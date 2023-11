Genialny myk na pachnące i mięciutkie pranie

Wytworny Paryż, jak żadne inne miasto, kojarzy się ze stylem, niezrównanym szykiem, luksusowym krawiectwem Haute Couture, najwybitniejszymi projektantami oraz nonszalanckimi stylizacjami. Współczesna moda to jednak zdecydowanie więcej niż tylko kolory, fasony czy trendy. To również zapach, który towarzyszy nam na każdym kroku, wyrażając naszą osobowość i charakter. Najlepszym tego przykładem są francuskie perfumy, które uchodzą za synonim luksusu i dobrego gustu. Ich niesztampowe połączenia nut zapachowych sprawiają, że są znane i pożądane na całym świecie. Właśnie ta myśl przyświecała kreatorom nowej linii Lenor Haute Couture, której wyjątkowe produkty przenoszą na stylowe ulice Paryża i pozwalają każdej kobiecie przemienić się w paryską „it-girl”, dostarczając niezapomnianych wrażeń zmysłowych. To także odpowiedź na wciąż zmieniające się potrzeby konsumentek i konsumentów.

Paryskie klimaty są bliskie nowej ambasadorce marki Lenor – Marcie Lech-Maciejewskiej (szeroko znanej jako Marta SuperStyler), która prywatnie prowadzi swoją własną markę modową, czerpiąc inspiracje właśnie z francuskiej mody. Jak sama mówi:

“Nowa linia Lenor Haute Couture, jest dla mnie niezwykle inspirująca ze względu na jej paryski charakter. Wiąże się to nie tylko z moją wielką miłością do tego urokliwego miasta, ale również z moją firmą, w której tworzę jedwabne apaszki, będące synonimem francuskiego szyku i stylu. To co jest równie ważne to przywiązanie do marki Lenor od dzieciństwa i wspomnienia, zapachu ubrań pranych przez moją mamę.”

Zapachy niewątpliwie wpływają na nasze samopoczucie i pewność siebie. Podobnie jest z ubraniami, które także powinny gwarantować nam komfort i przyjemność użytkowania. Lenor połączył te aspekty, oferując doskonałe produkty, by każdego dnia otaczać się kojącym zapachem świeżo wypranych ubrań, miękkością i delikatnością tkanin, a za sprawą efektu eskapizmu, zapomnieć o troskach dnia codziennego, przenosząc się myślami do romantycznego Paryża.

PIĘKNE ZAPACHY, INNOWACYJNA TECHNOLOGIA I TROSKA O ŚRODOWISKO

Płyny do płukania Lenor na długo pozostawiają na tkaninach luksusowy zapach, nadając im przyjemną i długotrwałą świeżość, która możliwa jest dzięki zastosowaniu unikatowej technologii perfum Lenor.

Jak tłumaczy Kristof Van Dongen, Lenor Perfume Designer i jeden z twórców zapachów marki: “Opracowana przez nas technologia polega na zastosowaniu zwiększonej ilości olejków zapachowych oraz pęcherzyków, które utrzymują się w tkaninie na długo po zastosowaniu i uwalniają perfumy w momencie poruszenia ubrania, tak aby zapewnić lepszą i dłuższą intensywność zapachu”.

To jednak nie jedyna innowacja marki – produkty marki Lenor dążą do tego, by jak najbardziej odpowiadać na potrzeby zrównoważonego rozwoju. Z tego też powodu płyny nie zawierają barwników, a ich butelki są wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących w 100% z recyklingu1 i mogą być poddane powtórnemu przetworzeniu. Z kolei za niebywałą miękkość tkanin odpowiadają składniki, które aż w 85% są pochodzenia roślinnego.

NOWE ZAPACHY INSPIROWANE FRANCUSKIMI PERFUMAMI

Kreatywny proces tworzenia nowych zapachów jest żmudny i bardzo czasochłonny. Jak wspomina Kristof Van Dongen - praca nad zapachem z najlepszymi domami perfumeryjnymi na świecie zajmuje często ponad rok i angażuje nawet 100 osób. Aby opracować te wyrafinowane kompozycje z linii Haute Couture, marka współpracowała z wieloma perfumiarzami, ale także samymi konsumentami.

W efekcie, powstały trzy odrębne, inspirowane francuskimi perfumami zapachy, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie.

Lenor Haute Couture ‘L'Ingenue’ to zapach, który łączy w sobie lekkie kwiatowe aromaty z rozgrzewającą nutą drzewa sandałowego. Wzmocniony soczystymi nutami owocowymi i zielonymi akcentami natury przenosi wprost do zaczarowanego ogrodu.

Lenor Haute Couture ‘La Desirable’ zapewnia owocowo-kwiatową kompozycję, w której przeplatają się nuty różowej frezji i wyrafinowanych kwiatów pomarańczy. Całość dodaje energii dzięki akcentom cytrusów, mandarynki i bergamotki połączonym z przyjemnymi aromatami wanilii i bursztynu.

Lenor Haute Couture ‘L'éclatante’ to wyjątkowa i bardzo elegancka kreacja, łącząca orzeźwiające morskie, fougère (nuty paproci) i cytrusowe nuty, subtelnie kwiatowy aromat z ciepłymi drzewnymi akcentami i otulającą wonią piżma.

Wszystkie trzy pozostawiają na tkaninach luksusowy zapach, nadając im nieodparcie przyjemną i długotrwałą świeżość.

i Autor: Materiały prasowe LENOR

