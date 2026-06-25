Niewiarygodne! Ta tabletka z apteki (tak, TA!) uratuje Twoje przypalone żelazko w 5 minut!

Przypalone żelazko to częsty problem, który potrafi zrujnować prasowanie i zniszczyć ubrania, a jego czyszczenie bywa prawdziwym wyzwaniem.

Odkryj zaskakująco prosty i skuteczny domowy trik z użyciem... tabletki paracetamolu, który szybko usunie spaleniznę z każdego rodzaju stopy żelazka!

Poznaj również inne sprawdzone metody, bezpieczne nawet dla delikatnych powłok teflonowych, by Twoje żelazko znów lśniło czystością.

Przypalone żelazko to najczęściej przypadek, do którego dochodzi zaskakująco często. Wystarczy przysłowiowa chwila, a stopa żelazka pokrywa się spalenizną. Najczęściej dzieje się tak przez za długie przytrzymanie żelazka na materiale lub źle dobraną temperaturę prasowania. Przypalenie żelazka może także powstać na skutek długotrwałego zaniedbywania czyszczenia i zebrania się w dyszach kamienia oraz osadu. Aby wyczyścić przypalone żelazko możesz sięgnąć po domowe sposoby. Nietypowym trikiem na czyszczenie żelazka jest paracetamol. Wystarczy, że chwycisz tabletkę z paracetamolem i potrzesz nią rozgrzaną stopę żelazka. Najlepiej robić to za pomocą pęsety, unikniesz wtedy poparzenia. Po kilku minutach paracetamol powinien rozpuścić brud i spalenizną. Metoda ta jest bezpieczna dla każdego rodzaju żelazek.

Spryskaj tym przypaloną stopę żelazka. Po kilkunastu minutach żelazko będzie jak nowe

Należy sięgnąć po sposoby, które skutecznie rozpuszczą tego rodzaju brud. Często zaleca się przetarcie stopy żelazka roztworem sody oczyszczonej i wody lub soli kuchennej. To skuteczny sposób, który doczyści zabrudzenia. Nie może on jednak być stosowanych na żelazkach z teflonową powłoką. Sól kuchenna oraz soda oczyszczona są zbyt intensywne i mogą zniszczyć powłokę żelazka. W takich przypadkach można sięgnąć po mieszankę wody z octem. Wymieszaj ocet z wodą w proporcjach 1:1 i przetrzyj stopę żelazka. W przypadku dużych zabrudzeń trzeba będzie przyłożyć nasączoną octem ściereczkę na około 15 minut. Znajomi z Francji pokazali mi jeszcze jeden sposób na czyszczenie żelazka. Działa on na podobnej zasadzie jak ocet i również rozpuszcza tego rodzaju zabrudzenia. Wymieszaj z wodą kwasek cytrynowy i obficie spryskaj nim stopę żelazka. Miękką ściereczką przetrzyj zabrudzenia do sucha. Kwasek cytrynowy podobnie jak ocet posiada kwas, który skutecznie rozpuszcza kamień i inne minerały wytrącające się z wody. Jest bezpieczny dla teflonowych powierzchni. Przed ponownym nagrzaniem żelazka upewnij się, że wszystkie zakamarki są suche i dokładnie wyczyszczone.

Czyszczenie przypalonego żelazka solą

Innym sposobem, który skutecznie rozprawia się ze spaloną stopą żelazka jest sól. To prosty i szybki sposób. Na drewnianej desce rozsyp grubą warstwę soli, a żelazko rozgrzej do wysokiej temperatury. Gdy stopa żelazka się nagrzeje rozpocznij prasowanie po rozsypanej soli. Prasuj powoli i delikatnie, gdy zobaczysz, że spalenizna się rozpuściła przetrzyj stopę na mokro. Czyszczenie spalenizny solą nie nadają się do żelazek o stopie teflonowej.

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