Dieta a Boże Narodzenie. Jak nie przytyć w święta?

Unikaj dużych ilości

Podczas wigilijnej wieczerzy pamiętaj o dobrym nawodnieniu organizmu, aby nie dopuszczać do odwodnienia. Unikaj zbyt dużej ilości produktów wolno trawionych: grzybów, orzechów. Chociaż ogranicz spożycie świątecznych słodyczy, typu czekoladki, ciasta, pierniki. Uważaj również na tłuszcze, sosy, smażone karpie. Skosztuj ryby, lecz nie obżeraj się. Na stół wigilijny poproś o przygotowanie zamiast pszennych bułek pieczywo razowe, żytnie, pumpernikiel, graham, owoce świeże i suszone, warzywa, gdyż są one dobrym źródłem błonnika. Wśród mięs wybieraj chude gatunki np. królika, kurczaka, indyka, oraz chude ryby (dorsz, sola, szczupak, mintaj, sandacz, flądra, leszcz). Potrawy na świąteczny stół przyprawiaj naturalnymi ziołami jak koperek, kminek, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, anyż, cynamon. Po kolacji wigilijnej wypij zioła na dobrą przemianę materii. Jeśli masz blisko kościół to na Pasterkę wybierz się pieszo.

Rada na święta

białe pieczywo zastąp pełnoziarnistym

delektuj się owocami suszonymi mają 5 razy więcej błonnika niż świeże

napoje gazowane zastąp wodą niegazowaną, herbatą, sokami.

nakładaj małe porcje. ...

nie musisz spróbować każdej potrawy, zjedz te, które najbardziej lubisz.

wypij lampkę wina, kompot z suszu i dużo wody mineralnej

pamiętaj masaż brzucha i ciepłe okłady zmniejszają dyskomfort przejedzenia