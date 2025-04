Dodaj to do konewki i raz w tygodniu podlewaj storczyki. Zadziała jak steryd, po którym roślina zacznie potężnie kwitnąć. Domowa odżywka wzmacniająca storczyki

W 2 dni przygotujesz domowy nawóz do ogórków. Doświadczenie ogrodnicy tym podlewaj ogórki i zbierają duże plony, Nawóz do ogórków

Domowa odżywka do storczyków. Wystarczy raz w tygodniu podlewać tym kwiaty, a będą kwitły jak szalone

Storczyki, w zależności od odmiany, potrafią kwitnąć przez cały rok. Jedna z najpopularniejszych odmian, czyli Phalaenopsis (Falenopsis) potrafi kwitnąć przez cały rok. Inną popularną odmianą jest Dendrobium, która charakteryzuje się dzwonkowatymi kwiatami. Najczęściej kwitnie wczesną wiosną, ale odpowiednio pielęgnowany obsypuje kwiatami częściej. Za jedną z najpiękniejszych odmian storczyków uważa się gatunek Cymbidium. Zazwyczaj kwitnie on raz w roku na przełomie jesieni i zimy.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że kwiaty doniczkowe również warto nawozić. Nie mają one stałego dostępu do substancji odżywczych i trzeba je dostarczać od zewnątrz. Do nawożenia kwiatów doniczkowych świetnie sprawdzą się naturalne odżywki. Są one tanie i szybkie w przygotowaniu. Jednym ze sposobów odżywienia storczyków jest skórka od pomarańczy. Dostarcza ona witaminę C, która w niewielkim stopniu zakwasza ziemię i wspomaga procesy fotosyntezy. Odżywki na bazie witaminy C chronią ziemię przed wysychaniem i poprawiają ogólną kondycję roślin. Aby przygotować domową odżywkę do storczyków należy wpierw dokładnie wyszorować pomarańcze. Ważne, aby na skórach nie zostały żadne styczne pestycydy i środki konserwujące. W następnym kroku należy obrać owoce, pokroić skórkę na mniejsze kawałeczki i zalać 1 litrem wody. Tak przygotowany roztwór trzeba ostawić na około 1 dzień. Po tym czasie odżywka jest gotowa. Możesz ją stosować na dwa sposoby:

klasycznie podlewając nią ziemię storczyków. W ten sposób ziemia będzie lepiej trzymał wilgoć, a kwiat sam będzie absorbował substancje odżywcze z gleby.

namaczając w roztworze korzenie. Wystarczy delikatnie wyjąć storczyka z ziemi i włożyć korzenie do roztworu na około 20 minut. W ten sposób odżywisz marniejącego storczyka. Zadziała niczym steryd na porost oraz kwitnienie.

Jak przygotować prawidłowe podłoże do storczyków?

Storczyki do prawidłowego wzrostu potrzebują odpowiedniego drenażu. Prawidłowo wykonane podłoże do storczyków powinno być półprzepuszczalne i dobrze powietrzone. Korzenie kwiatów powinny miał stały dostęp do powietrza i wody. Drenaż do storczyków można przygotować mieszając ze sobą korę sosnową, torf oraz keramzyt. Ogrodnicy wskazują, że najlepszymi proporcjami na drenaż jest 2/3 kory i 1/3 torfu. Taka mieszanka będzie spełniała wymagania kwiatów i będą w niej prawidłowo rosły.