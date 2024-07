Slavic make-up. To najgorętszy trend tego sezonu. Bez tego kosmetyk nie wykonasz makijażu

Wakacyjny beauty must have

Charlotte Tilbury LIP & CHEEK GLOW

Formuła Charlotte Tilbury Lip & Cheek Glow nie zbiera się w załamaniach skóry! Aby uzyskać róż na policzkach, nałóż go opuszkiem palca, wklepując go okrężnymi ruchami. Lub nałóż na usta palcami i rozetrzyj Dla łatwego, naturalnie wyglądającego, świeżo pocałowanego koloru. Nowe odcienie są najnowszym dodatkiem do linii produktów Charlotte Tilbury, zapewniając zdrowy wakacyjny rumieniec i blask w kilka sekund! Produkt jest lekki, łatwy w użyciu, a jego transparentny kolor pozwala na stopniowanie intensywności - to prawdziwa magia makijażu o wielu zastosowaniach.

Zobacz także: Klasyka zawsze się obroni! Moda na wakacje

i Autor: materiał prasowy Charlotte Tilbury

DRUNK ELEPHANT O-Bloos Rosi Drops

Lekko brzoskwiniowo-różowy odcień rozświetla twarz, a odżywcza mieszanka olejków bogatych w kwasy omega i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wzmacniają barierę skóry, pozostawiają skórę miękką i ukojoną. O-Bloos™ ​​(O jak omega) nadaje skórze piękny zaróżowiony wygląd, którego tajemnicy nikt nie pozna. Trwała, lekko zabarwiona formuła nadaje się do budowania i wygładza większość odcieni skóry. Występuje w postaci skoncentrowanych kropli, które można mieszać z innymi produktami Drunk Elephant.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

PIXI Róż reagujący na pH skóry On-the-Glow Blush – CheekTone

Rozświetlający róż w odcieniu CheekTone. To pionierski, innowacyjny róż reagujący na pH skóry, który pozwala na uzyskanie indywidualnego odcienia na skórze. Dopasowując się do rodzaju skóry, pigment tworzy naturalny i zdrowy rumieniec. On-the-Glow Blush można również stosować na usta.

i Autor: Materiały prasowe PIXI

Giorgio Armani Luminous Silk Cheek Tint

Luminous silk cheek tint jest dostępny w sześciu żywych odcieniach. Każdy stworzony, aby rozpromienić i zaróżowić policzki. Lekka formuła pozwala nie tylko stopniowo budować krycie, ale również sprawdza się w innych rolach. Róż z powodzeniem może trafić na usta i zastąpić dotychczasową pomadkę. Sprawdzi się także jako cień do powiek w awaryjnych sytuacjach. Jak wszystkie produkty z linii luminous silk, ten tint również otula twarz subtelnym blaskiem i podkreśla unikalne piękno każdej osoby.

i Autor: materiał prasowy Armani

SEPHORA COLLECTION Blush Creme Multi-Usage

Chcesz ożywić swoją cerę świeżym kolorem? Wielofunkcyjny kremowy róż do policzków z serii Care Sephora Collection jest właśnie tym, czego szukasz. Prawdziwy "zastrzyk" energii w małym kartonowym opakowaniu. Ten róż 3 w 1, którego formuła zawiera 90% składników pochodzenia naturalnego, można nakładać na policzki, usta i oczy, aby uzyskać naturalny efekt zdrowego blasku.

i Autor: materiał prasowy Sephora