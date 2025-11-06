Chwila bliskości, radości i wyjątkowych smaków

W świątecznej ofercie nie mogło zabraknąć kultowych pianek Ptasie Mleczko® – idealnych na zimowe wieczory i rodzinne dzielenie się słodyczami. W tym roku dostępne są zarówno w klasycznej wersji waniliowej, śmietankowej jak i w wyjątkowej, świątecznej odsłonie o smaku pomarańczy z czekoladą. Ta wersja będzie idealna dla tych, którzy lubią odkrywać nowe połączenia smakowe.

Miłośnicy przedświątecznego odliczania mogą sięgnąć po kalendarz adwentowy z pralinami E.Wedel. To pełne radości pudełko kryje w sobie wyśmienite pralinki w bożonarodzeniowej oprawie graficznej, które każdego dnia wprowadzają w magiczny nastrój świąt i wielkiego odliczania. A na fanów klasyki czeka kalendarz adwentowy Bajeczny skrywający ulubione cukierki: Bajeczny, Crunchy Kokos, Crunchy Karmel, a także batony Bajeczny i Bajeczny Crunchy Karmel.

Nie zabrakło też propozycji, które doskonale sprawdzą się jako prezent. Zestaw z pacynką zebrą to słodki upominek, który pozwala nie tylko obdarować, ale i wspólnie spędzić czas na zabawie. Pacynka nawiązuje do postaci, którą można spotkać w muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel – wyjątkowym miejscu pełnym magii, gdzie goście mogą poczuć atmosferę marki oraz świąt wszystkimi zmysłami.

A wśród tych, którzy cenią tradycję, niezmiennie króluje Torcik Wedlowski – ręcznie dekorowany, pełen charakteru produkt, bez którego trudno wyobrazić sobie święta w wielu polskich domach.

Magia świątecznego oczekiwania w muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel

Miłośników odkrywania wyjątkowych miejsc i spędzania czasu w gronie bliskich, marka E.Wedel zaprasza do odwiedzenia muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel - przestrzeni, która pozwala zajrzeć za kulisy powstawania słodyczy, poznać ten świat z bliska i poczuć prawdziwie świąteczną atmosferę. Wśród czekoladowych zapachów, smaków i dźwięków odwiedzający znajdą inspirację na słodkie prezenty pod choinkę oraz odkryją wiele ciekawostek o kakao i czekoladzie.

Czas na wspólne chwile

Produkty marki E.Wedel podkreślają to, co jest najważniejsze i stanowi najpiękniejszy prezent – wspólne chwile, dzielenie się i radość z bycia razem. Niezależnie od tego, czy to rodzinny wieczór przy Torciku Wedlowskim, wspólne dzielenie się ulubioną czekoladą z przyjaciółmi, czy obdarowanie bliskich piankami Ptasie Mleczko® - E.Wedel sprawia, że każdy moment staje się słodszy.

i Autor: E.Wedel/ Materiały prasowe

i Autor: E.Wedel/ Materiały prasowe