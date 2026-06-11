Dziecko boi się popełniać błędy? Sprawdź, jak pomóc mu pokonać lęk przed porażką

Jak czytamy w czasopiśmie Child Psychiatry & Human Development, nadopiekuńczość dorosłych często sprawia, że dziecko panicznie boi się każdej nowej oceny

Chwalenie malucha za sam wysiłek i codzienne starania to najprostszy sposób na pokonanie lęku przed porażką

Zgodnie z informacjami z portalu HealthyChildren, zrezygnowanie z nadmiaru dodatkowych zajęć pozwala poukładać plan dnia i daje dziecku potrzebną chwilę oddechu

Głośne opowiadanie o własnych pomyłkach przy wspólnym stole szybko oswaja u dzieci naturalny strach przed robieniem błędów

Spokojna rozmowa o szkolnych wpadkach uczy dziecko samodzielnego rozwiązywania problemów bez poczucia winy i ciągłego wstydu

Klaudia Duszyńska o wrodzonej łamliwości kości u syna. Królowe matki odc. 2

Dlaczego dziecko boi się popełniać błędy? Główne przyczyny

Dzieci często wpadają w panikę, gdy coś im nie wychodzi w szkole czy podczas zabawy. Ten lęk przed porażką nie bierze się znikąd i często zaczyna się w domu, nawet jeśli jako rodzice mamy bardzo dobre intencje. Czasami za bardzo chcemy uchronić malucha przed trudnościami i zdejmujemy z niego codzienne obowiązki, decydując o wszystkim za niego.

Jak przeczytamy na łamach czasopisma Child Psychiatry & Human Development, takie nadopiekuńcze zachowanie i stawianie dziecku zbyt wysokich wymagań sprawia, że zaczyna ono bać się oceny. Kiedy dorośli wytykają najmniejsze potknięcia i dają odczuć, że miłość zależy od dobrych wyników (czyli pokazują akceptację tylko pod pewnymi warunkami), maluch drastycznie traci pewność siebie. Przez to dziecko nie uczy się samodzielnie rozwiązywać problemów i o wiele gorzej radzi sobie ze swoimi trudnymi emocjami.

Paniczny lęk przed porażką. Jak strach blokuje rozwój malucha?

Zbyt duży stres związany z robieniem błędów może całkowicie zablokować chęć do nauki nowych rzeczy i poznawania świata. Dziecko, które narzuca sobie ogromną presję, tak bardzo boi się krytyki, że woli w ogóle zrezygnować z trudnego zadania albo po prostu udawać, że mu na niczym nie zależy. Strach przed pomyłką jest w takiej sytuacji znacznie większy niż radość z ewentualnego sukcesu czy zdobycia nowej umiejętności. W efekcie maluch unika wszelkich wyzwań, co na dłuższą metę mocno hamuje jego samodzielność i naturalną ciekawość. Warto pamiętać, że to ciągłe napięcie i dążenie do perfekcji bardzo źle odbija się też na codziennym samopoczuciu naszego dziecka.

Jak pomóc dziecku oswoić błędy na co dzień? Sprawdzone sposoby

Kiedy chcemy pokazać dziecku, że codzienne potknięcia to całkowicie naturalny etap nauki, warto zacząć od małych zmian w naszej rozmowie. Dobrym pomysłem może być wprowadzenie do życia kilku prostych nawyków:

chwalenie za sam wysiłek i starania zamiast skupiania się tylko na końcowym wyniku (na przykład ocenie ze sprawdzianu w szkole)

unikanie ciągłego poprawiania pociechy w trakcie rozmowy (jak podaje portal Cambridge English, sama chęć komunikacji jest o wiele ważniejsza niż idealna poprawność)

głośne przyznawanie się do własnych błędów przy wspólnym obiedzie i opowiadanie, czego nas one nauczyły

zapewnianie o bezwarunkowej akceptacji, żeby maluch na każdym kroku wiedział, że jest tak samo mocno kochany

Dzięki takim drobnym krokom łatwiej jest przekonać pociechę, że pomyłki nie są żadnym powodem do wstydu i ukrywania się przed światem. Kiedy jako rodzice sami pokazujemy naszą zwykłą ludzką twarz i potrafimy przyznać się do słabości, zdejmujemy z małego człowieka ogromny ciężar oczekiwań.

Co powiedzieć dziecku po porażce? Słowa, które dają wsparcie

Kiedy dziecko czuje się przytłoczone i bardzo przeżywa swoje niepowodzenia, warto zadać mu kilka spokojnych pytań zamiast od razu szukać gotowych rozwiązań. Możesz zapytać pociechę, czy czuje, że nauczyła się z tej trudnej sytuacji czegoś ważnego albo co dokładnie zrobiłaby inaczej następnym razem. Jeśli widzisz, że nadmiar szkolnych zajęć sprawia, że maluch nie daje sobie rady i popełnia błędy ze zwykłego zmęczenia, warto odpuścić część dodatkowych zajęć. Zgodnie z informacjami z portalu HealthyChildren nie warto nazywać takiej rezygnacji poddawaniem się, ale raczej porządkowaniem planu dnia (czyli odcinaniem tego, co już nam nie służy i tylko zabiera czas). Najważniejsze, żeby dziecko czuło na każdym kroku, że twoim głównym zadaniem jako rodzica jest po prostu bycie obok i wspieranie go bez oceniania.

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Źródła:

Child Psychiatry & Human Development (Springer Nature) — “Beyond Fear of Failure: Exploring the Relationships between Parental Overprotection, Parental Criticism, Children’s/Adolescents’ Self-Compassion and their Performance Anxiety”

Cambridge English (Cambridge University Press & Assessment) — “How mistakes help you learn”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “Perfectionism: How to Help Your Child Avoid the Pitfalls”

Making Caring Common (Harvard Graduate School of Education) — “How to Help Kids Learn From Mistakes”