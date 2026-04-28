Butelkomat, który ratuje system kaucyjny

Chcesz oddawać opakowania do sklepu. Denerwuje cię marnotrawstwo. Zbierasz opakowania, mimo że w domu zajmują dużo miejsca, bo nie mogą być przecież zgniecione. Inaczej automat ich nie przyjmie. Z wielką torbą maszerujesz do butelkomatu, jednak ten znowu jest przepełniony i nieczynny. Wchodzisz do sklepu i prosisz o opróżnienie, ale zajęci pracownicy reagują frustracją. Nie chcą wciąż przerywać swojej pracy, opuszczać spieszących się i wymagających klientów sklepu, by oczyścić urządzenie. A ty zostajesz z pełną butelek torbą.

Właściciel sklepu też jest sfrustrowany, bo ciągłe transporty do sortowni nie pozwalają mu uzyskać lepszej stawki u operatora. Mimo zgniecenia opakowań, ciężarówka wozi powietrze. Jeszcze chwilę i cały system kaucyjny, który jest słuszną i potrzebną inicjatywą, całkowicie się wywróci.

Polacy źle oceniają system kaucyjny

Badania – IBRiS dla Rzeczpospolitej – pokazują, że ponad połowa Polaków źle ocenia działanie mechanizmu zwrotu opakowań, a prawie połowa w ogóle w nim nie uczestniczy! To duża strata, bo wprowadzaniu systemu towarzyszyła ogromna, bo aż 85 proc. akceptacja społeczna. Jest jednak rada na poprawę sytuacji.

Działająca od 35 lat firma z Grupy Kapitałowej ACTION S.A., z całkowicie polskim kapitałem wprowadziła na rynek innowacyjne urządzenie - to recyclomat EcoAction. Może ono nie tylko zrewolucjonizować branżę, ale także uratować ekologiczną ustawę.

Wszyscy na tym zyskują

Recyclomat EcoAction zapełnia się bardzo powoli i może stać na zewnątrz, więc możesz przynieść zużyte opakowania wtedy, gdy ci wygodnie. Nawet wtedy, gdy sklep jest zamknięty. Mało tego – butelki mogą być zgniecione, więc ich zbieranie w domu jest wygodniejsze. EcoAction posiada kompresor – wkładasz butelkę i po sekundzie masz już opakowanie w pierwotnym kształcie. Taką butelkę możesz wrzucić do recyclomatu i odebrać kaucję. Jeśli ci wygodniej, pieniądze trafią na twoją kartę. Komfort klienta jest więc nie do przecenienia. Zyski dla pracowników i właściciela sklepu są nawet jeszcze większe. Jakie?

Butelkomat nie zabiera miejsca w sklepie

Urządzenie można postawić na zewnątrz.

Kompresja 93 proc.

To jest prawdziwy przełom! Prasa ma taką moc, że 2 tys. zgniecionych i zbelowanych opakowań daje regularną kostkę wielkości pralki czy zmywarki.

Autor: Action/ Materiały prasowe

Większy komfort pracowników

EcoAction minimalizuje wymaganą częstotliwość opróżniania urządzenia. Pracownicy nie muszą wciąż odrywać się od innych zajęć.

Oszczędność miejsca

Jedna kostka EcoAction mieści tyle opakowań co 12 żółtych 120-litrowych worków!

Większa efektywność logistyczna i transportowa

Do sortowni jedzie transport z kostkami, a nie z butelkami – mimo zgniecenia - wypełnionymi powietrzem. Transport można więc realizować wielokrotnie rzadziej.

Firmy stają się bardziej ekologiczne

Rzadsze transporty to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale także mniejszy ślad węglowy. A przecież w całym systemie kaucyjnym chodzi o ekologię. Poza tym w sortowniach nie zalegają worki z butelkami.