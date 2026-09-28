Dzień Chłopaka zna każdy. A Dzień Dziewczyny? Takie święto naprawdę istnieje!

Dzień Dziewczyny w kalendarzu. Kiedy wypada?

Wrzesień w szkołach to zazwyczaj czas gorączkowych przygotowań do Dnia Chłopaka, kiedy to uczennice angażują się w wybór prezentów i atrakcji dla kolegów z klasy. W tym natłoku zajęć naturalnie nasuwa się myśl: czy istnieje podobne święto dedykowane żeńskiej części uczniowskiej społeczności?

Odpowiedź brzmi twierdząco, chociaż Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, zwany potocznie Dniem Dziewczyny, nie jest jeszcze powszechnie rozpoznawany. Jego data to 11 października, co idealnie wpasowuje się w harmonogram jesiennych szkolnych tradycji, tuż po chłopięcym święcie. Warto zaznaczyć, że w 2026 roku ten dzień to niedziela, dlatego wszelkie szkolne obchody najlepiej będzie przenieść na 9 lub 12 października.

Dzień Kobiet a Dzień Dziewczyny. Jakie są różnice?

Data 11 października często mylona jest z popularnym 8 marca, jednak Dzień Kobiet i Dzień Dziewczyny to dwa różne święta. To pierwsze ma bogatą historię związaną z polityczną i społeczną walką o prawa, równouprawnienie oraz godne warunki pracy dla dorosłych kobiet.

Tymczasem święto październikowe koncentruje się na problemach i wyzwaniach okresu dojrzewania. Zamiast poruszać kwestie zawodowe czy polityczne, kładzie nacisk na rozwój pewności siebie u młodych dziewcząt, ich prawo do edukacji i ochronę przed niesprawiedliwym traktowaniem. To doskonała okazja, aby przypomnieć nastolatkom, że mają prawo głosu, a realizacja ich marzeń jest niezwykle ważna.

Geneza Międzynarodowego Dnia Dziewczynek. Rola ONZ

To nie komercja stoi za ustanowieniem tego święta. Międzynarodowy Dzień Dziewczynek został oficjalnie proklamowany 19 grudnia 2011 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ta decyzja to finał długich starań, w które mocno zaangażowała się Kanada oraz organizacja Plan International.

Bezpośrednim powodem była kampania „Bo jestem dziewczyną”, która uwypuklała problem marginalizacji dorastających dziewcząt w wielu regionach świata. ONZ chciało nagłośnić tak dramatyczne zjawiska, jak przedwczesne, zmuszone małżeństwa, odcięcie od edukacji czy akty przemocy. I chociaż realia w Polsce są inne, to potrzeba budowania poczucia wartości u dziewczynek pozostaje aktualna i niezbędna pod każdą szerokością geograficzną.

Obchody Dnia Dziewczyny w polskich szkołach

Z każdym rokiem 11 października zyskuje na znaczeniu w polskim systemie edukacji, stanowiąc swoistą przeciwwagę dla szkolnych obchodów z końca września. Co cieszy, coraz częściej odchodzi się od sztampowych upominków, jak słodycze, na rzecz wartościowych aktywności. Organizowane są warsztaty budujące asertywność czy spotkania z kobietami, które mogą być wzorem do naśladowania dla uczennic.

To święto to także pretekst do wyrażenia wsparcia w najbliższym gronie rodzinnym. Ciepłe słowa znaczą często więcej niż materialny podarunek. Można przekazać córce, siostrze czy wnuczce życzenia pełne akceptacji i otuchy. Powiedzmy im: „Życzę ci odwagi, byś zawsze była sobą i nigdy nie bała się marzyć o rzeczach wielkich. Pamiętaj, że twoja opinia jest ważna, a ty masz w sobie siłę, by zmieniać świat na lepsze”. Dzięki takiemu przesłaniu, 11 października nabiera głębokiego, osobistego wymiaru i staje się prawdziwym oparciem dla młodych kobiet.

26