Gotowe kartki na Wielkanoc 2026 do wysłania

Elektroniczne kartki stały się świetną alternatywą dla tradycyjnych pocztówek. Możesz je wysłać błyskawicznie przez popularne komunikatory, media społecznościowe czy maila. To także ciekawy pomysł, żeby wydrukować grafikę i dołączyć ją do świątecznego prezentu dla najbliższych. Poniżej znajdziesz różnorodne darmowe kartki wielkanocne, które ułatwią ci złożenie życzeń.

Czym różnią się hiszpańskie tradycje wielkanocne od polskich?

Śmieszne życzenia wielkanocne dla znajomych

Jeśli chcesz wysłać znajomym coś z przymrużeniem oka, postaw na luźne i zabawne teksty. Nie muszą to być skomplikowane wierszyki, wystarczy kilka ciepłych słów. Takie życzenia świetnie pasują do wysłania SMSem lub w wiadomości na Messengerze. Poniżej znajdziesz krótkie życzenia na Wielkanoc 2026, które na pewno wywołają uśmiech.

Radosnego Alleluja! Niech te święta przyniosą ci mnóstwo śmiechu, pysznego jedzenia bez liczenia kalorii i udanego dyngusa. Odpocznij i naładuj baterie na wiosnę.

***

Wesołych Świąt! Życzę ci, żeby zajączek był w tym roku wyjątkowo hojny, a mazurek smakował jak nigdy dotąd. Ciesz się każdą chwilą spędzoną w gronie najbliższych.

***

Z okazji Wielkanocy życzę ci mokrego poniedziałku, bogatego zająca i stołu uginającego się od smakołyków. Niech ten czas będzie pełen luzu i dobrej zabawy. Wesołego Alleluja!

***

Wesołego Jajka! Niech te święta będą dla ciebie czasem beztroski, odpoczynku od codziennych obowiązków i spotkań z fajnymi ludźmi. Smacznego święconego i udanej zabawy.

***

Z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłam ci moc pozytywnej energii. Oby te dni upłynęły w spokojnej, rodzinnej atmosferze, a wiosenna pogoda zachęcała do spacerów. Wszystkiego dobrego!

***

Alleluja! Życzę ci, aby te święta były tak kolorowe jak pisanki i tak słodkie jak wielkanocna babka. Niech przyniosą ci mnóstwo powodów do uśmiechu. Wesołych Świąt!

***

Radosnej Wielkanocy! Niech świąteczny czas upłynie ci bez pośpiechu, w otoczeniu bliskich i przy suto zastawionym stole. Złap oddech i ciesz się wiosenną aurą.

***

Wesołych Świąt! Życzę ci, aby baranek w koszyczku symbolizował spokój, a zajączek przyniósł worek pełen radości. Niech ten czas będzie dla ciebie wyjątkowy.