Deszcz pada kolejny dzień z rzędu, pelargonie mają dość. Liście stają się żółte, roślina marnieje. Oto jak uratować przelane pelargonie

Przelane pelargonie to jeden z najczęstszych błędów popełnianych podczas pielęgnacji tych kwiatów. Mimo że rośliny nie są wymagające, to żeby kwitły jak szalone, trzeba zapewnić im odpowiednie warunki. Pelargonie lubią słońce i wodę, ale łatwo je przelać i narazić na różnego rodzaju choroby. Czy da się uratować przelane pelargonie i jak je podlewać, by cieszyć oczy pięknymi kwiatami?

Co lubią pelargonie?

Pelargonie to idealne kwiaty na balkon. Kwitną bardzo obficie i długo. Odpowiednio pielęgnowane kwiaty cieszą nasze oczy od maja aż do pierwszych przymrozków w listopadzie. Pelargonie nie są wymagające w uprawie, ale niestety łatwo popełnić błąd przy podlewaniu. Pelargonie uwielbiają słońce i jasne, ciepłe stanowiska, ale źle znoszą nadmierną wilgoć. Kwiaty można podzielić na kilka grup: rabatowe, wielkokwiatowe czy kwiaty o pachnących liściach. Choć pelargonie pochodzą z Afryki Północnej, to świetnie odnajdują się w polskich warunkach. Są łatwe w pielęgnacji i pięknie kwitną - trzeba spełnić tylko kilka warunków. Te najpopularniejsze kwiaty balkonowe uwielbiają słońce oraz jasne, ciepłe stanowiska. Jeśli światła jest za mało, pelargonie słabiej kwitną, z kolei ostre słońce może doprowadzić do żółknięcia, a nawet usychania liści. Aby pelargonie kwitły długo i obficie, trzeba systematycznie usuwać przekwitłe kwiaty. Pobudzi to roślinę do wytwarzania nowych pąków. Warto także nawozić pelargonie co dwa tygodnie miksturą bogatą w potas.

Przelane pelargonie. Co zrobić z kwiatami?

Przelane pelargonie więdną, liście stają się żółte i opadają. To znak, że rozpoczyna się proces gnicia, ale jeśli szybko zadziałamy, możemy uratować kwiaty. Po pierwsze trzeba wyjąć roślinę z doniczki i dokładnie obejrzeć korzenie. Jeżeli na ich powierzchni pojawiła się już zgnilizna, należy zeskrobać martwe części z korzeni, a później przesadzić pelargonie do doniczki wypełnionej nowym podłożem. To ważne, bo ziemia z przelanej rośliny jest całkowicie pozbawiona składników mineralnych. Ważne też, aby zapewnić kwiatom odpowiedni drenaż.

Jak podlewać pelargonie?

Jak pisaliśmy wyżej, pelargonie lubią obfite podlewanie. Żeby pięknie kwitły, trzeba to robić regularnie, a w upały dwa razy dziennie – rano i wieczorem. Jednak zbyt wysoka wilgotność zaszkodzi roślinie. Dlatego nadmiar wody musi mieć ujście, tak aby nie doszło do gnicia korzeni. Jeśli kwiaty na tarasie lub balkonie są bezpośrednio narażone na deszcz, który pada przez kilka dni, warto rozważyć tymczasowe przeniesienie roślin w bardziej osłonięte miejsce.

