Bursztyn. Kamień na zdrowie i sukces. Jak go używać?

Bursztyn, jantar amber – kamień który kojarzy nam się z Bałtykiem. Piosenką śpiewaną przez Fasolki oraz sznurami babcinych korali. To ostatnie skojarzenie warto rozwinąć, bo bursztynowe korale mają o wiele większe znaczenie niż tylko zdobienie szyki i dekoltu. Przez radiestetów nazywany jest kamieniem życia. Może dostarczyć naszemu organizmowi życiodajnych elektronów i jonów ujemnych. Bursztyn nazywany jest także kamieniem na zdrowie i sukces. Starożytni uważali, że chroni przed urokami i klątwami, a także przed złymi ludźmi. Ale i współczesna medycyna naturalna przedstawia dowody na jego dobroczynne działanie na nasz organizm. Bursztyn pomaga między innymi na problemy z przemianą materii. Jest pomocny w leczeniu astmy, tarczycy i reumatyzmu. Pomaga odbudować pole energetyczne organizmu uszkodzone w wyniku przebytych chorób, zanieczyszczonego powietrza, czy nadmiernego stosowania używek (kawa, papierosy, alkohol). Jest także pomocny w medytacji. Mnisi klasztorni zalecali spożywanie bursztynu w formie nalewki na piwie przy bólach brzucha, a na mleku przy chorobach pęcherza. Lekarze arabscy polecali bursztyn przy biegunce i krwotokach. Również Mikołaj Kopernik zalecał bursztynowy proszek na dolegliwości sercowe. Współczesna medycyna wykorzystuje kwas bursztynowy do produkcji maści i kremów na dolegliwości reumatyczne, astmatyczne, owrzodzenia i podrażnienia skóry. Jak nosić i pielęgnować bursztyn oraz do jakiego znaku zodiaku jest przypisany?

Bursztyn. Jak nosić amulet z bursztynu?

Żeby bursztyn działał, jak amulet i miał dobroczynny wpływ na nasze zdrowie powinien bezpośrednio dotykać skóry. Możemy także nosić pojedynczy kamień w kieszeni. Najlepszy będzie nieoszlifowany. Ważne tez by nie było w nim zatopione żadne stworzenie. Po każdym użyciu kamień trzeba rozładować - umyć pod bieżącą letnią wodą. Nie wolno kłaść go na słońcu. ( O tym gdzie i kiedy szukać bursztynu nad Bałtykiem piszemy tutaj.) Podczas stresującej sytuacji możemy pocierać korale rób bursztynową bransoletkę. Natychmiast poczujemy spokój. Natomiast kadzidło z bursztynu odstrasza złe duchy. Warto więc okadzić nim siebie i mieszkanie by oczyścić atmosferę. W astrologii, bursztyn jest przypisany do znaku Bliźniąt.

