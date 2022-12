Genialny trik na skórki po mandarynkach. Nie wyrzucaj ich!

Karpiarze radzą, jak pozbyć się smaku mułu z karpia. Zrób to, zanim zaczniesz smażenie. Genialny patent na pyszną rybę na wigilię

Co zrobić ze skórką mandarynki z bożonarodzeniowego stołu? Na pewno nie wyrzucać! Olejki eteryczne zawarte w suszonej skórce mandarynki dają nam przecież ten świąteczny klimat. Suszona skórka mandarynki to naturalny i uniwersalny środek do odświeżania powietrza.

Chcesz, aby cały dom pachniał?

Skórki z mandarynki zagotuj w wodzie z dodatkiem octu i kilkoma laskami cynamonu. Doprowadź do wrzenia i gotuj przez minutę. Odświeżający zapach rozniesie się po całym mieszkaniu. Zasusz skórki na grzejniku lub w piekarniku. Rozłóż na tacy i skrop olejkiem waniliowym. Skórki mandarynki umieść wszędzie tam, gdzie są brzydkie zapachy: lodówce, w szafie z ubraniami w worku z gazy, w koszu na śmieci na dnie pojemnika.