Dodaj 2 szklanki i nastaw pranie ciemnej pościeli. Kolory odzyskają intensywność, a pościel będzie nieskazitelnie czysta. Sposób na pranie ciemniej pościeli

Jak prać ciemną pościel? Wyjmiesz ją z pralki czystą, a kolory będą chronione

Pranie ciemniej pościeli powinno być tak samo regularne jak w przypadku białej. Kolor nie ma tutaj żądnego znaczenia. Pościel ma regularny kontakt ze skórą i używana dłuższy czas staje się siedliskiem bakterii, drobnoustrojów oraz potencjalnych alergenów. Podobnie jak w przypadku prania jasnej pościeli wybieraj program do tego przeznaczony. Pierz zgodnie z zaleceniami producenta z metki. Pamiętaj, by nigdy nie przeładowywać pralki. Bęben powinien by wypełniony praniem jedynie w 2/3 swojej pojemności. Dzięki temu woda i detergenty piorące będą mogły swobodnie przepływać pomiędzy tkaninami i dzięki temu lepiej je dopiorą. Co jednak z ochroną kolorów? Częste pranie, zwłaszcza w wysokich temperaturach, sprawia, że kolory płowieją i tracą na swojej intensywności. Co jeśli powiemy Ci, że jest na to sposób?

Wsyp 2 łyżki do prania ciemniej pościeli. Kolory nigdy nie wyblakną

Genialnym patentem na pranie czarnych materiałów jest kawa. Delikatnie barwi na czarno, dzięki czemu ciemne tkaniny odzyskują swój kolor i nie płowieją. Pamiętaj, by dodając kawę do prania stosować roztwór, a nie fusy, które osiądą na ubraniach. Dodaj 2 szklanki mocno zaparzonej kawy do bębna pralki i ustaw program piorący. Napar zadziała jak naturalny barwnik i nawet wypłowiałe tkaniny odzyskają swój kolor. W podobny sposób zadziała napar z czarnej herbaty.

