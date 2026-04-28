Butelkomat, który ratuje system kaucyjny

Chcesz oddawać opakowania do sklepu. Denerwuje cię marnotrawstwo. Zbierasz opakowania, mimo że w domu zajmują dużo miejsca, bo nie mogą być przecież zgniecione. Inaczej automat ich nie przyjmie. Z wielką torbą maszerujesz do butelkomatu, jednak ten znowu jest przepełniony i nieczynny. Wchodzisz do sklepu i prosisz o opróżnienie, ale zajęci pracownicy reagują frustracją. Nie chcą wciąż przerywać swojej pracy, opuszczać spieszących się i wymagających klientów sklepu, by oczyścić urządzenie. A ty zostajesz z pełną butelek torbą.
Właściciel sklepu też jest sfrustrowany, bo ciągłe transporty do sortowni nie pozwalają mu uzyskać lepszej stawki u operatora. Mimo zgniecenia opakowań, ciężarówka wozi powietrze. Jeszcze chwilę i cały system kaucyjny, który jest słuszną i potrzebną inicjatywą, całkowicie się wywróci.
Polacy źle oceniają system kaucyjny
Badania – IBRiS dla Rzeczpospolitej – pokazują, że ponad połowa Polaków źle ocenia działanie mechanizmu zwrotu opakowań, a prawie połowa w ogóle w nim nie uczestniczy! To duża strata, bo wprowadzaniu systemu towarzyszyła ogromna, bo aż 85 proc. akceptacja społeczna. Jest jednak rada na poprawę sytuacji.
Działająca od 35 lat firma z Grupy Kapitałowej ACTION S.A., z całkowicie polskim kapitałem wprowadziła na rynek innowacyjne urządzenie - to recyclomat EcoAction. Może ono nie tylko zrewolucjonizować branżę, ale także uratować ekologiczną ustawę.
Wszyscy na tym zyskują
Recyclomat EcoAction zapełnia się bardzo powoli i może stać na zewnątrz, więc możesz przynieść zużyte opakowania wtedy, gdy ci wygodnie. Nawet wtedy, gdy sklep jest zamknięty. Mało tego – butelki mogą być zgniecione, więc ich zbieranie w domu jest wygodniejsze. EcoAction posiada kompresor – wkładasz butelkę i po sekundzie masz już opakowanie w pierwotnym kształcie. Taką butelkę możesz wrzucić do recyclomatu i odebrać kaucję. Jeśli ci wygodniej, pieniądze trafią na twoją kartę. Komfort klienta jest więc nie do przecenienia. Zyski dla pracowników i właściciela sklepu są nawet jeszcze większe. Jakie?
- Butelkomat nie zabiera miejsca w sklepie
Urządzenie można postawić na zewnątrz.
- Kompresja 93 proc.
To jest prawdziwy przełom! Prasa ma taką moc, że 2 tys. zgniecionych i zbelowanych opakowań daje regularną kostkę wielkości pralki czy zmywarki.
- Większy komfort pracowników
EcoAction minimalizuje wymaganą częstotliwość opróżniania urządzenia. Pracownicy nie muszą wciąż odrywać się od innych zajęć.
- Oszczędność miejsca
Jedna kostka EcoAction mieści tyle opakowań co 12 żółtych 120-litrowych worków!
- Większa efektywność logistyczna i transportowa
Do sortowni jedzie transport z kostkami, a nie z butelkami – mimo zgniecenia - wypełnionymi powietrzem. Transport można więc realizować wielokrotnie rzadziej.
- Firmy stają się bardziej ekologiczne
Rzadsze transporty to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale także mniejszy ślad węglowy. A przecież w całym systemie kaucyjnym chodzi o ekologię. Poza tym w sortowniach nie zalegają worki z butelkami.