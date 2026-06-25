FineDiningWeek® startuje 1 lipca. Odkryj mistrzowskie restauracje tej edycji

Warszawa – Klonn

Chcesz odwiedzić jedną z najbardziej zielonych restauracji w stolicy? W samym sercu Jazdowa, tuż przy Zamku Ujazdowskim, wśród zieleni i spokoju, mieści się Klonn - miejsce, które nie próbuje konkurować z miastem, lecz daje od niego chwilę wytchnienia. Inspiracją dla restauracji stał się rosnący w ogrodzie 200-letni klon, a jego obecność wyczuwalna jest wszędzie: w podejściu do sezonu, produktu i samej kuchni. Za kulinarnymi sterami stoi tu Chef Adam Anikiel, który specjalnie na Festiwal przygotował menu oparte na wyrazistych kompozycjach i szlachetnych składnikach. Znalazły się w nim m.in. pierogi z twarogiem i ziemniakami z emulsją maślaną i ikrą z pstrąga, jagnięcina z Nowej Zelandii z brokułem gałązkowym i czosnkiem niedźwiedzim, grillowany kalafior z konfiturą z czarnego czosnku i emulsją migdałową oraz kalarepa z kozim serem i maślanką chrzanową. Zarezerwuj stolik i zwolnij – w miejscu, gdzie sezon, smak i natura wyznaczają własny rytm.

Wrocław - La Cantina

La CANTINA by Harapkiewicz to restauracja serwująca dania kuchni śródziemnomorskiej, w której pierwszoplanowe role odgrywają świeże ryby i owoce morza, lokalne warzywa oraz produkty mleczne najwyższej jakości. Za jej charakter odpowiada Chef Wojciech Harapkiewicz, budujący menu w duchu swobody i precyzji – między codzienną lekkością a elegancją współczesnego fine diningu. Festiwalowe menu opiera się na kontraście. Tatar ze strusia nie jest tu ciekawostką, ale wyraźnym początkiem narracji, podobnie jak karmazyn na szafranowym risotto ze ślimakami czy policzek wołowy z porto i warzywami z ogrodu. Po drugiej stronie pojawiają się lżejsze propozycje: pieczona ostryga z balsamico, chłodnik z ogórka i winogron, por duszony w winie z nutą białej czekolady oraz kompresowane owoce z sorbetem kokos–mango.

Bohaterów Getta 1 – koniecznie zapisz ten adres i przekonaj się, jak smakuje fine dining z charakterem.

Kraków - Folga

Krakowski Kazimierz od lat przyciąga tych, którzy w gastronomii szukają czegoś więcej niż tylko dobrego jedzenia. To właśnie tutaj, przy ul. Estery 12, mieści się Folga – restauracja wyróżniona przez Michelin rekomendacją Bib Gourmand, znana z nowoczesnej kuchni autorskiej opartej na idei foodsharingu. Bez nadęcia, za to z dużym szacunkiem do produktu, sezonowości i przyjemności płynącej ze wspólnego celebrowania chwil przy stole. Na czas FineDiningWeek® Chefowie Tomasz Słonina i Nazar Danyliuk przygotowali dwa autorskie menu degustacyjne, które pokazują różne oblicza współczesnej kuchni. Menu A zachwyca klasycznymi smakami w eleganckim wydaniu – od tatara wołowego, przez soczystą kaczkę, aż po deser z białą czekoladą i malinami. Menu B ma lżejszy, bardziej letni charakter: ceviche, miecznik, sezonowe warzywa i aromatyczne dodatki tworzą kompozycje, które idealnie oddają smak wakacyjnego sezonu. Po prostu obłęd!

Łódź - Ukryte Rzeki

„Ukryte Rzeki”, położone przy ul. Piotrkowskiej 295a, nawiązują zarówno do tajemniczej historii Łodzi, jak i do bezpośredniego sąsiedztwa rzeki Jasień. To także symboliczna analogia do kuchni fusion, która – niczym rzeka – nieustannie się zmienia, czerpiąc z różnych kuchni, regionów i kulinarnych epok. Ta idea znajduje swoje odzwierciedlenie w kuchni Chefa Michała Bartczaka, który w brawurowy sposób łączy wpływy różnych tradycji i technik kulinarnych, tworząc nowoczesne kompozycje pełne charakteru. Festiwalowe menu A to prawdziwa uczta dla miłośników mięsa: polędwica wołowa ze smardzami i gorczycą oraz schab cielęcy z zielonym groszkiem, kluską z mięsem i kiszonymi kurkami. Alternatywne menu odkrywa bogactwo smaków morza i letniej świeżości – przegrzebki z truskawkami i zielonym pieprzem oraz halibut z tortellini, owocami morza i sosem cytrynowym. Na deser w obu wersjach serwowane jest brownie z rumem, jagodami i czarną porzeczką. Niebo!

Poznań - Fromażeria

Fromażeria, zlokalizowana przy ul. Ratajczaka 27, to pierwsza w Polsce restauracja z cheese barem, wyróżniona rekomendacją Bib Gourmand Michelin. To miejsce, które od ponad dwóch dekad buduje swoją tożsamość wokół serów, wina i celebracji smaku w jego najbardziej dopracowanej formie. Chef Dawid Ankowski tworzy tu kuchnię europejską, w której produkt, sezonowość i technika spotykają się w eleganckiej, ale swobodnej interpretacji fine diningu. Podczas Festiwalu na Gości czekają dwa autorskie menu zachwycające dopracowanymi kompozycjami i odważnym podejściem do smaku. W opcji mięsnej znalazły się m.in. tatar z polędwicy wołowej z ikrą pstrąga i Parmigiano

Reggiano, fettuccine z Parmigiano Reggiano, Pecorino Sardo Maturo DOP i czarną truflą oraz schab jagnięcy z czereśniami i bobem. Propozycja alternatywna prowadzi w stronę delikatniejszych, morskich i warzywnych akcentów – z przegrzebkami, bisque, solirodem i serem Bleu d’Auvergne oraz kulbinem z kukurydzą, koprem włoskim i cebulą. Ucztę wieńczą lody maślankowe z jeżynami oraz selekcja pralin.

