nacieranie dziąseł jakimkolwiek alkoholem (alkohol błyskawicznie wchłania się do krwi i może wywołać u malucha drgawki)

Zrezygnowanie z tych popularnych, ale bardzo szkodliwych produktów uchroni twoje dziecko przed niepotrzebnym ryzykiem. Zawsze dużo lepiej postawić na zwykły masaż dziąseł, zimną wodę lub bezpieczny środek przeciwbólowy, niż ryzykować zdrowie malucha niesprawdzonymi gadżetami.

Źródła:

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) (“Teething Pain Relief: How to Soothe Your Baby's Discomfort”, last updated 7/9/2025)

MedlinePlus Medical Encyclopedia — “Teething”

