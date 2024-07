Dołącz do świętowania Międzynarodowego Dnia Frytek z Lidlem

Gdzie wlać ocet do pralki, by ta przestała śmierdzieć. Czyszczenie pralki octem. Wiele osób korzysta z octu w nieprawidłowy sposób i z ich pralki ulatnia się brzydki zapach

Złociste słupki ziemniaka zyskały niepodważalny status globalnego przysmaku. Są jednym z najbardziej popularnych i najczęściej spożywanych produktów ziemniaczanych na świecie[1],a w ciągu ostatniego roku mówi się o nich nawet 5,39% częściej. Największe zapotrzebowanie konsumentów na te smażone przysmaki widać wśród miłośników przekąsek, zwłaszcza osób na dietach bezmięsnych. Frytki zyskują coraz większą rzeszę fanów, którzy uznają je za idealny snack na wiele okazji, co dowodzi, że są niezwykle uniwersalne.

Najlepiej smakuje w domu!

Ludzie na całym świecie kochają frytki za ich smak i różnorodność, dlatego warto mieć możliwość przygotowania ich w domowym zaciszu. Już 11 lipca w sklepach Lidl Polska będzie można kupić frytkownicę beztłuszczową AirFryer, którą z aplikacją Lidl Plus dostaniemy 80 zł taniej (169 zł[3]/szt.) Dzięki 8 różnym programom, takim jak pieczenie, smażenie i grillowanie – w urządzeniu, oprócz pieczonych ziemniaczków, przygotujemy również swoje ulubione posiłki w lżejszej odsłonie! Dodatkowo, w ofercie znajdą się akcesoria kuchenne, takie jak pojemniki do przechowywania żywności oraz obieraczki do owoców i warzyw – wszystko za 9,99 zł/szt. A jeśli po przygotowaniu posiłku zostanie coś, co musimy przechować, idealnym rozwiązaniem będzie zestaw 5 emaliowanych pojemników z pokrywkami (29,99 zł/zestaw).

Skąd ta popularność?

Frytki przekroczyły granice geograficzne i kulturowe, stając się dodatkiem w kuchniach na całym świecie. Niezależnie od tego, czy wolimy złociste i chrupiące, czy miękkie i pikantne – w każdym kraju będą one przygotowane na swój własny, unikatowy sposób. Lidl Polska zachęca do celebracji Międzynarodowego Dnia Frytek i odwiedzenia specjalnej zakładki na stronie Kuchnia Lidla! Na stronie znajdziemy szeroką gamę przepisów na różnorodne frytki i dania z ziemniaków. Dla tych, którzy preferują klasyczne rozwiązania, dostępne są przepisy na tradycyjne frytki podawane z sosem serowym. Dla poszukiwaczy nowych smaków i zdrowszych alternatyw, Kuchnia Lidla proponuje frytki z batatów. Natomiast Ci, którzy lubią bardziej wyraziste odsłony i amerykański styl, również znajdą coś dla siebie – frytki z marynatą BBQ.

i Autor: materiał prasowy LIDL