Szczecin - Zakotwiczony

Zakotwiczony przyciąga nie tylko nazwą, ale przede wszystkim niepowtarzalnym smakiem i wyjątkową atmosferą. Restauracja serwuje kuchnię europejską w wydaniu fine dining, z wyraźnym ukłonem w stronę ryb i owoców morza. Festiwalowe menu A stawia na wyraziste, mięsne kompozycje: bułeczkę bao z szarpanym policzkiem wołowym, piklowaną cebulką i sosem demi-glace oraz pierś z kaczki ze szpinakiem w żółtym curry i orzeszkami ziemnymi. W menu B zaś dominują ryby i morskie akcenty - bułeczka bao z tatarem z łososia, szczypiorkiem, glaze gochujang i sezamem oraz sandacz ze szpinakiem w żółtym curry, orzeszkami ziemnymi i kolendrą. Kolację domyka marcepanowy deser z czekoladą i malinami. Zakotwiczony przy Monte Cassino 1/9 to szczeciński adres, który zdecydowanie warto dopisać do listy festiwalowych odkryć.

Trójmiasto – Vinissimo Restaurant & Wine Bar

W Trójmieście warto zwrócić uwagę na Vinissimo Restaurant & Wine Bar przy ul. Bema 6 – restaurację, która od 2017 roku funkcjonowała jako Sztuczka Bistro, a od lutego 2024 roku działa pod nową marką. Miejsce prowadzone przez Łukasza Chwojnickiego działa dziś w odświeżonej formule, ale z tym samym zespołem, konsekwentnie stawiając na minimalistyczną kuchnię, dopracowane smaki, bogatą selekcję win i nienaganny serwis. W festiwalowym menu znalazły się m.in. ostryga Juline z cytryną, chrzanem i porzeczką, tatar wołowy z truflą, ogórkiem i parmezanem, młoda marchew z miso, pomarańczą, fetą i orzechami włoskimi oraz cielęcina z fasolką szparagową i sosem charcutière. Druga odsłona ma bardziej morski charakter – łączy łososia szkockiego z fasolką szparagową, beurre blanc, pomidorami i palonym masłem oraz ceviche z okonia morskiego z kolendrą i ogórkiem gruntowym. To propozycja dla tych, którzy lubią kuchnię bez nadmiaru – opartą na jakości składników, precyzji wykonania i winie, które idealnie dopełnia całość.

Katowice – C’est si bon

C’est si bon Restauracja Prowansalska w Katowicach to miejsce, które od 1990 roku pozostaje wierne klasycznej kuchni francuskiej i ponadczasowej elegancji. Tu liczą się smak, technika i dopracowanie każdego szczegółu – bez zbędnych fajerwerków, za to z dużą dbałością o produkt. Podczas FineDiningWeek® na Gości czekają dwa autorskie menu oparte na francuskiej kuchni w nowoczesnym wydaniu. Menu A obejmuje m.in.

ślimaka w cieście filo z emulsją pietruszkową, małże św. Jakuba z wędzonym sosem pomidorowym i pancettą, perliczkę z boczniakiem i sosem rozmarynowym oraz polędwiczkę z bobem, purée z batata i sosem dijon. Całość domyka karmelizowany suflet waniliowy z sosem malinowym. Menu B rozpoczyna łosoś z jabłkiem i kawiorem, dalej pojawia się fenkuł z musem z awokado, sezamem i grissini, następnie mille-feuille z purée i karmelizowaną cebulą oraz halibut z polentą i żółtym curry. Na finał serwowany jest mus czekoladowy z kruszonką z orzechów i krokantem. Mistrzostwo!

Festiwal Sztuki Restauracyjnej odbywa się w największych regionach Polski: Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie oraz na Śląsku. W wydarzeniu bierze udział ponad 100 restauracji premium – zarówno z segmentu fine dining, jak i konceptów aspirujących, w których styl, jakość i doświadczenie tworzą spójną całość. Goście mogą wybierać spośród trzech poziomów mistrzowskich doświadczeń: 3 dania + amuse-bouche za 99 zł, 5 dań + amuse-bouche za 199 zł oraz rozszerzone menu degustacyjne w wybranych restauracjach w cenie 220–600 zł. Do każdej rezerwacji doliczana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 12 zł, a minimalna rezerwacja obejmuje 2 osoby. Dodatkowo Goście Festiwalu otrzymają w prezencie – do wyboru – wino Torres lub Cherry Spritz ~0% przygotowany na bazie nowości Kinley Cherry Pepper, dobrane do serwowanych dań, a także będą mogli skorzystać z rabatu przy płatności kartą Visa.

Mistrzowskie Momenty można rezerwować już teraz! Wystarczy wybrać liczbę osób, datę, godzinę oraz menu. Każda festiwalowa wizyta trwa 120 minut i jest okazją do odkrywania unikalnych smaków w atmosferze najwyższej jakości obsługi i estetyki.

Autor: FineDiningWeek!/ Materiały prasowe