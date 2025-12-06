Dlaczego 6 grudnia obchodzimy imieniny Mikołaja?

Święty Mikołaj urodził się około 270 roku w Patrze, portowym mieście Licji (dzisiejsza Turcja). Niestety, na temat jego dzieciństwa i lat młodzieńczych nie wiemy za wiele. Zasłynął on przede wszystkim jako biskup Miry. Był człowiekiem o wielkim sercu i zawsze pomagał ubogim. W historycznych dokumentach trudno się doszukać potwierdzonych faktów z życia świętego Mikołaja to od lat krąży o nim wiele legend. Miał on między innymi ufundować posag córkom sąsiada, by uchronić kobiety przed pracą w domu publicznym. W tradycji chrześcijańskiej jest uznawany za świętego, a największym ośrodkiem jego kultu jest włoska wyspa Bari, skąd też wywodzi się tradycja obdarowywania się prezentami 6 grudnia.

Niegdyś Mikołaj przedstawiany był jako mężczyzna ubrany w szaty biskupa z ogromną mitrą na głowie, jednak w 1931 roku amerykański rysownik Haddon Sundblom po raz pierwszy przedstawił wersję Mikołaja jaką znany do dziś. Po raz pierwszy wtedy Mikołaj dostał czerwone szaty, nosił drugą brodę i pozostawał wiecznie uśmiechnięty.

Kiedy powstały Mikołajki?

Pierwsze udokumentowane zapiski dotyczące wręczania sobie prezentów 6 grudnia pochodzą z okolic XV wieki. Wtedy to w wieczór 5 grudnia zakonnice podrzucały ubogim dzieciom nie wielkie upominki. Obecnie dzieci 6 grudnia otrzymują od rodziców niewielkie prezenty, w Polsce często pielęgnowana jest tradycja wkładania prezentów pod poduszkę. Dzieciaki rano z zaciekawieniem pod nią sięgają i znajdują tak upominki. Jednak w wielu państwach tradycja obchodzenia Mikołajek różni się od naszej, w Holandii ich Sinterklaas stoi z dostojnie wyciągniętą nogą na statku i podtrzymuje maszt. Co ciekawe, ubrany jest on w czarne szaty, zgodnie z holenderską tradycją są one po prostu ubrudzone sadzą z kominków.