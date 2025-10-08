Domowe posiłki zawsze pod ręką. Gotuj z Ninja CRISPi gdziekolwiek jesteś!

Ninja CRISPi to prawdziwy przełom w mobilnym gotowaniu. Wyposażony w pokrywę grzewczą o mocy aż 1700 W, oferuje taką samą efektywność jak klasyczne, duże frytkownice beztłuszczowe. Jego nowoczesny, przenośny design, innowacyjne szklane pojemniki CleanCrisp oraz poręczna konstrukcja sprawiają, że możesz mieć go zawsze przy sobie – w domu, w pracy, a przede wszystkim – w podróży.

Gotuj, podawaj i przechowuj – wszystko w jednym naczyniu!

Ninja CRISPi oferuje cztery programy gotowania: Max Crisp – dla wyjątkowej chrupkości, Pieczenie – idealne do różnorodnych potraw, Smażenie Beztłuszczowe – pozwalające na zdrowsze smażenie z o 75% mniejszą ilością tłuszczu* oraz Recrisp – przywracające chrupkość potrawom w taki sposób, że smakują jak świeżo przygotowane. Ninja CRISPi to jednak znacznie więcej niż tylko frytkownica beztłuszczowa - to kompletny system do gotowania, serwowania i przechowywania. W zestawie znajdują się wydajna pokrywa grzewcza, dwa szklane pojemniki CleanCrisp (mały 1,4 l i duży 3,8 l), pokrywki do przechowywania (w tym szczelna pokrywka Snap-Lock dla małego pojemnika, idealna do transportu) oraz adapter umożliwiający używanie pokrywy grzewczej z obiema misami. Dzięki temu z łatwością można przygotować zarówno szybkie przekąski, jak i pełny obiad dla wielu osób.

Ninja CRISPi to odpowiedź na potrzeby współczesnych rodzin, które cenią sobie zdrowy styl życia i domowe jedzenie, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z wygody i mobilności. Szklane misy CleanCrisp nie tylko umożliwiają pieczenie, ale również eleganckie serwowanie dań bezpośrednio na stole. Po zakończonym gotowaniu, wystarczy zamknąć misę szczelną pokrywką, aby bezpiecznie przechowywać resztki potraw w lodówce.

Idealny towarzysz każdej podróży

Kompaktowa konstrukcja Ninja CRISPi sprawia, że jest to idealne urządzenie do zabrania w podróż. Mały pojemnik ze szczelną pokrywką Snap-Lock pozwala na wygodny transport ulubionych dań bez ryzyka rozlania – idealny na piknik, do pracy czy na wycieczkę. Dodatkowo, trwale zamocowane nóżki odporne na ciepło chronią powierzchnię blatu, umożliwiając bezpieczne gotowanie i serwowanie na każdej powierzchni. Wszystkie elementy zestawu Ninja CRISPi można wygodnie schować jeden w drugi, co sprawia, że przechowywanie urządzenia i akcesoriów jest niezwykle praktyczne i zajmuje mało miejsca. Dodatkowo możliwość mycia wszystkich elementów w zmywarce sprawia, że czyszczenie po posiłku jest niezwykle proste i szybkie. Ninja CRISPi FN101EU to niezastąpiony pomocnik dla każdego, kto ceni sobie zdrowie, wygodę i mobilność.

SharkNinja nieustannie poszerza swoją ofertę produktową w Polsce. Już dziś można nabyć flagowe produkty marek Ninja oraz Shark, takie jak odkurzacz Shark Detect Pro, Airfryer Double Stack XL czy suszarko-lokówka Shark FlexStyle w najpopularniejszych sieciach handlowych, m.in. Media Expert, RTV Euro AGD. Produkty marek Shark oraz Ninja dostępne są także w oficjalnym sklepie internetowym SharkNinja na Allegro, sklepie internetowym Shark oraz sklepie internetowym Ninja. Firma stale inwestuje także w rozwój i innowacje, dążąc do ułatwienia codziennego życia swoim klientom na całym świecie.

i Autor: Ninja CRISPi/ Materiały prasowe