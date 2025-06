Czyste Powietrze – program, z którego warto skorzystać

Program Czyste Powietrze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie jest nowym programem. Jednak od marca tego roku ruszyła jego nowa, zmieniona edycja. Teraz sięgnięcie po dotację z Czystego Powietrza stało się łatwiejsze. Program ma jasne zasady i mogą z niego skorzystać także osoby z niskimi dochodami.

Jeśli nie wiesz, jak zebrać dokumenty czy wypełnić wniosek, nie martw się, bo w przypadku wyższych poziomów dofinansowania możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy operatora. Operatorami programu są gminy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Mają specjalnie wyszkolonych, oddelegowanych pracowników, którzy nie tylko podpowiedzą ci jak skorzystać z programu, ale także przeprowadzą cię przez cały proces – od planowania, przez realizację, aż do zakończenia i rozliczenia inwestycji.

Warto wiedzieć, że wnioski składa się przez elektroniczny system GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie). Jednak wiadomo, że nie wszyscy mają dostęp do Internetu, a tym bardziej komputer w domu. Wielu osobom także brak umiejętności poruszania się w cyfrowym świecie. Nie obawiaj się – to także nie będzie przeszkodą w skorzystaniu z programu. Urzędnicy w gminie pomogą ci wysłać cyfrową wersję wniosku. Pamiętaj, że wykonanie obowiązkowego audytu, zebranie dokumentów i wypełnienie wniosku o dofinansowanie może ci zająć kilka dni lub tygodni. Po złożeniu wniosku będziesz czekał na jego rozpatrzenie. Po wszystkich wymaganych formalnościach, w tym możliwości uzyskania zaliczki, będziesz mógł szukać ekipy remontowej. War to wybrać sprawdzoną firmę, bo będziesz musiał się rozliczyć z tego, co zostało zrobione. Niczego nie da się ukryć, albo zrobić taniej, bo musisz przedstawić na wszystko faktury i udokumentować efekt.

Finanse i ekologia

Nie bez powodu program nazywa się Czyste Powietrze. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza, czyli groźnych dla zdrowia pyłów i gazów przyczyniających się do powstawania smogu, wcale nie są wielkie zakłady przemysłowe. Winne są przede wszystkim domowe nieefektywne kotły czy piece na węgiel, czyli tzw. kopciuchy. Program Czyste Powietrze pomaga wymieniać stare źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła oraz ocieplać domy, aby były bardziej energooszczędne. Dzięki temu wszyscy zyskujemy zdrowsze powietrze, a ty także komfort i oszczędności na rachunkach. Pamiętaj, że resztę pieniędzy z dotacji otrzymasz dopiero po rozliczeniu i trzeba będzie na nie poczekać kilka miesięcy.

Dasz radę

Czy program Czyste Powietrze jest skomplikowany? Obawiasz się popełnienia błędów? Z pomocą urzędnika z gminy dasz sobie radę.