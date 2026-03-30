Czym jest FOMO u nastolatków? Podpowiadamy, jak uwolnić dziecko od ciągłej presji bycia online

Jak podaje portal PubMed Central, zjawisko znane jako FOMO u nastolatków wywołuje u młodych ludzi potężny stres i poczucie odrzucenia

Ciągła presja bycia online mocno psuje samopoczucie dorastającego dziecka i skutecznie odbiera mu radość z wolnego czasu

Publikacja Harvard T.H. Chan School of Public Health radzi cierpliwie wspierać dziecko w sieci zamiast krzyczeć i chować smartfon do szuflady

Szczera rozmowa o wirtualnych relacjach pomaga budować zdrowe nawyki i ułatwia odłożenie telefonu na dłuższą chwilę

Czym jest FOMO u nastolatków i dlaczego wywołuje silny lęk?

Zjawisko to najprościej opisać jako ogromny lęk przed tym, że nasze dziecko ominie coś naprawdę fajnego. Kiedy nastolatek widzi w sieci, że jego znajomi świetnie się bawią w swoim gronie, a on akurat siedzi w swoim pokoju, rodzi się w nim potężna frustracja. Pojawia się wtedy bardzo silny niepokój, smutek i bolesne poczucie bycia całkowicie pominiętym przez grupę.

Jak możemy przeczytać w badaniu opublikowanym na portalu PubMed Central, młodzi ludzie odczuwają w takich momentach ciągły stres o to, co tracą. Przez to nie potrafią odłożyć telefonu do szuflady i wręcz nałogowo sprawdzają powiadomienia, żeby śledzić każdy ruch kolegów. Zwykły brak wyjścia na piątkową imprezę zamienia się w głowie twojego dziecka w prawdziwy dramat i rodzi ciągłe porównywanie się z cudzymi zdjęciami.

Jak lęk przed ominięciem wpływa na codzienne decyzje dziecka?

Młody człowiek bardzo potrzebuje uznania i chce być w stałym kontakcie ze swoimi rówieśnikami, co bezpośrednio widać w jego codziennych wyborach. Zwykła obawa przed odrzuceniem sprawia, że nastolatek nierzadko idzie na spotkanie, choć marzy o spaniu, albo do późnej nocy klika w ekran smartfona. Nawet w trakcie odrabiania lekcji czy niedzielnego obiadu czuje ogromną presję, aby śledzić komunikatory i odpowiadać na wiadomości sekunda po sekundzie. W efekcie staje się rozdrażniony i przemęczony, ponieważ jego myśli stale krążą wokół wirtualnych relacji. Taka nieustanna gotowość do bycia online mocno nadwyręża jego samopoczucie i sprawia, że przestaje cieszyć się wolnym czasem.

Jak wspierać nastolatka w sieci i budować zdrowe nawyki?

W takich sytuacjach warto wejść w rolę mądrego cyfrowego trenera, który wspiera i stara się zrozumieć problem, o czym wspomina poradnik Harvard T.H. Chan School of Public Health. Zamiast od razu zabierać telefon za karę i podnosić głos, dobrym pomysłem może być wdrożenie kilku spokojnych zasad ułatwiających codzienną komunikację w domu:

zadawanie wprost pytań o to, co aktualnie stresuje twoje dziecko w internecie i na portalach społecznościowych

spokojne rozmawianie o tym, kiedy smartfon faktycznie pomaga, a w jakich sytuacjach tylko psuje nastrój

wspólne ustalanie nowych i bezpiecznych zasad korzystania z ekranów, by potem testować je w praktyce bez zbędnej presji

zwracanie bacznej uwagi na sygnały ostrzegawcze i negatywne uczucia, gdy przeglądanie sieci wywołuje u nastolatka przygnębienie

Trzeba pamiętać, że zapanowanie nad nawykiem ciągłego sprawdzania telefonu jest szalenie trudne nawet dla nas, dorosłych. Dlatego warto wprowadzać drobne zmiany krok po kroku, a nowinki technologiczne dawkować z głową. Spokojna rozmowa i odrobina ciepła to najlepsze, co możemy zaoferować dorastającemu dziecku w tym wirtualnym świecie.

Źródła

Scientific Reports (Nature) () (https://www.nature.com/articles/s41598-026-39206-y)

Adolescence and online vulnerability: The role of fear of missing out (FoMO): A cross-sectional study during the third wave of the COVID-19 pandemic (PubMed Central) () (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12435702/)

Harvard T.H. Chan School of Public Health — Center for Health Communication / Center for Digital Thriving (Harvard Graduate School of Education), "Parenting and social media: how parents can take action and support teen mental health" () (https://hsph.harvard.edu/wp-content/uploads/2024/11/Parenting-and-social-media-how-parents-can-take-action-and-support-teen-mental-health.pdf)

