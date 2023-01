Dziecinnie prosty trik na wyczyszczenie żelazka z kamienia. Skutecznie usuniesz osad i odetkasz upusty pary. Żelazko będzie śmigać jak nowe

Odkamienianie żelazka - jak to prawidłowo zrobić?

Czyszczenie żelazka z kamienia to czynność, która powinniśmy wykonywać regularnie, aby posłużyło nam ono przez długi czas. Białe plamy lub pył pojawiający się na ubraniach podczas prasowania to znak, że w żelazku zgromadził się kamień. Obecne w wodzie związki wapienne oraz minerały i zanieczyszczenia osadzają się na elementach żelazka i stopniowo je niszczą, a także brudzą ubrania podczas prasowania. Dlatego tak ważne jest czyszczenie żelazka z kamienia. Jak odkamienić żelazko domowym sposobem i kiedy można to zrobić? Po pierwsze należy przeczytać instrukcje obsługi posiadanego modelu, gdyż nie każdy sprzęt nadaje się do czyszczenia domowymi sposobami. Przykładowo żelazka z filtrami antywapiennymi lepiej nie czyścić domowymi sposobami, bo można zniszczyć te filtry. Druga kwestią są żelazka, które zostały już wyposażone w specjalną funkcję odkamieniania. Jeśli jednak posiadasz tradycyjny sprzęt i zastanawiasz się jak wyczyścić to żelazko z kamienia, wypróbuj domowego sposobu.

Jak wyczyścić żelazko z kamienia? Ten domowy sposób nie ma sobie równych

Kamień z żelazka można skutecznie usunąć przy zastosowaniu octu. Najpierw weź małą ściereczkę i namocz ją octem. Następnie ściereczkę nałóż na wykałaczkę i przepychaj poszczególne dziurki. Kolejnym krokiem w czyszczenie żelazka z kamienia jest wlanie do pojemnika na wodę octu. Urządzenie ustaw na najwyższą temperaturę i włącz funkcję prasowania. Czyszczenie możesz powtórzyć kilkukrotnie, w zależności od tego, jak bardzo sprzęt jest zanieczyszczony. Po parowaniu z octem do żelazka wlej wodę destylowaną i powtórz proces.

